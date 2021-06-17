Чили – Боливия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 18:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч второго тура Кубка Америки Чили – Боливия, который состоится 19 июня 2021 года.

Чили

Сборная Чили стартовала в своей группе с ничейного результата, поэтому борьба за выход в плей-офф только начинается. Коллектив обладает опытными игроками, которые могут привести свою сборную к общему успеху. Матч с Боливией необходимо выигрывать, ведь их соперник не рассматривается как фаворит. Этот поединок будет интересен не только для болельщиков сборных, но и для нейтрального зрителя.

15 июня Чили сыграл вничью с Аргентиной (1:1) в первом туре кубка Америки, а девятого числа с тем же счетом разошлась миром с Боливией в рамках квалификации на ЧМ 2022

Боливия

Боливия не хватает звезд с неба, но при желании и качественной игре, может отобрать очки практически у каждого соперника. Для Боливии поражение в этом матче может с большой долей вероятности оставить только теоретические шансы на выход из группы, ведь у команды впереди матчи с сильными соперниками.

15 июня Боливия проиграла первый матч Кубка Америки Парагваю (1:3), а девятого июня сыграла вничью с Чили (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Чили – 1.222

Ничья – 6.37

Победит Боливия – 13.44

Статистика

Восемь последних матчей Боливии закончились исходом «обе забьют»

Три последних матча Чили завершились с одинаковым счетом (1:1)

Чили выиграл пять из семи последних матчей против Боливии

Четыре из шести последних матчей Чили и Боливии закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на Чили с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. Чилийцы часто играют вничью и в этом матче у команды есть шанс исправить эту проблему. Предполагаем уверенную победу сборной Чили, которая позволит сделать еще один шаг к плей-офф.