Швейцария – Испания: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 22:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионата Европы 2020 Швейцария – Испания, который состоится 2 июля 2021 года.

Швейцария

Мало кто ожидал от сборной Швейцарии прохода в 1/4 Евро 2020, но тем не менее, сложно сказать, что коллективу повезло. Игроки показывали качественный футбол и заслуженно сравняли счет, что привело к победе в серии пенальти. Команда уже превзошла ожидания болельщиков, а поэтому не будет иметь большого груза ответственности, что может сыграть им на руку. Всех болельщиков ждет интересный матч с большим количеством борьбы.

28 июня Швейцария неожиданно победила сборную Франции в серии пенальти (3:3, п. 5-4), а 20 числа уверенно переиграла Турцию (3:1).

Испания

Испанская сборная после неуверенного старта и множества нереализованных моментов, набрала ход, но пробиться в четвертьфинал смогла только отыграв дополнительные 30 минут игрового времени. Как и их нынешние соперники, испанцы пытаются восстановить физические кондиции, чтобы как можно лучше выступить в 1/4 Евро 2020. Матч со Швейцарией станет очень важным для молодой сборной Испании.

28 июня сборная Испании обыграла Хорватию в 1/8 финала (5:3, доп. Время), а 23 июня разгромила сборную Словакии (5:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Швейцария – 6.1

Ничья – 3.87

Победит Испания – 1.662

Статистика

Шесть из семи последних матчей сборной Швейцарии закончились тоталом больше 2.5 мячей

Испания не проигрывает уже 12 матчей подряд во всех турнирах

Четыре последних матча между сборными закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Швейцария смогла выиграть только один матч из шести против Испании

Прогноз

Поставить на победу Испании, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.662. Швейцария в матче с Францией показала свой максимум и вероятнее всего его не хватит для прохода в полуфинал. Испания набрала обороты и с большой долей вероятности одержит верх в этом противостоянии.