Боливия – Аргентина: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:09

Букмекерская компания Pinnacle предложила выгодные ставки на матч пятого тура групповой стадии Кубка Америки Боливия – Аргентина, который пройдет 29 июня 2021 года.

Боливия

Боливия уже не располагает шансами на выход из группы А в раунд плей-офф Кубка Америки. Команда проиграла три матча с общим счетом 1:6, осев на последнем месте в рейтинге. Боливийцы поочередно уступили Парагваю (1:3), Чили (0:1) и Уругваю (0:2).

В 10 последних играх во всех турнирах Боливия одержала только одну побед, потерпев семь поражений. При этом, ставка на «обе забьют – да» прошла в восьми матчах данной серии.

Аргентина

Набрав семь очков за три матча, Аргентина гарантировала себе выход в плей-офф турнира. Команда начала групповой этап с ничьи против Чили (1:1), после чего, одержала последовательные победы в играх с Уругваем (1:0) и Парагваем (1:0).

Этими матчами Аргентина продлила серию без поражений до 16 матчей во всех соревнованиях. При этом, все три матча на Кубке Америки команда завершила на тотал меньше (2,5) голов.

Котировки БК Pinnacle

Победит Боливия – 22.360

Ничья – 7.270

Победит Аргентина – 1.181

Статистика

Аргентина побеждала Боливию в 5 из 6 прошлых матчах

В 4 последних встречах Аргентины и Боливии прошла ставка ТМ(3,5)

Боливия не забивала голы в 4 из 6 последних играх против Аргентины

Прогноз

Сыграть ставку на победу Аргентины с форой (-1,5) гола букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.541. Аргентине важно завершить групповой раунд на первом месте, а Боливия уже не преследует турнирных задач. Кроме того, боливийцы стабильно уступают сопернику с крупным счетом в очных встречах.