«Слован» — «Шемрок Роверс»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекерская компания Pinnacle открыла линию на первый поединок квалификации Лиги Чемпионов «Слован» — «Шемрок Роверс», который состоится седьмого июля 2021 года.
«Слован»
«Слован» стал победителем прошлого сезона чемпионата Словакии, получив право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов. Клуб из Братиславы уверенно выиграл титул национального первенства, опередив прямого конкурента на шесть очков с такими результатами: 22 победы, пять ничьих и пять поражений.
Четыре последних игры «Слована» носили контрольный характер. В них команда победила «Адмиру» (4:0), «Оренбург» (1:0) и «Капфенберг» (4:1), а также сыграла вничью со «Злином» (1:1).
«Шемрок Роверс»
«Шемрок Роверс» завоевал золотые медали прошлого розыгрыша ирландской элитной лиги, завоевав путевку в квалификационный раунд Лиги Чемпионов УЕФА. В текущем розыгрыше национального первенства команда также возглавляет турнирной таблицу с такими показателями: 11 побед, пять ничьих и три поражения.
В последней игре чемпионата Ирландии «Шемрок Роверс» уверенно победил на своем поле «Дандолк» (3:1). Прежде команда уступила «Богемиансу» (0:1), а также сыграла вничью с «Дроэдой Юнайтед» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Слован» — 1.62
- Ничья – 3.76
- Победит «Шемрок Роверс» — 5.15
Статистика
- «Слован» выиграл 6 из 9 прошлых матчей на своем поле
- «Шемрок Роверс» уступал в 2 из 4 предыдущих гостевых играх
- В 4 из 5 предыдущих играх «Шемрок Роверс» выиграла ставка «обе забьют – да»
Прогноз
Сыграть ставку на тотал меньше 3 голов букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.654. «Слован» в домашних играх редко пропускает больше одного мяча, а «Шемрок Роверс» был не слишком убедителен в последних поединках чемпионата Ирландии.