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Дзагоев согласовал новый контракт с ЦСКА

22 июля 2021, 10:51

Известный инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что полузащитник Алан Дзагоев согласовал новый контракт с ЦСКА.

Эпопея закончилась — разговоры о продлении тянулись долго, были определенные сложности, но накануне стороны пришлю к соглашению. В ближайшее время о новом контракте Алана будет объявлено официально.

Всю зарплату по новому соглашению Дзагоев получит только при одном условии.

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Все комментарии
протон1
протон1
22 июля в 20:30
Если он опять травмируется то будет много вопросов по его продлению, а если у него травм не будет то для ЦСКА это огромный плюс в вариативности игры. Ведь его видение поля и огромный опыт никто не отменял.
Мага Шульман
Мага Шульман
22 июля в 18:47
Как сумели развести Орешкина на подобную глупость ?! Удивительно.
oFANATo
oFANATo
22 июля в 18:02
Хорошая новость.
dok66
dok66
22 июля в 15:08
Алан нужен ЦСКА . И хорошо , что он остался. Лишь бы не ломался !
VAN ARM
VAN ARM
22 июля в 13:44
посмотрим насколько это правильно по ходу чемпа)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 июля в 13:24
Правильно, Алан принесёт не меньше пользы чем кто либо другой.
311
311
22 июля в 12:45, ред.
Дзагоев заключил контракт с медицинским штабом ЦСКА!)
КЭТиК
КЭТиК
22 июля в 12:14
Большого контракта точно не будет.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
22 июля в 11:31
ЦСКА ценит своих игроков.
STVA 1
STVA 1
22 июля в 11:25
Удачи ему и здоровья!Если травмы обойдут то поможет Коняшкам!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 июля в 11:10
Только невыгодно ему теперь по лазаретам болтаться будет. Будут проценты сыгранных матчей смотреть. И вот тут интересное начинается.
Он может начать беречь себя, шобы не травмироваться лишний раз. Где-то не доиграет, где-то не добежит. Но в составе будет мелькать постоянно. А нужен ли такой Дзагоев?
Или будет скрывать болячки, выходя на поле не совсем здоровым. Оно им надо?
Или попросит кореша Лешу выпускать в конце матча на 10-15 минут. Процент набран, лям получен, Лёша отблагодарён.
Вариантов масса. Но хорошо, что перезаключили...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
22 июля в 11:01
Ну с. Где критика лауреат? Или про одних "наконец свершилось", а про других в порошок?).
Давай про Зенит теперь сбацай че-нибудь лебединое такое).
beefs
beefs
22 июля в 10:57
еще один кокоша нарисовался...
sihafazatron
sihafazatron
22 июля в 10:57
лишь бы играл, а не в лазарете сидел! игрок-то хороший, поможет цска)
liverpool-today
liverpool-today
22 июля в 10:54
Опять пол сезона будет лечиться, потом входить в форму. Месяц поиграет и вперёд в лазарет) завершил бы уж карьеру. Открыл ресторан и жил себе припеваючи.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 10:54
Ну вот и славно, Алан еще пригодится.
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