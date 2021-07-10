Семак не получал предложений возглавить сборную России

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10 июля 2021, 11:41

Как сообщает источник, к главному тренеру «Зенита» не было обращений от РФС по поводу возможной работы в сборной России.

Не было также консультаций с петербургским клубом. Семак, вероятнее всего, не будет входить в круг кандидатов на пост нового главного тренера сборной России.

Недавно ходили разговоры, что национальную команду может возглавить иностранный специалист.