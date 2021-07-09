Сборную России доверят иностранцу. Предлагают Виллаша-Боаша, но лучше найти независимого и волевого тренера

1625824358

вчера, 12:52

Найти подходящего кандидата непросто.

Тренер для сборной России. Райдер-2021

1. Иностранец

Перечисление условно подходящих российских специалистов началось с фамилии Слуцкий и закончилось фамилией Карпин. Оба счастливы в клубах и не рвутся на пороховую бочку. Леонид Слуцкий уже пробовал рулить в сборной, и ему не понравилось. Валерий Георгиевич может завести команду на коротком отрезке, а вот на дистанции у него меньше шансов быть успешным: Карпин часто проигрывал ответственные матчи, особенно в еврокубках, а на волне неудач всегда занимает защитную позицию, не умеет сглаживать углы. В нынешней ситуации ставка на тренера-легионера выглядит логичной.

2. Максимум из минимума

Притока классных футболистов в рядах сборной России не ожидается, преемник Черчесова будет работать плюс-минус с теми же кадрами, но за счет более вдумчивого и гибкого подхода он должен создать условия, в которых наши парни покажут свой максимум, а некоторые, возможно, даже смогут выглядеть лучше, чем на самом деле. Сложно на это рассчитывать, когда в приоритете схема и, прямо скажем, однобокие представления главного тренера о ключевых качествах футболистов.

3. Друг, брат или любящий отец

Тренер-полководец заставил сборную России жить по уставу, сейчас нужен человек, который в разумных пределах ослабит гайки и раскрепостит команду. Феномен России-2008 в том, что Хиддинк заставил футболистов поверить в себя, научил их получать удовольствие от футбола. Сейчас требуется похожий на Гуса по темпераменту и умению выстраивать отношения тренер: авторитетный, но человечный. Тот, за кем захотят пойти добровольно и с радостью, а не потому, что на шею наброшен аркан.

4. Опыт работы с национальной сборной приветствуется

Не скажу, что это необходимое условие, но оно будет плюсом для соискателя. Все-таки специфика работы в клубных и национальных командах отличается, и хорошо, если новому тренеру не понадобится адаптироваться к новому прочтению своей профессии в сборной России.

5. Спортивная воля и нацеленность на личный прогресс

Как бы это банально ни звучало, но сборной России нужен тренер, который хочет побеждать и голоден до побед. Именно поэтому я крайне скептически отношусь к кандидатуре Йоахима Лёва: это громкое имя, но какая у Йоги будет мотивация после 15 лет работы со сборной Германии? Даже у руля Бундесманшафт последние годы дались ему нелегко, специалист боролся с усталостью и потерей интереса. Новый тренер не должен считать сборную России «теплым местом» или последней остановкой в своей карьере, он должен видеть в этой работе трамплин и для себя лично.

6. Умение и желание выстраивать коммуникацию с окружающим миром

Смена тренера — это еще и отличный шанс для РФС изменить отношение людей к сборной России. Причины скепсиса, недоверия и откровенной враждебности некоторых болельщиков нужно искать не только на футбольном поле. Первое лицо сборной России в последние 5 лет даже не пыталось быть привлекательным, а чувства, которые вызывал своими словами и поведением Черчесов, переносились на команду. Тренер сборной России должен работать не только «в поле», хорошая речь, улыбка и умение расположить к себе народ приветствуются.

7. Независимый тренер

Твердо уверен, что сборной нужен тренер без шлейфа любви и ненависти в России. Виллаш-Боаш — экс-наставник «Зенита», где работал при Дюкове, португалец сразу будет выглядеть представителем интересов. Плавали, знаем. При Дике Адвокате (2010-2012) сборная России играла в яркий и содержательный футбол, но ту команду не полюбили, потому что голландец в сознании миллионов болельщиков других клубов оставался близок к «Зениту» и выполнял «питерский заказ». Хватит уже тренеров, которые разъединяют, России нужен тот, у кого будет шанс всех сплотить. Поэтому Карреру и Тедеско не советуем, как и Виллаша-Боаша, — у каждого из этих специалистов есть свои плюсы, но они не всегда нейтральны в общественном сознании: «сине-бело-голубое» или «красно-белое» прошлое накладывают отпечаток.

«Идеального» тренера для сборной России не существует, но есть подходящие

Прямо сейчас, после бесславного вылета с Евро-2020 и пяти лет работы Черчесова, тренерское кресло сборной России — одна из самых горячих точек на планете. Слишком многое нужно исправить во всех аспектах, слишком токсичная обстановка вокруг сборной, что тоже нельзя не учитывать. Из-за этого так много требований к кандидату. С другой стороны, эти требования довольно четко формулируются, потому что проблемы на поверхности. Обилие условий сокращает количество соискателей, зато, хорошо прицелившись, можно сделать точный выстрел.

Начать поиски стоит с тренеров, уже работавших со сборными — как уже сказано выше, это не ключевое требование, но даст преимущество кандидату. Фигурировала фамилия Владимира Петковича из сборной Швейцарии — это уже похоже на верный ход мыслей. Еще можно присмотреться к Марко Росси из Венгрии. Специалист уже работал за рубежом, у нас часто получается находить общий язык с итальянцами, а сборная Венгрии под руководством Росси показывала свой максимум и не стеснялась демонстрировать крутую атмосферу в команде. У нас Марко назовут «ноунеймом», но тут уже надо расставить приоритеты правильно: хотим получить известного специалиста с громким именем или мотивированного и подходящего под задачи тренера?