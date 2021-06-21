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«Манчестер Сити» предложил 100 млн фунтов за Кейна

вчера, 16:39

«Манчестер Сити» планирует подписать форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна этим летом.

Сообщается, что «горожане» предложили лондонцам 100 миллионов фунтов плюс возможность включения своих игроков в сделку.

Впрочем, «шпоры» не планируют принимать это предложение. Ранее «Манчестер Сити» отказался платить 175 млн евро за Кейна.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 19:32
Бавария это образцовая модель управления клубом...без долгов и грамотным менеджментом,как можно их стравнивать с шейхами,которые кладут каждый год на ффп
juvenale
juvenale
вчера в 19:31
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:05
На базаре всегда два дурака)
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 19:05
Да, таких игроков, способных в одиночку решать исход, всегда было не много.
Зидан, Анри, Дель Пьеро, Беркамп, Марадона, Пеле.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 19:02
А боссы Манчестер Сити вообще в курсе, что он ничего не показывает на ЕВРО?) От слова совсем. Хотя в лучшие свои сезоны Харри, пожалуй, столько и стоит!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:03
Ну так они как угодно могут там оценивать . Ну ты же свое мнение высказывал ,вот ты считаешь что он стоит таких денег ? Я думаю что нет ,ни один зависящий футболист от партнёров не стоит таких денег .У команды не пошла игра ,и Кейн нулевой ,на кой таких оценивать в такие деньги. Вот я не люблю Неймара допустим ,но признаю что он не зависящий футболист от команды ,и сам может моменты создавать ,как и Мбаппе допустим
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 17:36
Как в народе говорят: при покупке автомобиля встречаются 2 ду**ка, один продаёт, другой покупает. Здесь примерно так же...
dimagas2
dimagas2 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 17:30
Каким это образом?Они уже брали у Арсенала Клиши,Адбайора ,Насри и еще кого-то и эти игроки не сильно и усилили их.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:29
Понятно .Ну сотка это вообще многовато , он на такие деньги не играет .Вон Шик ничем не хуже
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 17:27
Имел в виду перебор со знаком минус. Сотку за него маловато, цену предложили явно с возможностью торга. Или шпору снизят, или Сити мальца добавят...
Брулин
Брулин
вчера в 17:26
Офигеть. МС превращается в местную Баварию
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 17:21
Что творят мешки
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:17
Если истина по середине то почему предложение Сити перебор ?)))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:10
Тут сразу не договорятся.
Cat01
Cat01
вчера в 16:59
Все бабкины проказы....
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:58
Вообще не верится!!! Утятина 100%
drug01
drug01
вчера в 16:58
Вероятно будет думать
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:56
Учитывая выступление на Евро это самое то , хотя Стоимость на transfermarkt: 120 млн €! Думаю на 120 и договорятся!Ведь хочет уйти
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
вчера в 16:54
Шпоры когда то и 200 за него хотели, только нет желающих. А если еще пару лет пройдет то и за 100 не будет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:46
Фигасе у них торг идёт! Одни 175 просят, другие сотку предлагают. И там и тут перебор, истина где-то посередине. 130-140, с учётом кризиса даже чуть меньше.
Думается мне, что шпоры не захотят его отпускать, подождут лучших времён.
А вот насколько сильно он нужен Сити -большой вопрос. И без него неплохо справляются..
Да ещё на Евро он пока не впечатляет..
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:45
У меня во дворе тоже есть дерево продаю за 1 млн, совсем дёшёво.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 16:42, ред.
Кейн без Сона, деньги на ветер))
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