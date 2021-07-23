«Хеверли Лувен» — «Зюльте-Варегем»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:23

Букмекерская контора Pinnacle открыла линию на матч первого тура чемпионата Бельгии «Хеверли Лувен» — «Зюльте-Варегем», который пройдет 24 июля 2021 года.

«Хеверли Лувен»

Основную часть прошлого сезона Высшей лиги «Хеверли Лувен» закончил за пределами ТОП-8. По ходу чемпионата команда оформила 12 побед и девять ничьих, проиграв 13 поединков. Положив на свой счет 45 очков, клуб избежал борьбы за выживание и пришел к финишу на 11-м месте.

В последней контрольной игре «Хеверли Лувен» уступил «Фортуне» из Дюссельдорфа (0:3). Прежде команда добилась побед над «Валансьеном» (1:0), «Бумом» (4:1) и «Вейгмалом» (5:1).

«Зюльте-Варегем»

«Зюльте-Варегем» в прошлом сезоне тоже не смог финишировать в первой восьмерке чемпионата Бельгии. Набрав 46 очков, команда закончила выступления в Высшей лиге на десятом месте с такими показателями: 14 побед, четыре ничьи и 16 поражений.

В трех последних контрольных поединках «Зюльте Варегем» смог взять две победы – над «Шарлеруа» (3:2) и «Дейнзе» (3:1). Также команда разошлась миром с «Утрехтом» в спарринге (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хеверли Лувен» — 2.06

Ничья – 3.78

Победит «Зюльте-Варегем» — 3.36

Статистика

«Хеверли-Лувен» побеждал соперника в 4 прошлых очных встречах

В 7 из 8 предыдущих дуэлях команд прошла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) В 3 из 4 последних домашних матчах «Хеверли Лувен» в чемпионате забивалось минимум 3 гола

Прогноз

Сыграть ставку на победу «Хеверли Лувен» с форой (0) букмекерская контора Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.56. Последние очные встречи соперников стабильно завершались в пользу хозяев предстоящей игры. Кроме того, у «Зюльте-Варегем» три поражения кряду в гостевых поединках Высшей лиги.