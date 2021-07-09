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Гамула: «Бердыев — хорошая кандидатура для сборной России»

09 июля 2021, 14:08

Экс-наставник «Ростова» Игорь Гамула считает, что Курбан Бердыев может стать идеальным кандидатом на пост нового главного тренера сборной России.

Недавно ходили разговоры, что национальную команду может возглавить иностранный специалист.

Сейчас нужно поставить опытного человека, потому что нет времени на раскачку, мы можем пролететь мимо ЧМ. Необходим специалист, который хорошо разбирается в российском чемпионате и наших футболистах. Я думаю, нужен российский тренер хотя бы для начала на должность временно исполняющего, а дальше уже смотреть. Надо еще договориться, потому что не каждый согласится взять на себя такую ответственность, слишком многое стоит на кону. Я бы на месте руководителей оставил бы Черчесова доработать этот цикл, а потом уже делал бы выводы. Сейчас сложная ситуация, но я думаю, мы выйдем из нее с честью. Был провал, теперь должен быть взлет.

Курбана Бекиевича Бердыева я знаю очень близко. Он из любой ситуации выходит на коне и знает, что делать. Очень хороший тактик и психолог. Почему бы не попробовать его в сборной? Это очень хорошая кандидатура.

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Союзник противников
Союзник противников
10 июля в 10:19
Без финансовых операций тренерский пост для Бердыева не интересен.
kts99
kts99
10 июля в 09:25
Слепить из того что есть может только КББ. ОН давно уже все доказал. Но будет как всегда...
Евгений Быстров
Евгений Быстров
10 июля в 07:57
Про усатого пурги нагнал!За 5 лет он ничего хорошего не сделал,а тут вдруг тренерское озарение на него найдет?Нужно было увольнять сразу после матча с Данией.Время только потеряли.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ ответ SAFqwer (раскрыть)
09 июля в 21:53
Да лучше проиграть, чем одиннадцать человек в своей штрафной весь матч
Ислам0926
Ислам0926 ответ Супервайзер (раскрыть)
09 июля в 21:34
Ты с головой дружишь? Какие деньги?Или ты думаешь трансферы в сборную нужны?
SAFqwer
SAFqwer ответ НИКИТА ТАРАСОВ (раскрыть)
09 июля в 20:44
Ничья всё же лучше чем 4-1 от Дании, да и с Барсой на Камп Ноу вроде ничьей не было и с Баварией тоже)))) Глупо надеяться, что наши будут первым номером успешно играть с кем-либо...
rubinovyi2
rubinovyi2
09 июля в 20:13
Бекеич,не вздумай соглашаться,даже если и предложат.Уже сейчас убогие стали считать деньги в твоем кошельке,а представь,если что-то пойдет не так,они же на ...изойдут,желчью захлебнуться.Пожалеть их надо...)))))
SAFqwer
SAFqwer
09 июля в 17:57
Гамула клоун клоуном, но правильные вещи сказал. Никто кроме Бекиича результата не даст, можно конечно рассмотреть Черевченко как вариант. Но скорее всего никого из них не назначат, а назначат трэш типа Боаша или Тедески и будем мы опять плеваться после игр сборной....Хотя бывает ли хуже Стаса? Разве что Олич...
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
09 июля в 17:52
Самый лучший вариант!!!!!! Поставит всех в ворота, так на ничьих и проползем куда нибудь
Gahi
Gahi
09 июля в 17:28
Очень правильное предложение о котором говорит Игорь Васильевич Гамула времени мало и исходя из ситуации которая сложилось со сборной, нужен опытный тренер который сможет выправить ситуацию в лучшую сторону за короткий срок, чтобы попасть команде на чемпионат мира 2022 года. Курбан Бекиевич Бердыев как шахматист в футболе найдёт в цейтноте правильное решение и сможет выжать максимум из команды чтобы добиться результата, но пойдут на это те кто отвечает за за весь футбол в России на такой выбор? В таком случае нужно экстренно созвать конференцию при РФС из ведущих специалистов и тренеров чтобы обсудить ситуацию а так же дать возможность выступить тем у кого уже есть хоть какой-то план или хотя-бы выход из ситуации в которой оказалась сборная России по футболу. Всё это можно сделать за один день а не сидеть в кабинете и перебирать фотографии предполагаемых кандидатов на пост тренера сборной России. Удачи
Супервайзер
Супервайзер
09 июля в 17:23
Столько денег, сколько придётся потратить на требования Бердыева, нет ни в одной сборной мира. Весь российский футбол разорит такой тренер.
Байкал-38
Байкал-38
09 июля в 16:35
С таким же успехом можно и Газзаева в сборную позвать. Там глядишь и Акинфеев в сборную вернётся.
Он кстати поопытнее в плане завоевании титулов будет, да и с психологией и тактикой тоже было всё в порядке.
Вот только все забывают, что Газзаев и Бердыев уже в прошлом.
Бердыеву нужны финансы и полностью контролировать куплю продажу игроков, а в сборной на этом не заработаешь. Хотя Стас и на этом зарабатывал.
Вам нужны очередные мутки?
Аксинья
Аксинья
09 июля в 15:47
Дать Черчесову доработать этот цикл - еще несколько месяцев коту под хвост или для тебя три года застоя это слишком малый срок...
Karlnfo
Karlnfo
09 июля в 14:35, ред.
не поставят его скорее всего.)
ведь нашим чиновникам результат не нужен) для них главное надо быстрее бы кого нибудь поставить, чтобы решить этот вопрос)
Поставят очередного бездаря, по типу тедеско и боаша, они ничем не лучше черчесова
Capitan555
Capitan555
09 июля в 14:33
мдааааа.......Курбан Бекиевич точно бы создал не стадо,а коллектив......
Влад Акимов
Влад Акимов
09 июля в 14:33
Бикеич соглашайся. Ты и не такое г..о вытаскивал
Против ЦСКА
Против ЦСКА
09 июля в 14:31
Его не назначат, к сожалению
Ванечка
Ванечка
09 июля в 14:19
Не пойдет он на эту авантюру
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