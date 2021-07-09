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Сборную России доверят иностранцу. Предлагают Виллаша-Боаша, но лучше найти независимого и волевого тренера

вчера, 12:52
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Найти подходящего кандидата непросто.

Тренер для сборной России. Райдер-2021

1. Иностранец

Перечисление условно подходящих российских специалистов началось с фамилии Слуцкий и закончилось фамилией Карпин. Оба счастливы в клубах и не рвутся на пороховую бочку. Леонид Слуцкий уже пробовал рулить в сборной, и ему не понравилось. Валерий Георгиевич может завести команду на коротком отрезке, а вот на дистанции у него меньше шансов быть успешным: Карпин часто проигрывал ответственные матчи, особенно в еврокубках, а на волне неудач всегда занимает защитную позицию, не умеет сглаживать углы. В нынешней ситуации ставка на тренера-легионера выглядит логичной.

2. Максимум из минимума

Притока классных футболистов в рядах сборной России не ожидается, преемник Черчесова будет работать плюс-минус с теми же кадрами, но за счет более вдумчивого и гибкого подхода он должен создать условия, в которых наши парни покажут свой максимум, а некоторые, возможно, даже смогут выглядеть лучше, чем на самом деле. Сложно на это рассчитывать, когда в приоритете схема и, прямо скажем, однобокие представления главного тренера о ключевых качествах футболистов.

3. Друг, брат или любящий отец

Тренер-полководец заставил сборную России жить по уставу, сейчас нужен человек, который в разумных пределах ослабит гайки и раскрепостит команду. Феномен России-2008 в том, что Хиддинк заставил футболистов поверить в себя, научил их получать удовольствие от футбола. Сейчас требуется похожий на Гуса по темпераменту и умению выстраивать отношения тренер: авторитетный, но человечный. Тот, за кем захотят пойти добровольно и с радостью, а не потому, что на шею наброшен аркан.

4. Опыт работы с национальной сборной приветствуется

Не скажу, что это необходимое условие, но оно будет плюсом для соискателя. Все-таки специфика работы в клубных и национальных командах отличается, и хорошо, если новому тренеру не понадобится адаптироваться к новому прочтению своей профессии в сборной России.

5. Спортивная воля и нацеленность на личный прогресс

Как бы это банально ни звучало, но сборной России нужен тренер, который хочет побеждать и голоден до побед. Именно поэтому я крайне скептически отношусь к кандидатуре Йоахима Лёва: это громкое имя, но какая у Йоги будет мотивация после 15 лет работы со сборной Германии? Даже у руля Бундесманшафт последние годы дались ему нелегко, специалист боролся с усталостью и потерей интереса. Новый тренер не должен считать сборную России «теплым местом» или последней остановкой в своей карьере, он должен видеть в этой работе трамплин и для себя лично.

6. Умение и желание выстраивать коммуникацию с окружающим миром

Смена тренера — это еще и отличный шанс для РФС изменить отношение людей к сборной России. Причины скепсиса, недоверия и откровенной враждебности некоторых болельщиков нужно искать не только на футбольном поле. Первое лицо сборной России в последние 5 лет даже не пыталось быть привлекательным, а чувства, которые вызывал своими словами и поведением Черчесов, переносились на команду. Тренер сборной России должен работать не только «в поле», хорошая речь, улыбка и умение расположить к себе народ приветствуются.

7. Независимый тренер

Твердо уверен, что сборной нужен тренер без шлейфа любви и ненависти в России. Виллаш-Боаш — экс-наставник «Зенита», где работал при Дюкове, португалец сразу будет выглядеть представителем интересов. Плавали, знаем. При Дике Адвокате (2010-2012) сборная России играла в яркий и содержательный футбол, но ту команду не полюбили, потому что голландец в сознании миллионов болельщиков других клубов оставался близок к «Зениту» и выполнял «питерский заказ». Хватит уже тренеров, которые разъединяют, России нужен тот, у кого будет шанс всех сплотить. Поэтому Карреру и Тедеско не советуем, как и Виллаша-Боаша, — у каждого из этих специалистов есть свои плюсы, но они не всегда нейтральны в общественном сознании: «сине-бело-голубое» или «красно-белое» прошлое накладывают отпечаток.

«Идеального» тренера для сборной России не существует, но есть подходящие

Прямо сейчас, после бесславного вылета с Евро-2020 и пяти лет работы Черчесова, тренерское кресло сборной России — одна из самых горячих точек на планете. Слишком многое нужно исправить во всех аспектах, слишком токсичная обстановка вокруг сборной, что тоже нельзя не учитывать. Из-за этого так много требований к кандидату. С другой стороны, эти требования довольно четко формулируются, потому что проблемы на поверхности. Обилие условий сокращает количество соискателей, зато, хорошо прицелившись, можно сделать точный выстрел.

