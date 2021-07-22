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«No Dzaga — no party». ЦСКА объявил о продлении контракта с Дзагоевым

22 июля 2021, 11:09

Пресс-служба ЦСКА объявила о подписании нового контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым.

Новое соглашение футболиста будет действовать до лета 2023 года. Дзагоев провёл 375 матчей за ЦСКА, в которых забил 77 голов. Алан — 3-кратный чемпион России, по 4 раза он выигрывал Кубок и Суперкубок России.

No Dzaga — no party. Алан Дзагоев продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2022/23!

Ранее стало известно, что всю зарплату по новому соглашению Дзагоев получит только при одном условии.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
22 июля в 17:59
Дзага с нами!👍
Сп62
Сп62
22 июля в 17:19
Если Алан согласился на эти условия, значит его всё устраивает. Как получится, так и будет.
протон1
протон1
22 июля в 16:48
Старый "конь" борозды не испортит)
R.Madrid_83
R.Madrid_83
22 июля в 16:45
Поздравления Алану🍾, жаль что так неудачно сложилось в последнее время. Желаю удачи парнишке.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
22 июля в 16:20
Ну так сразу и сказал бы, что затаил обиду! А то думаю, что то ты не в тему мне писать начал.
Вам кстати удачи с Бенфикой!!! В еврокубках я за все наши команды, а в чемпионате за честную борьбу!!!
Константин Белых
Константин Белых
22 июля в 16:01
По ходу Березуцкий не может решится расстаться со старым товарищем по команде. По факту Дзагоев давно уже отработанный материал и своими травмами тоьлко бюджет ЦСКА прожирает. Уже наверное года так 3-4. Как у нас Ананидза. Новую команду стоить уже надо. И учится обходится без Дзагоева Акинфеева и Набабкина. Молодежи что ли нет?
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
22 июля в 15:40
Весь спор был насчёт оплаты операции. Вася не хотел платить так как Дима не согласовал это с клубом.
________________________

Я и пишу по-свински зажали какие-то 10 тысяч евро на операцию. На другие цели Кикнадзе денег не жалел. Вот это вызывает большие вопросы к вам. Хоть я и отношусь к Тарасову мягко говоря не очень, но тут его понять можно.

Написал тебе в ответку на нападки на Спартак. Ты же сразу в атаку пошёл, зачем-то упомянув, что Спартак выкидывает игроков. Но речь то не о тех, кто не подошёл к клубу.

Впрочем, ладно. Я и сам понимаю, что тему лучше закрыть.
Стартует новый сезон - должно быть интересно! Удачи вашим и нашим, и обойтись без серьезных травм всем клубам РПЛ.
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
22 июля в 15:21
А где ты увидел, что Тарасова "выкинули" травмированным?
У Тарасова просто закончился контракт. Весь спор был насчёт оплаты операции. Вася не хотел платить так как Дима не согласовал это с клубом.
Тут я скажу так Вася К. был полным "Г".
Вот только зачем ты мне это всё пишешь? Тут речь про Дзагоева.
Пытаешься меня как то уколоть? Это бессмысленно и тем более не в тему.
По поводу Дзагоева, я наоборот отметил руководство ЦСКА, то что они не выкинули Алана, от этого вообще непонятно зачем ты мне про Тарасова написал.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
22 июля в 14:49
Ждал его в Алании. Но видно, патриотизм случается с людьми ещё чуть ближе к старению (когда уже никому нафиг не нужен). Удачи на скамейке запасных, Алан.
RBA
RBA ответ berda2003 (раскрыть)
22 июля в 14:41
Также легендой называют людей, которые оставили положительный и яркий след в истории человечества в какой-нибудь области. В данном случае Дзагоев оставил яркий след в истории ФК ЦСКА.
1bear
1bear
22 июля в 13:46
главное в РПЛ - российский паспорт,вот и подписывают вечно травмированных ветеранов от которых мало толку
Евгений Сербин
Евгений Сербин ответ h8you (раскрыть)
22 июля в 13:34
Гинер не кидает людей которые отдали своё здоровье в его проектах, мафия, ёпт.
h8you
h8you
22 июля в 13:07
дзагоев конечно редкий персонаж....чувак уже лет 5-7 никакой пользы не приносит команде + постоянно в лазарете и наверное с немаленькой зп,но его почему-то держат
stavr74
stavr74
22 июля в 12:52
а он ещё играет разве ???
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
22 июля в 12:49
Да он больше лечится чем играет
Spartachok86
Spartachok86
22 июля в 12:49
могли бы и файзулина с кокориным ему в компанию подписать
VAN ARM
VAN ARM
22 июля в 12:42
в этом и сомнений не было))) вот только сколько он сыграет без новых травм или старых рецидивах )))
Рязань 062
Рязань 062 ответ makkie (раскрыть)
22 июля в 12:41, ред.
спасибо тебе....
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
22 июля в 12:40
Просто поступили по-человечески...вряд ли там какие либо завышенные ожидания присутствуют...
particular
particular
22 июля в 12:38
Возможно, в этот раз контракт наполнен не только ура-ожиданиями, но и взвешенным прагматизмом...
Futurista
Futurista ответ ЧиП (раскрыть)
22 июля в 12:37
Но и глубоко уже не пашет)...
makkie
makkie ответ Байкал-38. (раскрыть)
22 июля в 12:35
Выкинутых с травмами? Хоть одного такого в Спартаке назови.
На моей памяти вначале футболистов лечили за счёт клуба, а потом уже расставались с ними, а не выкидывали на улицу с неоплаченной операцией, как в случае с Тарасовым.

