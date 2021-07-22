Известный инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что полузащитник Алан Дзагоев согласовал новый контракт с ЦСКА.
Эпопея закончилась — разговоры о продлении тянулись долго, были определенные сложности, но накануне стороны пришлю к соглашению. В ближайшее время о новом контракте Алана будет объявлено официально.
Всю зарплату по новому соглашению Дзагоев получит только при одном условии.
Он может начать беречь себя, шобы не травмироваться лишний раз. Где-то не доиграет, где-то не добежит. Но в составе будет мелькать постоянно. А нужен ли такой Дзагоев?
Или будет скрывать болячки, выходя на поле не совсем здоровым. Оно им надо?
Или попросит кореша Лешу выпускать в конце матча на 10-15 минут. Процент набран, лям получен, Лёша отблагодарён.
Вариантов масса. Но хорошо, что перезаключили...
Он может начать беречь себя, шобы не травмироваться лишний раз. Где-то не доиграет, где-то не добежит. Но в составе будет мелькать постоянно. А нужен ли такой Дзагоев?
Или будет скрывать болячки, выходя на поле не совсем здоровым. Оно им надо?
Или попросит кореша Лешу выпускать в конце матча на 10-15 минут. Процент набран, лям получен, Лёша отблагодарён.
Вариантов масса. Но хорошо, что перезаключили...
Давай про Зенит теперь сбацай че-нибудь лебединое такое).
Давай про Зенит теперь сбацай че-нибудь лебединое такое).