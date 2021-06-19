«Эвертон» составил шорт-лист из восьми тренеров. Бенитес и Хау — фавориты

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вчера, 10:00

«Эвертон» составил шорт-лист из восьми человек, из которого они выберут своего нового главного тренера, сообщает Goal со ссылкой на Daily Star.

Руководство ливерпульского клуба ищет нового наставника для команды после того, как Карло Анчелотти перебрался в мадридский «Реал».

По информации источника, среди главных вариантов «Эвертона» — бывший рулевой «Ливерпуля» и экс-наставник «Борнмута» .

Ранее появлялась информация, что «Эвертон» может возглавить экс-главный тренер «Манчестер Сити».