Семак не получал предложений возглавить сборную России

Как сообщает источник, к главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку не было обращений от РФС по поводу возможной работы в сборной России.
Не было также консультаций с петербургским клубом. Семак, вероятнее всего, не будет входить в круг кандидатов на пост нового главного тренера сборной России.
Недавно ходили разговоры, что национальную команду может возглавить иностранный специалист.
Если отберутся на большие турниры.
А слухи о его кандидатуре возникла из-за того, что РФС возглавляет питерский Дюков и якобы он тащит всех зенитовских.
Про Виллаша-Боаша та же история. Ну не тренировал он никогда сборные, да и в клубах последних не блистал.
Однако слухи ходят. Моё мнение - Петкович или Лёв (но это очень сложно)...
Если отберутся на большие турниры.
А слухи о его кандидатуре возникла из-за того, что РФС возглавляет питерский Дюков и якобы он тащит всех зенитовских.
Про Виллаша-Боаша та же история. Ну не тренировал он никогда сборные, да и в клубах последних не блистал.
Однако слухи ходят. Моё мнение - Петкович или Лёв (но это очень сложно)...