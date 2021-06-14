Италия – Швейцария: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч групповой стадии Чемпионата Европы 2020 Италия – Швейцария, который состоится 16 июня 2021 года.

Италия

Сборная Италии продолжила свою победную серию и находится в отличной физической форме. Команда является одним из фаворитов на самые высокие места и подтверждает это в последних играх. Матч со Швейцарией очень важен для обеих сборных, но в случае победы итальянская сборная гарантирует себе выход из группы. Команда будет играть первым номером, а швейцарцы будут стараться зацепиться за контратаки.

11 июня сборная Италии уверенно обыграла Турцию (3:0), а четвертого числа в товарищеском поединке разгромила Чехию (4:0).

Швейцария

Швейцария не самым лучшим образом начала турнир и не смогла набрать три очка в матче с Уэльсом. Эта осечка может повлиять на финальное распределение мест, поэтому в матче с Италией, команде очень желательно зацепиться за очки, хоть сделать это будет очень непросто. Сборная обладает техничными и грамотными игроками, поэтому болельщики могут надеяться на успешный исход группового турнира при удачном выступлении.

12 июня Швейцария сыграла вничью со сборной Уэльса (1:1), а третьего числа разгромила сборную Лихтенштейна в товарищеском поединке (7:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Италия – 1.598

Ничья – 4.09

Победит Швейцария – 6.43

Статистика

Италия выиграла девять поединков подряд во всех турнирах

Швейцария не знает поражений восемь последних матчей

Четыре из пяти последних матчей между командами завершились ничейным результатом

Шесть из семи последних матчей между сборными закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на Италию, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.598. Нынешнюю сборную Италии будет очень сложно остановить на пути к финалу Чемпионата Европы, а Швейцария не выглядит той командой, которой по силам это сделать.