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«Слован» — «Шемрок Роверс»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 09:16

Букмекерская компания Pinnacle открыла линию на первый поединок квалификации Лиги Чемпионов «Слован» — «Шемрок Роверс», который состоится седьмого июля 2021 года.

«Слован»

«Слован» стал победителем прошлого сезона чемпионата Словакии, получив право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов. Клуб из Братиславы уверенно выиграл титул национального первенства, опередив прямого конкурента на шесть очков с такими результатами: 22 победы, пять ничьих и пять поражений.

Четыре последних игры «Слована» носили контрольный характер. В них команда победила «Адмиру» (4:0), «Оренбург» (1:0) и «Капфенберг» (4:1), а также сыграла вничью со «Злином» (1:1).

«Шемрок Роверс»

«Шемрок Роверс» завоевал золотые медали прошлого розыгрыша ирландской элитной лиги, завоевав путевку в квалификационный раунд Лиги Чемпионов УЕФА. В текущем розыгрыше национального первенства команда также возглавляет турнирной таблицу с такими показателями: 11 побед, пять ничьих и три поражения.

В последней игре чемпионата Ирландии «Шемрок Роверс» уверенно победил на своем поле «Дандолк» (3:1). Прежде команда уступила «Богемиансу» (0:1), а также сыграла вничью с «Дроэдой Юнайтед» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Слован» — 1.62
  • Ничья – 3.76
  • Победит «Шемрок Роверс» — 5.15

Статистика

  • «Слован» выиграл 6 из 9 прошлых матчей на своем поле
  • «Шемрок Роверс» уступал в 2 из 4 предыдущих гостевых играх
  • В 4 из 5 предыдущих играх «Шемрок Роверс» выиграла ставка «обе забьют – да»

Прогноз

Сыграть ставку на тотал меньше 3 голов букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.654. «Слован» в домашних играх редко пропускает больше одного мяча, а «Шемрок Роверс» был не слишком убедителен в последних поединках чемпионата Ирландии.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 15:51
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Слован»
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