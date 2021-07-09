Гамула: «Бердыев — хорошая кандидатура для сборной России»

Экс-наставник «Ростова» считает, что может стать идеальным кандидатом на пост нового главного тренера сборной России.

Недавно ходили разговоры, что национальную команду может возглавить иностранный специалист.

Сейчас нужно поставить опытного человека, потому что нет времени на раскачку, мы можем пролететь мимо ЧМ . Необходим специалист, который хорошо разбирается в российском чемпионате и наших футболистах. Я думаю, нужен российский тренер хотя бы для начала на должность временно исполняющего, а дальше уже смотреть. Надо еще договориться, потому что не каждый согласится взять на себя такую ответственность, слишком многое стоит на кону. Я бы на месте руководителей оставил бы Черчесова доработать этот цикл, а потом уже делал бы выводы. Сейчас сложная ситуация, но я думаю, мы выйдем из нее с честью. Был провал, теперь должен быть взлет.

Курбана Бекиевича Бердыева я знаю очень близко. Он из любой ситуации выходит на коне и знает, что делать. Очень хороший тактик и психолог. Почему бы не попробовать его в сборной? Это очень хорошая кандидатура.