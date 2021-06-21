Чехия – Англия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:52

Чехия

На счету Чехии четыре очка по итогам двух туров на групповой стадии Евро-2020. В первом матче сборная победила Шотландию (2:0), а потом сыграла вничью с Хорватией (1:1).

В 10 прошлых матчах во всех турнирах Чехия смогла оформить пять побед. Также отметим, что в четырех из шести прошлых поединках команды выигрывала ставка ТМ(2,5), а в трех предыдущих играх чехи не пропускали больше одного мяча.

Англия

Англия тоже пополнила свой актив на четыре очка в двух матчах группового раунда Чемпионата Европы. В стартовой игре команда победила Хорватию (1:0), а потом сыграла вничью (0:0) с Шотландией.

В 10 прошлых матчах во всех турнирах Англия проиграла только один матч, уступив Бельгии в Лиге Наций УЕФА (0:2). Еще в восьми играх данной серии сборная побеждала, а в 4 прошлых играх англичане не пропускали голы и завершали поединки на ТМ(2,5) голов.

Котировки БК Pinnacle

Победит Чехия – 7.640

Ничья – 3.630

Победит Англия – 1.617

Статистика

Англия не проигрывала в 34 из 36 прошлых матчах чемпионата Европы

Англия не пропускала голы в 3 предыдущих играх турнира

В 3 последних поединках Чехии на Евро прошла ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

Сыграть ставку на ТМ(2,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.680. Англия сейчас надежно действует в защите – четыре матча без пропущенных мячей, а у Чехии эта ставка выиграла в двух матчах на Евро-2020.