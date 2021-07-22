«No Dzaga — no party». ЦСКА объявил о продлении контракта с Дзагоевым

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22 июля 2021, 11:09

Пресс-служба ЦСКА объявила о подписании нового контракта с полузащитником .

Новое соглашение футболиста будет действовать до лета 2023 года. Дзагоев провёл 375 матчей за ЦСКА , в которых забил 77 голов. Алан — 3-кратный чемпион России, по 4 раза он выигрывал Кубок и Суперкубок России.

No Dzaga — no party. Алан Дзагоев продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2022/23!

No Dzaga — no party 😎



Алан Дзагоев продлил контракт с # ЦСКА до окончания сезона-2022/23! ❤💙 https://t.co/kVrZXxpAkm pic.twitter.com/K9SOogIg0Z — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 22, 2021

Ранее стало известно, что всю зарплату по новому соглашению Дзагоев получит только при одном условии.