Дзагоев согласовал новый контракт с ЦСКА

Известный инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что полузащитник согласовал новый контракт с ЦСКА .

Эпопея закончилась — разговоры о продлении тянулись долго, были определенные сложности, но накануне стороны пришлю к соглашению. В ближайшее время о новом контракте Алана будет объявлено официально.