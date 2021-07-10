ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиОтбор ЧМ-2022. Европа

Генич: «Слуцкий сказал, что ему не предлагали возглавить сборную России»

10 июля 2021, 01:13

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опроверг информацию о том, что он отказался от предложения РФС возглавить сборную России. Об этом в своем телеграм-канале написал комментатор Константин Генич.

Только что общался с Лео Слуцким в рамках новой рубрики «Коммент шоу», и на вопрос «вы действительно отказались [возглавить сборную России]?» он с ходу бросил: «Так никто не связывался, и никакого предложения не было».

Я у него спросил: российский тренер будет или иностранец. Он предположил, что будет второй вариант. Посмотрим.

Ранее также сообщалось, что РФС ответили отказом два других тренера из РПЛ.

Все новости
Карпин, Слуцкий и Семак не хотят на электрический стул. В сборную России пойдет только «El Loco»
10 июляСтанислав Горин в блоге Тренерская доляКомментарии17
Федотов заявил, что у него есть амбиции возглавить сборную России
10 июля Комментарии24
СлухиСемак не получал предложений возглавить сборную России
10 июля Комментарии19
Гамула: «Бердыев — хорошая кандидатура для сборной России»
09 июля Комментарии18
Кремль не против иностранного тренера во главе сборной России
09 июля Комментарии25
Сборную России доверят иностранцу. Предлагают Виллаша-Боаша, но лучше найти независимого и волевого тренера
09 июляАлександр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии25
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Ислам0926 (раскрыть)
11 июля в 11:15
А я про Бердыева разве говорил что-то?Я вообще-то тоже за его кандидатуру.
Хиромант
Хиромант
10 июля в 23:41
- Как тут не вспомнить В.С.Высоцкого: "Жираф большой! Ему видней!"

- Так и РФС смотрит на всех с высоты своей колокольни, и плевать ему на наши с вами мнения и предложения!

- У них там "круговорот у.е. в футболе". Нам, простым смертным, этого никогда не понять.
Ислам0926
Ислам0926 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
10 июля в 23:08
Я вижу ты против Бердыева но сильнее тренера нет вот и подумай что лучше твои симпатии или результат сборной
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ildar_3871 (раскрыть)
10 июля в 22:55
Ты меня извини, но Лео это Лев, Лева, а Слуцкий Леонид, Лёня
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ислам0926 (раскрыть)
10 июля в 22:54
Тренировать словами не научишь также как и оперировать больных, это можно сделать только делами, а Бердыев уже два года не у дел. Пусть отдыхает и консультирует азмуна. Этого достаточно вполне
Ислам0926
Ислам0926 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
10 июля в 22:00
Я думаю так что он всех наших тренеров может научить как тренировать,Бердыеа и все остальные тоже самое что мерседес и веста
ФАНАТ_number one
ФАНАТ_number one
10 июля в 18:35
лучше без тренера
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
10 июля в 18:02
Официальное предложение делается лишь тогда, когда есть предварительное согласие на неофициальное предложение. Видимо и Карпин, и Слуцкий не дали предварительного согласия хотя бы подумать, поэтому им и не было официального предложения.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Олег Гусов (раскрыть)
10 июля в 18:00
Слуцкий завоевал с ЦСКА два золота и два серебра РПЛ, единственный в РПЛ тренер, который выводил клуб в 1/4 ЛЧ. Напомню также, что после провала Капелло, когда мы были в шаге от пролета мимо ЧЕ-16, он принял сборную, выиграл с ней 4 (четыре матча!!!) подряд. в том числе у Швеции с Ибрагимовичем! ЛВС - самый успешный тренер десятилетия. И сейчас он лучший в РПЛ без разговоров.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ислам0926 (раскрыть)
10 июля в 17:55
Разбирать что то, консультировать кого то и тренировать - это две большие разницы. Это всем известно. Напомню тебе очень мудрую байку. " Тот, кто знает какое то дело - он его делает, а тот, кто не знает- других учит (консультирует)"
dok66
dok66
10 июля в 17:38
Дюков знал , что получит отказ . А получать отказ очень неприятно
Kosmos58
Kosmos58 ответ Олег Гусов (раскрыть)
10 июля в 13:48
Злой ты и не объективный ...
Kosmos58
Kosmos58
10 июля в 13:47
А если бы предложили?!.
ildar_3871
ildar_3871
10 июля в 12:46
Лео обманывать не будет , если он говорит что предлагали значит так и есть !
zamsb
zamsb
10 июля в 12:30
Что то подсказывает мне, что г-н Дюков изначально сделал ставку на иностранного тренера, поэтому наших Российских можно даже и не обсуждать.
Ислам0926
Ислам0926 ответ Евгений Быстров (раскрыть)
10 июля в 10:48
Не забывай что он до сих разбирает и консультирует например Азмуна,сильнее напа в РПЛ нет,также является консультантом Камаза и Кайрата ,он держит все под контролем.Всегда нужно учитывать мнение футболистов о тренере,ты слышал когда нибудь чтоб хоть один футболист который играл под руководством Бердыева говорил о нем что нибудь плохое? И напоследок даже Гвардиола говорил после поражения от Рубина что Бердыев гениальный тренер который выжимает из команды все и он единственный кого позвали на слет ведущих тренеров мира
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
10 июля в 10:29
Наверняка и Карпину не предлагали.
Олег Гусов
Олег Гусов
10 июля в 10:27
Не тот ли этот Слуцкий , который про@рал всё и вся везде, где работал !?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ислам0926 (раскрыть)
10 июля в 10:21
Бердыев был отличным тренером 5 лет назад, потом стал хорошим, а 2 года назад прекратил работу. И какой он тренер сейчас никто не знает. Обычно как врачи, так и тренеры после прекращения работы на 2 года на прежний уровень не возвращаются. Примеров уйма.
Союзник противников
Союзник противников
10 июля в 10:18
Конгенич пообщался с Леослуцким.Туман не рассеялся.
Kuvkil
Kuvkil
10 июля в 10:14
РФС мутит
Garrincha58
Garrincha58
10 июля в 09:55
швайна какой нибудь будет
Ислам0926
Ислам0926
10 июля в 09:44
Если это так то пускай Слуцкий выступит с заявлением вот и повод разогнать этот РФС реально запарили держать весь народ в дураках, а поедставляете если скажем и Карпин скажет что не предлагали
Ислам0926
Ислам0926
10 июля в 09:36
Зарема правильно сказала что вместе с тренером нужно было и чтоб РФС сложил полномочия,шутим мы над ней но иногда она рубит правду матку,а так без вариантов нужно Бердыева срочно ставить время идет а наш РФС время тянет и не понимает что вредительством занимается или опять торгуется с тренерами и агентами насчет отката
ЮЗИК
ЮЗИК
10 июля в 08:13
Ещё не придумали кого
Caniggia
Caniggia
10 июля в 07:42
За Карпина и Семака тоже сказали, что они отказались. Теперь на 100% ясно, что убирая Черчесова, РФС у же точно знал, что назначит иностранца.
112910415
112910415
10 июля в 07:21
Глубоко не копали
Mi6
Mi6
10 июля в 07:14
Это Россия!!!! Умом её не понять!!!
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
10 июля в 07:06
Конечно нет! Они не выгодны для РФС! И тем более для Дюкова((
Против ЦСКА
Против ЦСКА
10 июля в 05:54
Слуцкий уже был...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100