«Синт-Трёйден» — «Гент»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекерская контора Pinnacle предложила выгодные котировки на матч 1-го тура чемпионата Бельгии «Синт-Трёйден» — «Гент», который состоится 25 июля 2021 года.
«Синт-Трёйден»
В прошлом сезоне чемпионата Бельгии «Синт-Трёйден» занял 15-е место в турнирной таблице. По ходу кампании клуб одержал 10 побед и восемь ничьих, потерпев 16 поражений. Эти результаты позволили команде опередить зон вылета на семь баллов.
В четырех из шести прошлых матчах лиги на своем поле «Синт-Трёйден» проигрывал своим соперникам. Также отметим, что в двух последних поединках лиги команда не отличалась забитыми голами.
«Гент»
«Гент» прошлый розыгрыш бельгийского чемпионата завершал в группе Лиги Конференций УЕФА. В шести играх квартета команда взяла четыре победы и одну ничью, при одном поражении, что позволило ей занять итоговое первое место в рейтинге участников.
К вышесказанному добавим, что четыре последних матча в Высшей лиге «Гент» выиграл, забивая в этих встречах минимум два мяча.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Синт-Трёйден» — 4.54
- Ничья – 3.94
- Победит «Гент» — 1.74
Статистика
- В 3 из 4 прошлых домашних матчах лиги «Синт-Трёйден» не забивал больше одного гола
- «Гент» выиграл 3 из 4 предыдущих гостевых поединка в чемпионате Бельгии
- В 3 последних очных встречах команд прошла ставка на «обе забьют – да»
Прогноз
Разместить ставку на победу «Гента» в предстоящей игре букмекерская контора Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.74. «Гент» более уверенно провел прошлый сезон бельгийского чемпионата, тогда, как «Синт-Трёйден» уступал в двух прошлых матчах лиги.