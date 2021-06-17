Аргентина – Уругвай: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 18:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч второго тура Кубка Америки Аргентина – Уругвай, который состоится 19 июня 2021 года.

Аргентина

Лионель Месси и компания не смогли стартовать в Кубке Америки с победы, но на проход дальше у коллектива сохраняются отличные шансы. Матчи с Уругваем всегда отличаются особенной принципиальностью, поэтому всех болельщиков ждет напряженная борьба до последней минуты. Аргентина в последних пяти матчах одержала только одну победу, а остальные матчи свела к ничейному результату.

15 июня Аргентина сыграла вничью с Чили (1:1), а девятого числа упустила преимущество в матче с Колумбией в отборе на ЧМ 2022 (2:2).

Уругвай

Команда Уругвая пропускала первый тур, и матч против Аргентины станет для коллектива первым в этом турнире. Подопечные Оскара Табареса не очень уверенно выступают в последних матчах, поэтому предстоящий поединок может стать первым шагом уругвайцев, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками и хорошо стартовать на этом турнире.

9 июня Уругвай сыграл вничью с Венесуэлой (0:0), а четвертого числа с тем же счетом разошлась миром с Парагваем. Оба матча проходили в рамках отбора к ЧМ 2022.

Котировки БК Pinnacle

Победит Аргентина – 2.12

Ничья – 3.35

Победит Уругвай – 3.89

Статистика

Четыре из пяти последних матчей Аргентины закончились вничью, а Уругвай выиграл только один поединок из пяти

Четыре последних матча Уругвая завершились исходом «обе забьют — нет»

Уругвай не может обыграть Аргентину уже четыре поединка подряд

Три из четырех последних матчей между сборными Аргентины и Уругвая закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.35. Обе команды достаточно часто играют вничью, и существует большая вероятность, что и сейчас команды не выявят победителя при небольшом доминировании сборной Аргентины на поле.