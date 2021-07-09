Сборную России доверят иностранцу. Предлагают Виллаша-Боаша, но лучше найти независимого и волевого тренера

Найти подходящего кандидата непросто.
Тренер для сборной России. Райдер-2021
1. Иностранец
Перечисление условно подходящих российских специалистов началось с фамилии Слуцкий и закончилось фамилией Карпин. Оба счастливы в клубах и не рвутся на пороховую бочку. Леонид Слуцкий уже пробовал рулить в сборной, и ему не понравилось. Валерий Георгиевич может завести команду на коротком отрезке, а вот на дистанции у него меньше шансов быть успешным: Карпин часто проигрывал ответственные матчи, особенно в еврокубках, а на волне неудач всегда занимает защитную позицию, не умеет сглаживать углы. В нынешней ситуации ставка на тренера-легионера выглядит логичной.
2. Максимум из минимума
Притока классных футболистов в рядах сборной России не ожидается, преемник Черчесова будет работать плюс-минус с теми же кадрами, но за счет более вдумчивого и гибкого подхода он должен создать условия, в которых наши парни покажут свой максимум, а некоторые, возможно, даже смогут выглядеть лучше, чем на самом деле. Сложно на это рассчитывать, когда в приоритете схема и, прямо скажем, однобокие представления главного тренера о ключевых качествах футболистов.
3. Друг, брат или любящий отец
Тренер-полководец заставил сборную России жить по уставу, сейчас нужен человек, который в разумных пределах ослабит гайки и раскрепостит команду. Феномен России-2008 в том, что Хиддинк заставил футболистов поверить в себя, научил их получать удовольствие от футбола. Сейчас требуется похожий на Гуса по темпераменту и умению выстраивать отношения тренер: авторитетный, но человечный. Тот, за кем захотят пойти добровольно и с радостью, а не потому, что на шею наброшен аркан.
4. Опыт работы с национальной сборной приветствуется
Не скажу, что это необходимое условие, но оно будет плюсом для соискателя. Все-таки специфика работы в клубных и национальных командах отличается, и хорошо, если новому тренеру не понадобится адаптироваться к новому прочтению своей профессии в сборной России.
5. Спортивная воля и нацеленность на личный прогресс
Как бы это банально ни звучало, но сборной России нужен тренер, который хочет побеждать и голоден до побед. Именно поэтому я крайне скептически отношусь к кандидатуре Йоахима Лёва: это громкое имя, но какая у Йоги будет мотивация после 15 лет работы со сборной Германии? Даже у руля Бундесманшафт последние годы дались ему нелегко, специалист боролся с усталостью и потерей интереса. Новый тренер не должен считать сборную России «теплым местом» или последней остановкой в своей карьере, он должен видеть в этой работе трамплин и для себя лично.
6. Умение и желание выстраивать коммуникацию с окружающим миром
Смена тренера — это еще и отличный шанс для РФС изменить отношение людей к сборной России. Причины скепсиса, недоверия и откровенной враждебности некоторых болельщиков нужно искать не только на футбольном поле. Первое лицо сборной России в последние 5 лет даже не пыталось быть привлекательным, а чувства, которые вызывал своими словами и поведением Черчесов, переносились на команду. Тренер сборной России должен работать не только «в поле», хорошая речь, улыбка и умение расположить к себе народ приветствуются.
7. Независимый тренер
Твердо уверен, что сборной нужен тренер без шлейфа любви и ненависти в России. Виллаш-Боаш — экс-наставник «Зенита», где работал при Дюкове, португалец сразу будет выглядеть представителем интересов. Плавали, знаем. При Дике Адвокате (2010-2012) сборная России играла в яркий и содержательный футбол, но ту команду не полюбили, потому что голландец в сознании миллионов болельщиков других клубов оставался близок к «Зениту» и выполнял «питерский заказ». Хватит уже тренеров, которые разъединяют, России нужен тот, у кого будет шанс всех сплотить. Поэтому Карреру и Тедеско не советуем, как и Виллаша-Боаша, — у каждого из этих специалистов есть свои плюсы, но они не всегда нейтральны в общественном сознании: «сине-бело-голубое» или «красно-белое» прошлое накладывают отпечаток.
«Идеального» тренера для сборной России не существует, но есть подходящие
Прямо сейчас, после бесславного вылета с Евро-2020 и пяти лет работы Черчесова, тренерское кресло сборной России — одна из самых горячих точек на планете. Слишком многое нужно исправить во всех аспектах, слишком токсичная обстановка вокруг сборной, что тоже нельзя не учитывать. Из-за этого так много требований к кандидату. С другой стороны, эти требования довольно четко формулируются, потому что проблемы на поверхности. Обилие условий сокращает количество соискателей, зато, хорошо прицелившись, можно сделать точный выстрел.
Начать поиски стоит с тренеров, уже работавших со сборными — как уже сказано выше, это не ключевое требование, но даст преимущество кандидату. Фигурировала фамилия Владимира Петковича из сборной Швейцарии — это уже похоже на верный ход мыслей. Еще можно присмотреться к Марко Росси из Венгрии. Специалист уже работал за рубежом, у нас часто получается находить общий язык с итальянцами, а сборная Венгрии под руководством Росси показывала свой максимум и не стеснялась демонстрировать крутую атмосферу в команде. У нас Марко назовут «ноунеймом», но тут уже надо расставить приоритеты правильно: хотим получить известного специалиста с громким именем или мотивированного и подходящего под задачи тренера?
Но будут ли тогда желающие на таких условиях???
Самая реальная кандидатура из отечественных тренеров, это К.Бердыев, который не побоится принять вызов, который может дать реальный положительный результат...
Тренер, который не побоялся возглавить "Рубин" - ФНЛ, по итогам сезона вывел "Рубин" в РФПЛ, а далее впервые в истории клуба: Чемпион России 2008; 2009; бронза; 2003; 2010; Кубок России 2011/12; Суперкубок России 2010; 2012, и это всё впервые в истории клуба!
Тренер, который возглавил "Ростов", который находился на последнем 16-м месте в турнирной таблице, и завоевал впервые в истории "Ростова" призовое, второе место в РПЛ, может много, в том числе и главным тренером сборной России...!
Но будут ли тогда желающие на таких условиях???
Самая реальная кандидатура из отечественных тренеров, это К.Бердыев, который не побоится принять вызов, который может дать реальный положительный результат...
Тренер, который не побоялся возглавить "Рубин" - ФНЛ, по итогам сезона вывел "Рубин" в РФПЛ, а далее впервые в истории клуба: Чемпион России 2008; 2009; бронза; 2003; 2010; Кубок России 2011/12; Суперкубок России 2010; 2012, и это всё впервые в истории клуба!
Тренер, который возглавил "Ростов", который находился на последнем 16-м месте в турнирной таблице, и завоевал впервые в истории "Ростова" призовое, второе место в РПЛ, может много, в том числе и главным тренером сборной России...!