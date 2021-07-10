Генич: «Слуцкий сказал, что ему не предлагали возглавить сборную России»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опроверг информацию о том, что он отказался от предложения РФС возглавить сборную России. Об этом в своем телеграм-канале написал комментатор Константин Генич.
Только что общался с Лео Слуцким в рамках новой рубрики «Коммент шоу», и на вопрос «вы действительно отказались [возглавить сборную России]?» он с ходу бросил: «Так никто не связывался, и никакого предложения не было».
Я у него спросил: российский тренер будет или иностранец. Он предположил, что будет второй вариант. Посмотрим.
Ранее также сообщалось, что РФС ответили отказом два других тренера из РПЛ.
- Так и РФС смотрит на всех с высоты своей колокольни, и плевать ему на наши с вами мнения и предложения!
- У них там "круговорот у.е. в футболе". Нам, простым смертным, этого никогда не понять.
- Так и РФС смотрит на всех с высоты своей колокольни, и плевать ему на наши с вами мнения и предложения!
- У них там "круговорот у.е. в футболе". Нам, простым смертным, этого никогда не понять.