Это две большие разницы, нет?
avici_liverpool
avici_liverpool ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 июля в 12:34
точно, как быстро летит время!! "Ты кто такой, давай до свидания" была хитом 2012 года. Помню эти мемы после победы над Чехами
makkie
makkie ответ Рязань 062 (раскрыть)
22 июля в 12:31, ред.
Из интервью Тарасова:

Когда у нас начался отпуск, сделал специальный укол и улетел в Турцию. Там я встретился с генеральным директором клуба. Было все очень добро, мило и душевно. Но на этой встрече мне дали понять, что со мной не будут продлевать контракт. Я попросил не лететь на сборы команды, а отправиться в Рим на реабилитацию.

После операции я пришел в клуб, в котором был 9 лет, чтобы попросить какой-то минимальной помощи. Я попросил тренироваться хотя бы с дублем для реабилитации после операции. Это нормальная практика для набирания формы, чтобы не быть безработным и искать варианты с другими командами.

Мне ответили категоричным отказом, хотя обещали с кем-то обсудить этот вопрос. Я понял, что обсуждать никто ничего не будет. Потом у меня спросили, кто будет оплачивать мне операцию. Я сидел и думал, что провалюсь со стула. У меня был шок. Я же сделал операцию в период действия контракта, причем в той клинике, с которой сотрудничает клуб. На мой взгляд, клуб и должен был оплатить операцию, которая стоила 10 тысяч евро.
____________________________

Выходит, Локо и Кикнадзе зажали 10 тысяч евро на операцию игроку, верой и правдой игравшего за клуб. Это по-свински, если честно!
Мага Шульман
Мага Шульман ответ ЧиП (раскрыть)
22 июля в 12:23
Но глубоко не пашет.
Legend 6
Legend 6
22 июля в 12:22
Может случиться скандал, но я не думаю что специально так будут поступать с игроком который столько отдал команде.
В один прекрасный момент его могут помариновать на лавке. И в этом случае не выплатить полную зарплату. Практика такая имеется в других командах. Когда бонус клубы жали и суды становились не на сторону игроков.
ЧиП
ЧиП
22 июля в 12:21
Старый конь борозды не портит☝️😁
Твой Арсен
Твой Арсен
22 июля в 12:12, ред.
Заметил, что когда Дзагоев на поле, ЦСКА совсем по другому смотрится, а ведь человек можно сказать на игру не с лавки выходит, а с койки. Это все не лучшим образом говорит о состоянии армейцев. Уровень команды упал настолько, что игрок с минимумом практики и наигранности выходит и добавляет осмысленности в игру.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
22 июля в 12:10
До Спартака как они прощаются нам далеко. Список выкинутых очень большой, да ты и сам его хорошо знаешь!
Рязань 062
Рязань 062 ответ makkie (раскрыть)
22 июля в 12:02
а как локо с тарасовым поступил?
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