ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

Перу – Парагвай: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 23:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Кубка Америки Перу – Парагвай, который состоится 3 июля 2021 года.

Перу

По итогам группового раунда, сборная Перу смогла занять второе место, проиграв только один матч. В четвертьфинале перуанцам попалась команда Парагвая, что можно считать вполне хорошим жребием, однако коллективу не стоит расслабляться, ведь на стадии плей-офф слабых соперников практически не бывает. Сборная Перу находится в неплохой форме и готова побороться за проход в полуфинал турнира.

28 июня Перу минимально обыграла Венесуэлу (1:0), а 22 июня разошлась миром с Эквадором (2:2). Оба матча прошли в рамках Кубка Америки.

Парагвай

Команда Парагвая выступает нестабильно на этом турнире, однако по итогам группы смогла выйти с третьего места. Матч с Перу станет настоящим испытанием для парагвайцев, а в случае успеха позволит команда достичь серьезных высот. Коллектив не чувствует в себе уверенности и победы даются команде очень сложно. Всех болельщиков ждет интересный матч двух неуступчивых команд

29 июня сборная Парагвая проиграла Уругваю (0:1), а 25 числа оказалась сильнее команды Чили (2:0). Оба матча прошли в рамках Кубка Америки.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Перу – 2.98
  • Ничья – 2.85
  • Победит Парагвай – 2.84

Статистика

  • Пять из шести последних матчей сборной Перу закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • Пять из шести последних матчей Парагвая закончились исходом «обе забьют — нет»
  • Перу выиграл у Парагвая шесть матчей из последних семи встреч
  • Четыре из шести последних матчей между сборными закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу Перу, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.98. Перуанцы выглядят убедительнее своего соперника и статистика тоже на их стороне. Предполагаем, что матч не будет богатым на голы, а минимальную победу одержит именно Перу.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.Ru
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:27
Перу не проиграет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100