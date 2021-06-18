Португалия – Германия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:36

Букмекерская компания Pinnacle открыла выгодную линию на матч Евро-2020 Португалия – Германия, который пройдет 19 июня 2021 года.

Португалия

В стартовой игре на Евро-2020 сборная Португалии добилась крупной победы над Венгрией (3:0), забив три гола сопернику в концовке встречи. Этот матч стал для команды на Чемпионате Европы третьим кряду, в котором она не пропускала голы.

Также Португалия не проигрывала в 22 из 23 прошлых матчах на европейских чемпионатах, а в четырех из пяти прошлых играх команды во всех турнирах прошла ставка на ТБ (2,5).

Германия

Германия начала проходящий Чемпионат Европы неудачно. В стартовой игре групповой стадии сборная проиграла Франции со счетом 0:1. Это поражения стало для немцем вторым за пять прошлых матчах во всех турнирах.

Прежде сборная уступила Северной Македонии (1:2) в рамках квалификации ЧМ -2022. Отметим, что в трех из четырех прошлых играх Германии сыграла ставка на «обе забьют – да».

Котировки БК Pinnacle

Победит Португалия – 3.270

Ничья – 3.360

Победит Германия – 2.390

Статистика

Германия выиграла 4 прошлых матч против Португалии во всех турнирах

В 6 из 7 прошлых матчах Португалии на Евро прошла ставка ТБ (2,5)

(2,5) Португалия забивала минимум 2 гола в 6 из 7 предыдущих поединках Чемпионата Европы

Прогноз

Разместить ставку на фору Португалии (+0,5) букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.653. Португалия идет на серии без поражений из семи игр во всех турнирах, тогда, как Германия неудачно начала Евро-2020, показав неважную игру в атаке.