«Брюгге» — «Эйпен»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:21

Букмекерская компания Pinnacle открыла линию на матч первого тура чемпионата Бельги «Брюгге» — «Эйпен», который пройдет 25 июля 2021 года.

«Брюгге»

«Брюгге» стал победителем прошлого розыгрыша чемпионата Бельгии. В чемпионском турнире команда опередила «Генк» по дополнительным показателям, завоевав золотые медали Высшей лиги.

В новом сезоне «Брюгге» уже тоже взял трофей, обыграв «Генк» в матче за Суперкубок Бельгии. К вышесказанному добавим, что в четырех последних домашних играх команды фиксировался проход ставок на ТБ (2,5) и «обе забьют – да».

«Эйпен»

В минувшем созыве бельгийской лиги «Эйпен» показал посредственные результаты. Команда пришла к финишу на 12-м месте, показав в регулярной части сезона такие цифры: 10 побед, 13 ничьих и 11 поражений.

В гостевых играх чемпионата Бельгии «Эйпен» выступает без стабильности – у команды по две победы и поражения, при одной ничьей в пяти прошлых выездных встречах.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брюгге» — 1.191

Ничья – 7.060

Победит «Эйпен» — 14.840

Статистика

«Брюгге» побеждал «Эйпен» в 9 из 12 очных встречах

«Брюгге» забивал минимум 3 гола в 4 из 5 прошлых встречах с соперником

«Эйпен» не забивал голы в 2 прошлых матчах на поле «Брюгге»

Прогноз

Сыграть ставку на фору «Брюгге» (-1,5) гола букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.628. «Брюгге» имеет колоссальное преимущество над «Эйпеном» в очных встречах, где фаворит стабильно громит соперника.