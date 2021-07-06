«Слован» — «Шемрок Роверс»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 09:16

Букмекерская компания Pinnacle открыла линию на первый поединок квалификации Лиги Чемпионов «Слован» — «Шемрок Роверс», который состоится седьмого июля 2021 года.

«Слован»

«Слован» стал победителем прошлого сезона чемпионата Словакии, получив право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов. Клуб из Братиславы уверенно выиграл титул национального первенства, опередив прямого конкурента на шесть очков с такими результатами: 22 победы, пять ничьих и пять поражений.

Четыре последних игры «Слована» носили контрольный характер. В них команда победила «Адмиру» (4:0), «Оренбург» (1:0) и «Капфенберг» (4:1), а также сыграла вничью со «Злином» (1:1).

«Шемрок Роверс»

«Шемрок Роверс» завоевал золотые медали прошлого розыгрыша ирландской элитной лиги, завоевав путевку в квалификационный раунд Лиги Чемпионов УЕФА . В текущем розыгрыше национального первенства команда также возглавляет турнирной таблицу с такими показателями: 11 побед, пять ничьих и три поражения.

В последней игре чемпионата Ирландии «Шемрок Роверс» уверенно победил на своем поле «Дандолк» (3:1). Прежде команда уступила «Богемиансу» (0:1), а также сыграла вничью с «Дроэдой Юнайтед» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Слован» — 1.62

Ничья – 3.76

Победит «Шемрок Роверс» — 5.15

Статистика

«Слован» выиграл 6 из 9 прошлых матчей на своем поле

«Шемрок Роверс» уступал в 2 из 4 предыдущих гостевых играх

В 4 из 5 предыдущих играх «Шемрок Роверс» выиграла ставка «обе забьют – да»

Прогноз

Сыграть ставку на тотал меньше 3 голов букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.654. «Слован» в домашних играх редко пропускает больше одного мяча, а «Шемрок Роверс» был не слишком убедителен в последних поединках чемпионата Ирландии.