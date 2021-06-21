«Манчестер Сити» предложил 100 млн фунтов за Кейна

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вчера, 16:39

«Манчестер Сити» планирует подписать форварда «Тоттенхэма» этим летом.

Сообщается, что «горожане» предложили лондонцам 100 миллионов фунтов плюс возможность включения своих игроков в сделку.

Впрочем, «шпоры» не планируют принимать это предложение. Ранее «Манчестер Сити» отказался платить 175 млн евро за Кейна.