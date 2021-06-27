Англия – Германия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионата Европы 2020 Англия – Германия, который состоится 29 июня 2021 года.

Англия

Сборная Англии вышла из группы без особых проблем, однако зрелищность игры и результативность команды оставляет желать лучшего. Согласно жребию, коллективу достался очень сложный соперник в лице сборной Германии, и этот поединок станет первым серьезным испытанием для сравнительного молодого состава англичан. Матч приковывает взгляды болельщиков по всему миру и обещает быть одним из самых интересных на этом турнире.

22 июня сборная Англии минимально обыграла команду Чехии (1:0), а 18 числа в принципиальном матче разошлась миром с Шотландией (1:1).

Германия

Коллектив Йоахима Лева оставляет двоякое впечатление на Евро 2020. Команда была в шести минутах от вылета с турнира, что стало бы еще одним позором карьере данного специалиста. Тем не менее, немцы смогли поменяться местами с Венгрией, сравняв счет в матче за 6 минут до конца. На матч с англичанами команда обязана выйти более собранно и показать свой настоящий футбол.

23 июня сборная Германии сыграла вничью с Венгрией (2:2), а 19 числа в красивом матче оказалась сильнее действующего чемпиона Европы – Португалии (4:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Англия – 2.58

Ничья – 3.32

Победит Германия – 3

Статистика

Пять последних матчей сборной Англии закончились тоталом меньше 1.5 мяча

Германия выиграла всего пять матчей из десяти последних, а Англия не знает поражений уже девять поединков подряд

Англия выиграла один матч у Германии из пяти последних встреч между командами

Пять из восьми последних матчей между сборными закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу Германии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3. Сборная Германии имеет более твердый характер и в любое время может предпринимать успешные попытки изменить ход поединка. Предполагаем, что в сложной матче, англичане окажутся немного слабее своих соперников.