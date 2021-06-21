«Манчестер Сити» предложил 100 млн фунтов за Кейна

«Манчестер Сити» планирует подписать форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна этим летом.
Сообщается, что «горожане» предложили лондонцам 100 миллионов фунтов плюс возможность включения своих игроков в сделку.
Впрочем, «шпоры» не планируют принимать это предложение. Ранее «Манчестер Сити» отказался платить 175 млн евро за Кейна.
Думается мне, что шпоры не захотят его отпускать, подождут лучших времён.
А вот насколько сильно он нужен Сити -большой вопрос. И без него неплохо справляются..
Да ещё на Евро он пока не впечатляет..
Думается мне, что шпоры не захотят его отпускать, подождут лучших времён.
А вот насколько сильно он нужен Сити -большой вопрос. И без него неплохо справляются..
Да ещё на Евро он пока не впечатляет..