Начать поиски стоит с тренеров, уже работавших со сборными — как уже сказано выше, это не ключевое требование, но даст преимущество кандидату. Фигурировала фамилия Владимира Петковича из сборной Швейцарии — это уже похоже на верный ход мыслей. Еще можно присмотреться к Марко Росси из Венгрии. Специалист уже работал за рубежом, у нас часто получается находить общий язык с итальянцами, а сборная Венгрии под руководством Росси показывала свой максимум и не стеснялась демонстрировать крутую атмосферу в команде. У нас Марко назовут «ноунеймом», но тут уже надо расставить приоритеты правильно: хотим получить известного специалиста с громким именем или мотивированного и подходящего под задачи тренера?

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zamsb
zamsb ответ KotMaks (раскрыть)
сегодня в 12:25
Ну почему? Один положительный пример с приглашением иностранца у нас есть. Это Гус Хидинг. Он кстати первый из иностранных тренеров поднял перед РФС проблему с детско юношеским футболом в России и у него была конкретная программа в этом направлении. Тогда правда это никому ( ни РФС, ни олигархам) не показалась достойным внимания и программа Хидинга так и осталась только на бумаге.
KotMaks
KotMaks
сегодня в 09:10
Лучший способ показать абсурдность приказа - это его выполнить.
Давайте, назначайте иностранца на контракт в 10 млн.евро
и ждите, что от перестановки мест Сборная заиграет.
То есть, пример Капелло нам ни о чем не говорит.
Больше всех от этого решения опять пострадает Алишер Бурханович,
я бы на его месте уже предупредил РФС, что денег нет, но вы держитесь.
Вобщем, в головах исполкома РФС - плесень,
а в блокнотиках - подсказака :
"В любой непонятной ситуации нанимать иностранца за любые деньги,
если что - все списывать на него"
зигзаг
зигзаг ответ Александр Чистяков (раскрыть)
сегодня в 03:00
Ну, если Он не сможет, то другие и подавно )))

БЕРДЫЕВ ЭТО САМОРОДОК ДЛЯ ЛЮБОГО КЛУБА И ТЕМ БОЛЕЕ СБОРНОЙ-В КОТОРОЙ ВСЕХ РАЗГОНИТ И НАБЕРЕТ СОСТАВ ПОД СВОЕ ФУТБОЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ!
а черчесы иностранцы и тд лишь временное явление
Absinthe3
Absinthe3 ответ zamsb (раскрыть)
вчера в 22:12, ред.
Странно! Слуцкий, Черчесов, а ранее Сёмин, Газзаев, Романцев влзглавляли сборную. У каждого из них был свой подход, который отличается от работы в клубе. Но никто не аппелировал тем, что, дескать, он привык руководить так, а это сборная! И никто не возмущался тем, что данный тренер раньше никогда не руководил сборной( это для меня самый убийственный момент). Разумеется, если Бердыев возглавит сборную, он не будет работать точно так же, как и в клубе. КББ постоянно учится! И если он даст своё согласие, значит, он готов!
Absinthe3
Absinthe3
вчера в 22:05
Если не в этот раз, то уже никогда лучший тренер постсоветского пространства со времён развала СССР, Курбан Бекиевич Бердыев больше не возглавит сборную России.
Absinthe3
Absinthe3
вчера в 22:01
Просто назначьте Бердыева, и вы почувсвуете разницу!
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
вчера в 21:39
Стойлов из Казахстана
Roger Young
Roger Young ответ Александр Чистяков (раскрыть)
вчера в 20:36
Спасибо, Александр. Да, наверное вы правы.
Dzinvlad
Dzinvlad
вчера в 17:39
Из всех тренеров, за последние 5 лет, только Бердыев смог заставить нас с волнением следить за российской командой. Его «Ростов» влюбил в себя бойцовым характером, продуманной тактикой и жесткой дисциплине. Хотите испытать подобные ощущения, выбирайте Бердыева. В противном случае будете менять тренеров, как перчатки и находиться в четвёртом десятке
Q-J-G
Q-J-G ответ zamsb (раскрыть)
вчера в 17:01
Я читал комментарий Александра Чистякова....
zamsb
zamsb ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 16:56
Курбан Бикеевич это конечно хороший вариант, но ...... Вспомните манеру тренировок Бердыева. Он как "мамка" водил игроков по полю и наглядно показывал им, что он хочет видеть в их игре, а это время, которого на коротких сборах сборной (двух недельные сборы) у него не будет. И даже когда сборная перед каким либо крупным турниром соберется вместе где-то за месяц до его начала, за это время Бердыев их научить чему либо не сможет. Бердыев это клубный тренер. Игроков он должен видеть перед собой каждый день и каждый день с ними работать.
Q-J-G
Q-J-G ответ Алексей Алексеев 1 (раскрыть)
вчера в 16:20, ред.
Талант или есть, или его нет, а уж опыт, практика с годами только накапливаются...

