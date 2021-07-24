«Мехелен» — «Антверпен»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:13

Компания Pinnacle открыла прием выгодных ставок на матч первого тура чемпионата Бельгии «Мехелен» — «Антверпен», который состоится 25 июля 2021 года.

«Мехелен»

Прошлый розыгрыш чемпионата Бельгии «Мехелен» завершал в квартете Лиги Конференций. В шести матчах турнира команда смогла взять три победы, две ничьи и один раз проиграла, что лишило ее возможности догнать «Гент», оторвавшийся на три очка.

К вышесказанному добавим, что три из четырех прошлых домашних матча в чемпионате «Мехелен» выиграл. При этом, в пяти последних играх на своем поле команды фиксировался выигрыш ставки ТБ (2,5).

«Антверпен»

«Антверпен» в прошлом сезоне долго удерживался в призовой тройке, но на финише чемпионата команда откровенно сбавила обороты. В шести играх чемпионской группы клуб одержал только одну победу – две ничьи и три поражения, завершив турнир на четвертой позиции.

При этом, два последних гостевых поединка в Высшей лиге Бельгии «Антверпен» проиграл, пропустив в этих играх шесть мячей.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мехелен» — 2.790

Ничья – 3.520

Победит «Антверпен» — 2.530

Статистика

«Мехелен» побеждал «Антверпен» в 4 из 5 последних матчах на своем поле

В 3 предыдущих встречах команд на поле «Мехелена» выиграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Антверпен» пропускал минимум два гола в 4 последних гостевых матчах чемпионата

Прогноз