Аргентина – Колумбия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 09:48

Букмекерская компания Pinnacle предложила выгодные котировки на полуфинальный поединок Кубка Южной Америки Аргентина – Колумбия, который состоится 7 июля 2021 года.

Аргентина

На стадии четвертьфинала Кубка Америки Аргентина уверенно прошла Эквадор. В ворота соперника команда отправила три безответных гола (3:0), добыв четвертую победу кряду на турнире.

Прежде «небесно-голубые» на групповом этап победили «Боливию» (4:1), Парагвай (1:0) и Уругвай (1:0), а также сыграли со сборной Чили (1:1) вничью.

Колумбия

Колумбия пробилась в полуфинал Кубка Южной Америки по итогам противостояния с Уругваем. Обыграть соперника «трехцветным» удалось в серии пенальти, а основные и дополнительные таймы завершились без забитых голов (0:0).

Прежде Колумбия потерпела два поражения на групповом этапе, уступив Перу и Бразилии с одинаковым счетом 1:2. Очки в группе команда набрала по итогам противостояний с Эквадором (1:0) и Венесуэлой (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Аргентина – 1.840

Ничья – 3.380

Победит Колумбия – 5.270

Статистика

Колумбия не уступала Аргентине в 3 предыдущих играх – 2 ничьи и 1 победа

Аргентина не проигрывала в 18 предыдущих поединках во всех турнирах

В 3 из 5 прошлых встречах Аргентины и Колумбии сыграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

Сыграть ставку на тотал меньше (2,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.584. Аргентина в шести матчах турнира больше одного мяча не пропускала. При этом, Колумбия пропустила всего два гола в трех прошлых встречах с соперником.