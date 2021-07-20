«Кайрат» Алматы – «Црвена Звезда»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 10:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Кайрат» Алматы — «Црвена Звезда», который состоится 21 июля 2021 года

«Кайрат» Алматы

Команда из Казахстана уже начала свой путь в этой квалификации и смогла преодолеть один раунд. На данный момент главной клуба является Вагнер Лав, который может помочь команда продвинуться как можно дальше за счет своего опыта и игровых качеств. Матч с клубом из Сербии будет очень сложным для хозяев, поэтому команде придется играть аккуратно в обороне и надеяться на шансы у ворот соперника. У коллектива достаточно игровой практики в последнее время, что дает дополнительный бонус.

17 июля «Кайрат» проиграл в кубке Казахстана «Каспий» Актау (0:2), а 14 числа команда обыграла в ответном матче Лиги Чемпионов «Маккаби» Хайфа (2:0).

«Црвена Звезда»

«Црвена Звезда» в прошлом сезоне очень хорошо проявила себя в еврокубках, а поэтому интерес нейтральных болельщиков к ней существенно возрос. Коллектив делает большой упор на физические кондиции и обладает необходимыми игроками, чтобы бороться на каждом участке поля. В чемпионате Сербии был сыгран только один тур, поэтому команда испытывает недостаток официальных матчей.

16 июля «Црвена Звезда» разошлась миром с «Войводиной» (0:0) в чемпионате, а 8 июля сыграла вничью и товарищеский матч со «Штурмом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кайрат» Алматы – 3.54

Ничья – 3.01

Победит «Црвена Звезда» – 2.36

Статистика

«Црвена Звезда» не проигрывает уже более десяти матчей, а «Кайрат» уступил всего один раз

Четыре из пяти домашних матчей «Кайрата» завершились исходом «обе забьют — нет»

В четырех личных встречах между командами, «Кайрат» и «Црвена Звезда» одержали по две победы

Четыре последних матча «Кайрата» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Црвены Звезды», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.36. Сербский коллектив имеет больше опыта выступление в еврокубках и обладает более качественным подбором игроков, которые смогут сделать разницу в матче.