Англия – Германия: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионата Европы 2020 Англия – Германия, который состоится 29 июня 2021 года.
Англия
Сборная Англии вышла из группы без особых проблем, однако зрелищность игры и результативность команды оставляет желать лучшего. Согласно жребию, коллективу достался очень сложный соперник в лице сборной Германии, и этот поединок станет первым серьезным испытанием для сравнительного молодого состава англичан. Матч приковывает взгляды болельщиков по всему миру и обещает быть одним из самых интересных на этом турнире.
22 июня сборная Англии минимально обыграла команду Чехии (1:0), а 18 числа в принципиальном матче разошлась миром с Шотландией (1:1).
Германия
Коллектив Йоахима Лева оставляет двоякое впечатление на Евро 2020. Команда была в шести минутах от вылета с турнира, что стало бы еще одним позором карьере данного специалиста. Тем не менее, немцы смогли поменяться местами с Венгрией, сравняв счет в матче за 6 минут до конца. На матч с англичанами команда обязана выйти более собранно и показать свой настоящий футбол.
23 июня сборная Германии сыграла вничью с Венгрией (2:2), а 19 числа в красивом матче оказалась сильнее действующего чемпиона Европы – Португалии (4:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Англия – 2.58
- Ничья – 3.32
- Победит Германия – 3
Статистика
- Пять последних матчей сборной Англии закончились тоталом меньше 1.5 мяча
- Германия выиграла всего пять матчей из десяти последних, а Англия не знает поражений уже девять поединков подряд
- Англия выиграла один матч у Германии из пяти последних встреч между командами
- Пять из восьми последних матчей между сборными закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу Германии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3. Сборная Германии имеет более твердый характер и в любое время может предпринимать успешные попытки изменить ход поединка. Предполагаем, что в сложной матче, англичане окажутся немного слабее своих соперников.