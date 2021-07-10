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Семак не получал предложений возглавить сборную России

10 июля 2021, 11:41

Как сообщает источник, к главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку не было обращений от РФС по поводу возможной работы в сборной России.

Не было также консультаций с петербургским клубом. Семак, вероятнее всего, не будет входить в круг кандидатов на пост нового главного тренера сборной России.

Недавно ходили разговоры, что национальную команду может возглавить иностранный специалист.

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протон1
протон1
10 июля в 21:39
кто угодно только не семак. это в зените у него шло. помним как в лч сливали игры бросая силы на внутренний чемп. нужен иностраннец
oFANATo
oFANATo
10 июля в 17:14
Хорошо что не получал предложения.....в борной он физрук, это не в РПЛ с помощью судей и админресурса получать первое место...да же ЛЧ показала его уровень - 1 очко и 4-ое место в группе.
Мага Шульман
Мага Шульман
10 июля в 15:53
Слава Богу!
Ислам0926
Ислам0926
10 июля в 14:21
Опять всех за дураков посчитали , ищут тренера с кем бы пошалить шальными деньгами
112910415
112910415
10 июля в 14:10
Фишка в том, что никому не предлагали из россиян
sir_Alex
sir_Alex
10 июля в 13:49
Ну и правильно, какой из него тренер сборной?
Ironigor
Ironigor ответ lotsman (раскрыть)
10 июля в 13:06
А кто туда больше всех попадает ,кроме Зенита ???
lotsman
lotsman ответ Ironigor (раскрыть)
10 июля в 12:54
А кто, из тренеров РПЛ, что то показывает в ЛЧ или в ЛЕ?
25процентный клоун
25процентный клоун
10 июля в 12:53
Без Азмуна Семак сейчас бы в Сочи работал
Сварожич
Сварожич
10 июля в 12:38
Нечего и предлагать ему....
Caniggia
Caniggia
10 июля в 12:34
Ну и слава богу, что не получал. Он очень слаб. Факт в том, что РФС ни с кем из наших тренеров не связывался, так как уже чётко знал, что сборную возглавит иностранец, возможно, по указке из кремля.
Ironigor
Ironigor
10 июля в 12:34
Да и слава богу !!! Семак с Зенитом ничего не может показать в ЛЧ и ЛЕ, а куда ему в сборную , где тем более нет легионеров которые есть в Зените !!! Семак точно не Герой Нашего времени!!! Всем Добра !!!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
10 июля в 12:23
Зачем Петковичу идти в сборную России, если у него лучше? А Лёв... Брать Козявкина после того, как он зашел в идейный тупик и не понимает, что делать с Германией уже года четыре?

По Семаку понятно, что смешно - нафиг нужен манекен, который даже мысленно боится играть в ЛЧ? ПОмню его многочисленные слова о том, что "Брюгге" сильнее "Зенита" и что ему не ставили никаких задач в ЛЧ. Так он с со сборной России все продует и скажет "Так мы 50-е место в мировом рейтинге, что вы хотите". Это просто трусливое тело, которое с сильнейшими игроками РПЛ и когда все конкуренты с проблемами, может выиграть. Нафиг не нужно оно.

А вот Федотова можно было бы попробовать, мужик фантастику с ветеранами и списанными игроками в "Сочи" творил.
mihaluch
mihaluch
10 июля в 12:03
Не получал предложений и не когда не получит.
makkie
makkie
10 июля в 12:00
Какой Семак, с ума сошли?
Его даже рассматривать смешно - без 100500 помощников и поддержки газпромовских дядь он максимум осилит уровень Уфы.
cska1948
cska1948
10 июля в 11:56
РФС только ВЧЕРА официально расторг контракт с Черчесовым! Так что до этого никаких официальных предложений РФС делать не мог!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 июля в 11:50
Семак явно слабоват для сборной. У него и в Зените-то получается только на внутреннем уровне. Побаивается он серьёзных соперников, а сборной придётся играть с такими.
Если отберутся на большие турниры.
А слухи о его кандидатуре возникла из-за того, что РФС возглавляет питерский Дюков и якобы он тащит всех зенитовских.
Про Виллаша-Боаша та же история. Ну не тренировал он никогда сборные, да и в клубах последних не блистал.
Однако слухи ходят. Моё мнение - Петкович или Лёв (но это очень сложно)...
beefs
beefs
10 июля в 11:48
Семак слабоват для сборной...
Futurista
Futurista
10 июля в 11:44
Надеюсь и не получит...
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