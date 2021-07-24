«Мехелен» — «Антверпен»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Компания Pinnacle открыла прием выгодных ставок на матч первого тура чемпионата Бельгии «Мехелен» — «Антверпен», который состоится 25 июля 2021 года.
«Мехелен»
Прошлый розыгрыш чемпионата Бельгии «Мехелен» завершал в квартете Лиги Конференций. В шести матчах турнира команда смогла взять три победы, две ничьи и один раз проиграла, что лишило ее возможности догнать «Гент», оторвавшийся на три очка.
К вышесказанному добавим, что три из четырех прошлых домашних матча в чемпионате «Мехелен» выиграл. При этом, в пяти последних играх на своем поле команды фиксировался выигрыш ставки ТБ(2,5).
«Антверпен»
«Антверпен» в прошлом сезоне долго удерживался в призовой тройке, но на финише чемпионата команда откровенно сбавила обороты. В шести играх чемпионской группы клуб одержал только одну победу – две ничьи и три поражения, завершив турнир на четвертой позиции.
При этом, два последних гостевых поединка в Высшей лиге Бельгии «Антверпен» проиграл, пропустив в этих играх шесть мячей.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Мехелен» — 2.790
- Ничья – 3.520
- Победит «Антверпен» — 2.530
Статистика
- «Мехелен» побеждал «Антверпен» в 4 из 5 последних матчах на своем поле
- В 3 предыдущих встречах команд на поле «Мехелена» выиграла ставка ТБ(2,5)
- «Антверпен» пропускал минимум два гола в 4 последних гостевых матчах чемпионата
Прогноз
Сыграть ставку на ТБ(2,5) голов в этом матче букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.763. «Мехелен» в домашних играх всегда нацелен на атаку, а «Антверпен» слабо обороняется в гостевых поединках. Помимо этого, последние дуэли соперников завершались в таком формате.