«Урал» – «Краснодар»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата России «Урал» — «Краснодар», который состоится 25 июля 2021 года

«Урал»

Клуб из Екатеринбурга уже давно стал середняком РПЛ и время от времени навязывает борьбу лидерам, периодически отбирая у них очки. Стартовый матч нового сезона команда проведет на своем поле с всегда амбициозным «Краснодаром», с которым никому просто не бывает. Коллектив провел несколько товарищеских матчей, в большинстве из них одержав победу.

18 июля «Урал» обыграл в товарищеском матче «Крылья Советов» (1:0), а 11 числа был сильнее тех же «Крыльев Советов» (3:1).

«Краснодар»

«Краснодар» провел очень сложный сезон и у команды далеко не все получалось. Однако в этом году, команда набралась сил, и немного освежив состав вновь готова бороться за самые высокие места в чемпионате. Клуб мало выигрывал в последнее время, не смог одержать победу ни в одном товарищеском поединке. Но все же первый тур РПЛ гораздо важнее и ситуацию можно поменять.

14 июля «Краснодар» сыграл вничью с «Ческе-Будеевице» (2:2), а 10 июля команда разошлась миром с «Нюрнбергом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Урал» – 4.8

Ничья – 3.8

Победит «Краснодар» – 1.76

Статистика

Пять из семи последних матчей «Урала» закончились исходом «обе забьют — нет»

«Краснодар» не может выиграть пять матчей подряд (товарищеские поединки)

Три из четырех последних матчей между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Краснодар» выиграл три из четырех последних матчей у «Урала» на выезде

Прогноз

Поставить на ничью компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.8. «Урал» умеет хорошо начинать чемпионат и в первых турах команда обычно выглядит достаточно мощно. Предполагаем, что команды не выявят победителя.