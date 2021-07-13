«Газ Метан» — «Миловени»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:22

Букмекерская контора Pinnacle открыла линию ставок на матч первого тура чемпионата Румынии «Газ Метан» — «Миловени», который состоится 17 июля 2021 года.

«Газ Метан»

Основную часть сезона в прошлом розыгрыше Высшей лиги «Газ Метан» завершил в группе вылета. При этом, команда избежала борьбы за выживание, набрав в общей сложности 32 балла, и завершив кампанию на 10-м месте рейтинга. В мини-турнире из девяти игр «Газ Метан» смог оформить четыре победы и три ничьи, дважды уступив своим соперникам. При этом, в пяти прошлых домашних матчах хозяев выиграла ставка с условием «обе забьют – да».

«Миловени»

«Миловени» прошлый сезон провел во Второй румынской лиге, где команда завоевала третье место и право сыграть в переходных матчах в элитный дивизион. В чемпионском турнире «Миловени» одержал три победы и шесть ничьих, при одном фиаско. В стыковых играх команда противостояла «Херманнштадту» — ничья дома (0:0) и гостевая победа (2:1), которая обеспечила повышение в классе. К вышесказанному добавим, что в семи из 8 предыдущих гостевых играх «Миловени» забивали обе команды.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Газ Метан» — 2.130

Ничья – 3.420

Победит «Миловени» — 3.540

Статистика

Во всех 4 очных встречах соперников на поле «Газ Метана» выиграла ставка «обе забьют – да»

«Газ Метан» никогда не проигрывал дома «Миловени» — 2 победы и 2 ничьи

В 6 прошлых домашних матчах «Газ Метан» не уступал – 3 победы и 3 ничьи

Прогноз

Сыграть ставку на «обе забьют – да» букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 2.345. В очных встречах «Газ Митан» и «Миловени» регулярно забивают друг другу. Кроме того, в стартовой игре чемпионата командам вряд ли удастся избежать результативных ошибок в защите.