Англия – Дания: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на полуфинал Евро 2020 Англия-Дания, который состоится 7 июля 2021 года
Англия
Сборная Англии уверенно вошла в полуфинал турнира, уверенно обыграв команду Украины. У подопечных Саутгейта очень хорошие шансы сломать систему последних неудач на крупных турнирах и выйти в финал. Примечательно, что коллектив еще ни разу не дал соперникам отличиться в своих воротах и этот факт внушает оптимизм в сердца болельщиков. Однако не стоит недооценивать сборную Дании, которая уже не один раз удивила всю футбольную Европу.
3 июля Англия разгромила сборную Украины (4:0), а 29 июня оказалась сильнее крепкой Германии (2:0).
Дания
После двух поражений в группе, команда Дании начала показывать качественный футбол и таким образом дошла уже до полуфинала. На коллектив не давит груз ответственности и это определенно играет на руку игрокам. В матче с Англией, команда вероятнее всего, сыграет вторым номером, и определенно будет иметь несколько хороших моментов для контратак. Всех болельщиков ждет интересное противостояние двух разных стилей с непредсказуемым концом.
3 июля Дания в сложном матче обыграла Хорватию (2:1), а 26 июня разгромила команду Уэльса (4:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Англия – 1.746
- Ничья – 3.65
- Победит Дания – 5.67
Статистика
- Англия не проигрывает 11 матчей во всех турнирах
- Последние четыре матча сборной Дании закончились тоталом больше 2.5 мячей
- Три последних матча между сборными закончились тоталом меньше 1.5 мяча
- Англия выиграла только два матча из шести последних встреч против Дании
Прогноз
Поставить на победу Англии, букмекерская компания Париматч предлагает с коэффициентом 1.746. Команда играет на своем поле и показывает блестящую игру в защите на турнире. Предполагаем, что в игре будет забито не много голов, а англичане одержат сложную победу.