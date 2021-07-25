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«Жальгирис» – «Ференцварош»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 14:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Жальгирис» — «Ференцварош», который состоится 27 июля 2021 года

«Жальгирис»

Команда проиграла первый матч и теперь, чтобы пройти дальше необходимо совершить маленькое чудо. Литовцы неплохо провели игру, однако не хватило реализации и везения в определенных моментах. Ответный матч с «Ференцварошом» обещает быть интересным не только для болельщиков команд, но и для нейтральных поклонников футбола.

20 июля «Жальгирис» проиграл первый матч на выезде «Ференцварошу» (0:2), а 13 числа выиграл ответный поединок прошлого этапа у «Линфилда» (2:1).

«Ференцварош»

«Ференцварош» после проведенного межсезонья набрал хороших ход и идет без поражений в официальных матчах этого сезона. Коллектив добился уверенной победы в первом матче, и теперь клубу осталось закрепить успех на выезде. В команде есть несколько ключевых игроков, на которых строится игра и все они находятся в отличной физической форме.

20 июля «Ференцварош» обыграл в квалификации Лиги Чемпионов «Жальгирис» (2:0), а 13 числа победил в ответном матче прошлого этапа с «Приштиной» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Жальгирис» – 3.55
  • Ничья – 3.6
  • Победит «Ференцварош» – 2.02

Статистика

  • «Ференцварош» одержал 11 побед подряд во всех турнирах (включая товарищеские матчи)
  • «Жальгирис» забивает в домашних матчах на протяжении 26 матчей во всех турнирах
  • «Ференцварош» не пропускает на выезде более одного мяча уже семь поединок подряд
  • Четыре из пяти последних матчей «Ференцвароша» закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Ференцвароша», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.02. Клуб из Венгрии на данный момент объективно сильнее своего соперника и является одним из фаворитов на попадание в групповой этап Лиги Чемпионов, поэтому в данном матче у «Ференцвароша» не возникнет проблем.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
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вчера в 19:57
«Ференцварош» выиграет матч.
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qb2ux86p29g7
вчера в 19:57
Ференцварош (Будапешт) одержит победу.
shlomo
shlomo
вчера в 16:59
Гости не проиграют этот матч
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