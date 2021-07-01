Швейцария – Испания: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионата Европы 2020 Швейцария – Испания, который состоится 2 июля 2021 года.
Швейцария
Мало кто ожидал от сборной Швейцарии прохода в 1/4 Евро 2020, но тем не менее, сложно сказать, что коллективу повезло. Игроки показывали качественный футбол и заслуженно сравняли счет, что привело к победе в серии пенальти. Команда уже превзошла ожидания болельщиков, а поэтому не будет иметь большого груза ответственности, что может сыграть им на руку. Всех болельщиков ждет интересный матч с большим количеством борьбы.
28 июня Швейцария неожиданно победила сборную Франции в серии пенальти (3:3, п. 5-4), а 20 числа уверенно переиграла Турцию (3:1).
Испания
Испанская сборная после неуверенного старта и множества нереализованных моментов, набрала ход, но пробиться в четвертьфинал смогла только отыграв дополнительные 30 минут игрового времени. Как и их нынешние соперники, испанцы пытаются восстановить физические кондиции, чтобы как можно лучше выступить в 1/4 Евро 2020. Матч со Швейцарией станет очень важным для молодой сборной Испании.
28 июня сборная Испании обыграла Хорватию в 1/8 финала (5:3, доп. Время), а 23 июня разгромила сборную Словакии (5:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Швейцария – 6.1
- Ничья – 3.87
- Победит Испания – 1.662
Статистика
- Шесть из семи последних матчей сборной Швейцарии закончились тоталом больше 2.5 мячей
- Испания не проигрывает уже 12 матчей подряд во всех турнирах
- Четыре последних матча между сборными закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- Швейцария смогла выиграть только один матч из шести против Испании
Прогноз
Поставить на победу Испании, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.662. Швейцария в матче с Францией показала свой максимум и вероятнее всего его не хватит для прохода в полуфинал. Испания набрала обороты и с большой долей вероятности одержит верх в этом противостоянии.