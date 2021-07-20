«Кайрат» Алматы – «Црвена Звезда»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Кайрат» Алматы — «Црвена Звезда», который состоится 21 июля 2021 года
«Кайрат» Алматы
Команда из Казахстана уже начала свой путь в этой квалификации и смогла преодолеть один раунд. На данный момент главной клуба является Вагнер Лав, который может помочь команда продвинуться как можно дальше за счет своего опыта и игровых качеств. Матч с клубом из Сербии будет очень сложным для хозяев, поэтому команде придется играть аккуратно в обороне и надеяться на шансы у ворот соперника. У коллектива достаточно игровой практики в последнее время, что дает дополнительный бонус.
17 июля «Кайрат» проиграл в кубке Казахстана «Каспий» Актау (0:2), а 14 числа команда обыграла в ответном матче Лиги Чемпионов «Маккаби» Хайфа (2:0).
«Црвена Звезда»
«Црвена Звезда» в прошлом сезоне очень хорошо проявила себя в еврокубках, а поэтому интерес нейтральных болельщиков к ней существенно возрос. Коллектив делает большой упор на физические кондиции и обладает необходимыми игроками, чтобы бороться на каждом участке поля. В чемпионате Сербии был сыгран только один тур, поэтому команда испытывает недостаток официальных матчей.
16 июля «Црвена Звезда» разошлась миром с «Войводиной» (0:0) в чемпионате, а 8 июля сыграла вничью и товарищеский матч со «Штурмом» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кайрат» Алматы – 3.54
- Ничья – 3.01
- Победит «Црвена Звезда» – 2.36
Статистика
- «Црвена Звезда» не проигрывает уже более десяти матчей, а «Кайрат» уступил всего один раз
- Четыре из пяти домашних матчей «Кайрата» завершились исходом «обе забьют — нет»
- В четырех личных встречах между командами, «Кайрат» и «Црвена Звезда» одержали по две победы
- Четыре последних матча «Кайрата» закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Црвены Звезды», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.36. Сербский коллектив имеет больше опыта выступление в еврокубках и обладает более качественным подбором игроков, которые смогут сделать разницу в матче.