Да и приглашать надо не по симпатиям, по знакомству и т.д... А только по факту того, что конкретный тренер добился в своей тренерской карьере! Никто не добился, и не добьётся того в ФНЛ, РФПЛ, РПЛ - что добился К.Бердыев с "Рубином", Ростовом"...!
112910415
112910415
вчера в 15:20
есть варианты, есть
Александр Чистяков
Александр Чистяков ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 15:05, ред.
А я думаю, что методы Бердыева не подходят для работы в сборной. КБ опирается на способность футболистов четко следовать инструкциям, тренировка за тренировкой он заставляет каждого "зубрить" свою роль. На это ему даже в клубах требовалось несколько месяцев. Если не путаю его с кем-то еще, в одном из интервью он даже называл примерную продолжительность тренировок и тактических занятий, после которых команда становится управляемой. И речь шла о сотнях часов. На примерах тех же Рубина и Ростова легко проследить, когда команды начинали давать результат.

Специфика работы в сборной не предоставляет такой роскоши, как время. А это тот ресурс, который Бердыеву необходим для успешной работы.
Алексей Алексеев 1
Алексей Алексеев 1 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 15:01
Настораживает пауза в работе специалиста)
Алексей Алексеев 1
Алексей Алексеев 1
вчера в 14:58, ред.
Соглашусь с кандидатами из Швейцарии и Венгрии, это лучшие варианты, думаю и на зарплате ещё сэкономит РФС! Марко Росси и Петкович отличные варианты, адекватные деньги, опыт работы со сборными и хорошие результаты при наличии не самых топовых игроков
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 14:57, ред.
Нужно Бердыева за любые деньги звать !!! Результат 1/2 на ЧМ 2022 будет обеспечен!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:41, ред.
Перспективы сборной России такие, что отечественные тренеры, реальные кандидаты, которые могли бы вывести сборную России в "светлое будущее", отказываются... И это неудивительно, С.Черчесов оставил такое "наследство", что здравомыслящие тренеры, которые реально оценивают ситуацию в сборной, не желают возглавить сборную, реально оценивая ситуацию... По поводу иностранцев, иностранные тренеры, не глупее отечественных, и реально видят какая перспектива сборной России на ближайшее будущее... Да, некоторые из иностранных тренеров могут принять предложение возглавить сборную... Из тех, кто безработный, кто невостребованный на данный момент, но возглавить не для того, чтобы вывести сборную России в светлое будущее, а для того, чтобы заработать. Надо при составлении контракта, составлять контракт так, чтобы главный тренер независимо от того, "доморощенный" или иностранный получал зарплату за выполненную работу по факту, а не за то, что он главный тренер России.

Но будут ли тогда желающие на таких условиях???

Самая реальная кандидатура из отечественных тренеров, это К.Бердыев, который не побоится принять вызов, который может дать реальный положительный результат...

Тренер, который не побоялся возглавить "Рубин" - ФНЛ, по итогам сезона вывел "Рубин" в РФПЛ, а далее впервые в истории клуба: Чемпион России 2008; 2009; бронза; 2003; 2010; Кубок России 2011/12; Суперкубок России 2010; 2012, и это всё впервые в истории клуба!

Тренер, который возглавил "Ростов", который находился на последнем 16-м месте в турнирной таблице, и завоевал впервые в истории "Ростова" призовое, второе место в РПЛ, может много, в том числе и главным тренером сборной России...!
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 14:32
1. Конте.
2. Вальверде.
3. Зидан (этот, скорее всего, во Францию поедет).
Action
Action
вчера в 14:27
Нужен нормальный контракт, где если не выполнил взятые на себя обязательства - то вон из сборной без оплаты
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:16
А я был хотел Бердыева.
rubin kazzzan
rubin kazzzan ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 14:13
РФС однозначно утвердит того, кого нужно!!!!!
volga.kot
volga.kot
вчера в 14:10
Боаш не Боаш, а играть мы не будем на высоком и среднем уровне!!!!
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 13:39
Только не Боаш, он иностранная версия пиджака
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 13:00
Думаю, РФС не нужен "независимый" тренер - им нельзя будет управлять.
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