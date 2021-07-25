«Синт-Трёйден» — «Гент»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:15

Букмекерская контора Pinnacle предложила выгодные котировки на матч 1-го тура чемпионата Бельгии «Синт-Трёйден» — «Гент», который состоится 25 июля 2021 года.

«Синт-Трёйден»

В прошлом сезоне чемпионата Бельгии «Синт-Трёйден» занял 15-е место в турнирной таблице. По ходу кампании клуб одержал 10 побед и восемь ничьих, потерпев 16 поражений. Эти результаты позволили команде опередить зон вылета на семь баллов.

В четырех из шести прошлых матчах лиги на своем поле «Синт-Трёйден» проигрывал своим соперникам. Также отметим, что в двух последних поединках лиги команда не отличалась забитыми голами.

«Гент»

«Гент» прошлый розыгрыш бельгийского чемпионата завершал в группе Лиги Конференций УЕФА . В шести играх квартета команда взяла четыре победы и одну ничью, при одном поражении, что позволило ей занять итоговое первое место в рейтинге участников.

К вышесказанному добавим, что четыре последних матча в Высшей лиге «Гент» выиграл, забивая в этих встречах минимум два мяча.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Синт-Трёйден» — 4.54

Ничья – 3.94

Победит «Гент» — 1.74

Статистика

В 3 из 4 прошлых домашних матчах лиги «Синт-Трёйден» не забивал больше одного гола

«Гент» выиграл 3 из 4 предыдущих гостевых поединка в чемпионате Бельгии

В 3 последних очных встречах команд прошла ставка на «обе забьют – да»

Прогноз

Разместить ставку на победу «Гента» в предстоящей игре букмекерская контора Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.74. «Гент» более уверенно провел прошлый сезон бельгийского чемпионата, тогда, как «Синт-Трёйден» уступал в двух прошлых матчах лиги.