«Динамо» Загреб – «Валюр»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекерская компания Pinnacle открыла прием ставок на первый поединок 1/8 финала квалификации Лиги Чемпионов «Динамо» Загреб – «Валюр», который пройдет седьмого июля 2021 года.
«Динамо» Загреб
В квалификацию Лиги Чемпионов «Динамо» Загреб попало, как действующий победитель национального первенства Хорватии. В прошлом розыгрыше Первого дивизиона столичный клуб уверенно занял первое место, показав такие результаты: 26 побед, семь ничьих и три поражения.
В ходе подготовки к новой кампании «Динамо» провело три спарринга. В этих играх клуб из Загреба победил «Муру» (4:0), «Середь» (3:0) и «Ростов» (2:1).
«Валюр»
«Валюр» — это действующий чемпион Исландии, представляющий страну в Лиге Чемпионов УЕФА. В проходящем розыгрыше национального первенства «Валюр» также претендует на титул, возглавляя турнирную таблицу после 12 проведенных туров со следующими результатами: восемь побед, три ничьи и одно поражение.
В последней игре чемпионата «Валюр» добился домашней виктории над «Хабнарфьордюром» (2:0). Прежде команда сыграла вничью с «Филкиром» (1:1), а также добилась победы в Кубке Исландии над «Лейкниром» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Динамо» Загреб – 1.178
- Ничья – 7.105
- Победит «Валюр» — 14.012
Статистика
- «Динамо» Загреб не проигрывало в 6 последних официальных матчах на своем поле – 4 победы и 2 ничьи
- В 4 из 5 прошлых играх «Динамо» выиграла ставка ТБ(2,5)
- В 4 из 5 предыдущих гостевых поединка «Валюра» забивали обе команды
Прогноз
Класс и опыт выступлений в Лиге Чемпионов УЕФА говорит в пользу хозяев предстоящей встречи. На своем поле «Динамо» Загреб играет очень уверенно, а «Валюру» не хватает практики противостояний со столь именитым соперником. Разместить ставку на победу «Динамо» с форой (-1,5) гола букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.571.