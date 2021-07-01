Перу – Парагвай: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 23:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Кубка Америки Перу – Парагвай, который состоится 3 июля 2021 года.

Перу

По итогам группового раунда, сборная Перу смогла занять второе место, проиграв только один матч. В четвертьфинале перуанцам попалась команда Парагвая, что можно считать вполне хорошим жребием, однако коллективу не стоит расслабляться, ведь на стадии плей-офф слабых соперников практически не бывает. Сборная Перу находится в неплохой форме и готова побороться за проход в полуфинал турнира.

28 июня Перу минимально обыграла Венесуэлу (1:0), а 22 июня разошлась миром с Эквадором (2:2). Оба матча прошли в рамках Кубка Америки.

Парагвай

Команда Парагвая выступает нестабильно на этом турнире, однако по итогам группы смогла выйти с третьего места. Матч с Перу станет настоящим испытанием для парагвайцев, а в случае успеха позволит команда достичь серьезных высот. Коллектив не чувствует в себе уверенности и победы даются команде очень сложно. Всех болельщиков ждет интересный матч двух неуступчивых команд

29 июня сборная Парагвая проиграла Уругваю (0:1), а 25 числа оказалась сильнее команды Чили (2:0). Оба матча прошли в рамках Кубка Америки.

Котировки БК Pinnacle

Победит Перу – 2.98

Ничья – 2.85

Победит Парагвай – 2.84

Статистика

Пять из шести последних матчей сборной Перу закончились тоталом больше 2.5 мячей

Пять из шести последних матчей Парагвая закончились исходом «обе забьют — нет»

Перу выиграл у Парагвая шесть матчей из последних семи встреч

Четыре из шести последних матчей между сборными закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу Перу, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.98. Перуанцы выглядят убедительнее своего соперника и статистика тоже на их стороне. Предполагаем, что матч не будет богатым на голы, а минимальную победу одержит именно Перу.