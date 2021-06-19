ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Эвертон» составил шорт-лист из восьми тренеров. Бенитес и Хау — фавориты

вчера, 10:00

«Эвертон» составил шорт-лист из восьми человек, из которого они выберут своего нового главного тренера, сообщает Goal со ссылкой на Daily Star.

Руководство ливерпульского клуба ищет нового наставника для команды после того, как Карло Анчелотти перебрался в мадридский «Реал».

По информации источника, среди главных вариантов «Эвертона» — бывший рулевой «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес и экс-наставник «Борнмута» Эдди Хау.

Ранее появлялась информация, что «Эвертон» может возглавить экс-главный тренер «Манчестер Сити».

Все новости
Слухи«Тоттенхэм» отказался от Гаттузо из-за бунта болельщиков
18 июня Комментарии18
Слухи«Тоттенхэм» передумал назначать Гаттузо
18 июня Комментарии9
Слухи«Тоттенхэм» полностью согласовал контракт с Гаттузо
18 июня Комментарии13
СлухиГаттузо может возглавить «Тоттенхэм»
17 июня Комментарии19
СлухиГаттузо покинет «Фиорентину», не проработав ни одного матча
17 июня Комментарии16
СлухиБенитес в скором времени возглавит «Эвертон»
16 июня Комментарии7
Обсудить
Все комментарии
ProKop92
ProKop92
вчера в 10:06
На Рафу в Эвертоне было бы интересно посмотреть
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100