«Динамо» Загреб – «Валюр»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 09:32

Букмекерская компания Pinnacle открыла прием ставок на первый поединок 1/8 финала квалификации Лиги Чемпионов «Динамо» Загреб – «Валюр», который пройдет седьмого июля 2021 года.

«Динамо» Загреб

В квалификацию Лиги Чемпионов «Динамо» Загреб попало, как действующий победитель национального первенства Хорватии. В прошлом розыгрыше Первого дивизиона столичный клуб уверенно занял первое место, показав такие результаты: 26 побед, семь ничьих и три поражения.

В ходе подготовки к новой кампании «Динамо» провело три спарринга. В этих играх клуб из Загреба победил «Муру» (4:0), «Середь» (3:0) и «Ростов» (2:1).

«Валюр»

«Валюр» — это действующий чемпион Исландии, представляющий страну в Лиге Чемпионов УЕФА . В проходящем розыгрыше национального первенства «Валюр» также претендует на титул, возглавляя турнирную таблицу после 12 проведенных туров со следующими результатами: восемь побед, три ничьи и одно поражение.

В последней игре чемпионата «Валюр» добился домашней виктории над «Хабнарфьордюром» (2:0). Прежде команда сыграла вничью с «Филкиром» (1:1), а также добилась победы в Кубке Исландии над «Лейкниром» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Загреб – 1.178

Ничья – 7.105

Победит «Валюр» — 14.012

Статистика

«Динамо» Загреб не проигрывало в 6 последних официальных матчах на своем поле – 4 победы и 2 ничьи

В 4 из 5 прошлых играх «Динамо» выиграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) В 4 из 5 предыдущих гостевых поединка «Валюра» забивали обе команды

Прогноз