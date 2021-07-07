Англия – Дания: прогноз и ставки БК Pinnacle

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Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на полуфинал Евро 2020 Англия-Дания, который состоится 7 июля 2021 года

Англия

Сборная Англии уверенно вошла в полуфинал турнира, уверенно обыграв команду Украины. У подопечных Саутгейта очень хорошие шансы сломать систему последних неудач на крупных турнирах и выйти в финал. Примечательно, что коллектив еще ни разу не дал соперникам отличиться в своих воротах и этот факт внушает оптимизм в сердца болельщиков. Однако не стоит недооценивать сборную Дании, которая уже не один раз удивила всю футбольную Европу.

3 июля Англия разгромила сборную Украины (4:0), а 29 июня оказалась сильнее крепкой Германии (2:0).

Дания

После двух поражений в группе, команда Дании начала показывать качественный футбол и таким образом дошла уже до полуфинала. На коллектив не давит груз ответственности и это определенно играет на руку игрокам. В матче с Англией, команда вероятнее всего, сыграет вторым номером, и определенно будет иметь несколько хороших моментов для контратак. Всех болельщиков ждет интересное противостояние двух разных стилей с непредсказуемым концом.

3 июля Дания в сложном матче обыграла Хорватию (2:1), а 26 июня разгромила команду Уэльса (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Англия – 1.746

Ничья – 3.65

Победит Дания – 5.67

Статистика

Англия не проигрывает 11 матчей во всех турнирах

Последние четыре матча сборной Дании закончились тоталом больше 2.5 мячей

Три последних матча между сборными закончились тоталом меньше 1.5 мяча

Англия выиграла только два матча из шести последних встреч против Дании

Прогноз

Поставить на победу Англии, букмекерская компания Париматч предлагает с коэффициентом 1.746. Команда играет на своем поле и показывает блестящую игру в защите на турнире. Предполагаем, что в игре будет забито не много голов, а англичане одержат сложную победу.