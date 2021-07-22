«No Dzaga — no party». ЦСКА объявил о продлении контракта с Дзагоевым

Пресс-служба ЦСКА объявила о подписании нового контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым.
Новое соглашение футболиста будет действовать до лета 2023 года. Дзагоев провёл 375 матчей за ЦСКА, в которых забил 77 голов. Алан — 3-кратный чемпион России, по 4 раза он выигрывал Кубок и Суперкубок России.
No Dzaga — no party. Алан Дзагоев продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2022/23!
No Dzaga — no party 😎— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 22, 2021
Алан Дзагоев продлил контракт с #ЦСКА до окончания сезона-2022/23! ❤💙 https://t.co/kVrZXxpAkm pic.twitter.com/K9SOogIg0Z
Ранее стало известно, что всю зарплату по новому соглашению Дзагоев получит только при одном условии.
Контракт на два года с игроком, который больше лечится, чем играет...
Но, если действительно в контракте будет пункт:
Как сообщается, зарплата футболиста по новому соглашению составит 1,2 млн евро в год. Однако сумма будет выплачена полностью только в том случае, если Дзагоев сыграет 70% матчей... То возможно, руководство ЦСКА поступает правильно. А игрок он действительно отличный!
Руководство ЦСКА отлично знает Дзагоева, его уровень, его проблемы со здоровьем, и если решили подписать контракт на два года, то очевидно решение, которое обдумали, "взвесили", прикинули...
Здоровья Алану Дзагоеву, и удачи в играх, играя за ЦСКА!
Контракт на два года с игроком, который больше лечится, чем играет...
Но, если действительно в контракте будет пункт:
Как сообщается, зарплата футболиста по новому соглашению составит 1,2 млн евро в год. Однако сумма будет выплачена полностью только в том случае, если Дзагоев сыграет 70% матчей... То возможно, руководство ЦСКА поступает правильно. А игрок он действительно отличный!
Руководство ЦСКА отлично знает Дзагоева, его уровень, его проблемы со здоровьем, и если решили подписать контракт на два года, то очевидно решение, которое обдумали, "взвесили", прикинули...
Здоровья Алану Дзагоеву, и удачи в играх, играя за ЦСКА!