Словакия – Испания: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:55

Букмекерская компания Pinnacle предложила выгодные котировки на матч третьего тура групповой стадии Евро-2020 Словакия – Испания, который состоится 23 июня 2021 года.

Словакия

Словакия набрала три очка по итогам двух туров в группе Е. Сборная начала турнир с неожиданной победы над Польше (2:1), после чего, уступила с минимальным счетом Швеции (0:1).

Это поражение стало для Словакии первым за шесть предыдущих матчей во всех турнирах. Также отметим, что в трех из четырех последних поединках словаков выигрывала ставка на ТМ(2,5) и в пяти играх кряду эта команда не пропускала больше одного гола.

Испания

Испания занесла себе в актив два балла в стартовых играх квартета. В первом туре «красная фурия» не смогла обыграть Швецию (0:0), а потом не удержала победный счет в игре против Польши (1:1).

Этими матчами Испания продлила серию без поражений до десяти игр во всех соревнованиях. При этом, в трех из четырех последних играх с участием этой команды выигрывала ставка ТМ(2,5).

Котировки БК Pinnacle

Победит Словакия – 17.580

Ничья – 6.420

Победит Испания – 1.223

Статистика

Испания не проигрывала в 12 последних матчах чемпионата Европы

Словакия проигрывала Испании в 4 из 6 очных встречах во всех турнирах

В 2 из 3 предыдущих поединках между Словакией и Испанией выиграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

Сыграть ставку на тотал меньше (3) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.769. Словакия в этом матче наверняка сыграет с акцентом на оборону, а у Испании, как показали предыдущие игры, есть заметные проблемы с созданием и реализацией голевых моментов.