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Англия – Германия: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 14:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионата Европы 2020 Англия – Германия, который состоится 29 июня 2021 года.

Англия

Сборная Англии вышла из группы без особых проблем, однако зрелищность игры и результативность команды оставляет желать лучшего. Согласно жребию, коллективу достался очень сложный соперник в лице сборной Германии, и этот поединок станет первым серьезным испытанием для сравнительного молодого состава англичан. Матч приковывает взгляды болельщиков по всему миру и обещает быть одним из самых интересных на этом турнире.

22 июня сборная Англии минимально обыграла команду Чехии (1:0), а 18 числа в принципиальном матче разошлась миром с Шотландией (1:1).

Германия

Коллектив Йоахима Лева оставляет двоякое впечатление на Евро 2020. Команда была в шести минутах от вылета с турнира, что стало бы еще одним позором карьере данного специалиста. Тем не менее, немцы смогли поменяться местами с Венгрией, сравняв счет в матче за 6 минут до конца. На матч с англичанами команда обязана выйти более собранно и показать свой настоящий футбол.

23 июня сборная Германии сыграла вничью с Венгрией (2:2), а 19 числа в красивом матче оказалась сильнее действующего чемпиона Европы – Португалии (4:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Англия – 2.58
  • Ничья – 3.32
  • Победит Германия – 3

Статистика

  • Пять последних матчей сборной Англии закончились тоталом меньше 1.5 мяча
  • Германия выиграла всего пять матчей из десяти последних, а Англия не знает поражений уже девять поединков подряд
  • Англия выиграла один матч у Германии из пяти последних встреч между командами
  • Пять из восьми последних матчей между сборными закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу Германии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3. Сборная Германии имеет более твердый характер и в любое время может предпринимать успешные попытки изменить ход поединка. Предполагаем, что в сложной матче, англичане окажутся немного слабее своих соперников.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:31, ред.
Большая печалька этого Чемпионата Европы, что эти две классные команды так рано встречаются между собой !!! И кто-то из этих клубов так рано покинет этот фестиваль большого футбола ⚽ !!! Есть чувство что в противостоянии этих двух великих команд чуть больше надеюсь на прогматизм и рациональность этой команды. Именно поэтому они и стоят чуть выше в этом противостоянии. Хотя конечно и у сборной Англии есть свои козыри которые они попробуют продемонстрировать в этой дуэли. Основное время матча может перейти в овертайм где немцы и смогут переломить исход этого матча. Нам остаётся только дождаться этого момента и я думаю любой болельщик футбола не будет разачарован этим накалом который будет на поле и вокруг него. Всем желаю получить удовольствие от этого я думаю зрелищного представления двух великих команд!!! Всем Добра !!!
shlomo
shlomo
вчера в 15:31
Думаю, что игра перейдет в овертайм...
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