Генич: «Слуцкий сказал, что ему не предлагали возглавить сборную России»

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10 июля 2021, 01:13

Главный тренер «Рубина» опроверг информацию о том, что он отказался от предложения РФС возглавить сборную России. Об этом в своем телеграм-канале написал комментатор Константин Генич.

Только что общался с Лео Слуцким в рамках новой рубрики «Коммент шоу», и на вопрос «вы действительно отказались [возглавить сборную России]?» он с ходу бросил: «Так никто не связывался, и никакого предложения не было». Я у него спросил: российский тренер будет или иностранец. Он предположил, что будет второй вариант. Посмотрим.