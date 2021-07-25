«Флора» – «Легия»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Флора» — «Легия», который состоится 27 июля 2021 года

«Флора»

Представитель Эстонии минимально проиграл первый матч в Польше, тем самым сохранив себе шансы на проход в следующую стадию. Команда имеет несколько футболистов, которые берут на себя лидерские обязанности и при аккуратной игре, а также доле везения, клуб имеет шансы отыграть один мяч на своем поле.

21 июля «Флора» проиграла «Легии» на выезде в первом матче квалификации Лиги Чемпионов (1:2), а 16 числа обыграла в чемпионате «Пярну Вапрус» (4:0).

«Легия»

«Легия» одна из самых известных польских команд, которая в очередной раз пытается пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов. Возможно результат первого матча не такой, каким хотели бы его видеть болельщики и руководство, однако преимущество в один мяч также довольно приятно. На днях команда провела свой первый матч в новом сезоне чемпионата Польши и готова к борьбе за проход в полуфинал квалификации.

24 июля «Легия» на своем поле обыграла «Плоцк» в чемпионате (1:0), а 21 числа выиграла первый матч в Лиге Чемпионов у «Флоры» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Флора» – 4.5

Ничья – 3.8

Победит «Легия» – 1.76

Статистика

«Флора» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Легия» одержала семь побед

Восемь из десяти последних матчей «Флоры» закончились исходом «обе забьют — нет»

«Флора» забила в девяти из десяти последних домашних поединков во всех турнирах

«Легия» пропустила всего два мяча в последних восьми выездных встречах

Прогноз

Поставить на победу «Легии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.76. Польский клуб выглядит более предпочтительно и вероятнее всего, сможет пару раз поймать на контратаках хозяев. Предполагаем, что «Легия» одержит уверенную победу.