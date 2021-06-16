Нидерланды – Австрия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 18:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионата Европы 2020 Нидерланды – Австрия, который состоится 17 июня 2021 года.

Нидерланды

Подопечные Франка де Бура приложили много усилий, чтобы вырвать победу в стартовом матче у украинской сборной. Команда сыграла качественно, но потратила много усилий. Матч с Австрией рассматривается как самый важный в групповом турнире, ведь в случае успеха, коллектив гарантирует себе место в плей-офф ЧЕ 2020. Четыре из последних пяти матчей Нидерланды выиграли, что говорит об их серьезном настрое.

13 июня Нидерланды смогли добыть победу у Украины (3:2), а шестого числа обыграли в товарищеском матче команду Грузии (3:0).

Австрия

Первый матч австрийцы прогнозируемо выиграли у предполагаемого аутсайдера группы, однако в течение поединка, команда имела определенные победы, которые смогла решить практически под занавес встречи. Для сборной Австрии нынешний матч важен с точки зрения набора очков, ведь их главный конкурент – сборная Украины, ждет их в третьем туре группового раунда. Вероятнее всего, команда сделает упор на защиту и будет ждать одного-двух шансов в контратаках.

13 июня Австрия обыграла Северную Македонию (3:1), а шестого числа разошлась миром в товарищеском поединке со Словакией (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победят Нидерланды – 1.598

Ничья – 4.24

Победит Австрия – 6.13

Статистика

Нидерланды проиграли всего один матч из десяти последних, а Австрия уступила два раза

Семь из десяти последних матчей Нидерландов закончились исходом «обе забьют»

Австрия проиграла пять последних матча Нидерландам

Четыре из пяти последних матчей Нидерландов и Австрии закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на Нидерланды с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.04. Хозяева считаются главными фаворитами группы и матч с Австрией не должен привести к большим проблемам. Предполагаем, что Нидерланды наберут три очка в этой встрече.