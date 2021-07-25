«Жальгирис» – «Ференцварош»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Жальгирис» — «Ференцварош», который состоится 27 июля 2021 года
«Жальгирис»
Команда проиграла первый матч и теперь, чтобы пройти дальше необходимо совершить маленькое чудо. Литовцы неплохо провели игру, однако не хватило реализации и везения в определенных моментах. Ответный матч с «Ференцварошом» обещает быть интересным не только для болельщиков команд, но и для нейтральных поклонников футбола.
20 июля «Жальгирис» проиграл первый матч на выезде «Ференцварошу» (0:2), а 13 числа выиграл ответный поединок прошлого этапа у «Линфилда» (2:1).
«Ференцварош»
«Ференцварош» после проведенного межсезонья набрал хороших ход и идет без поражений в официальных матчах этого сезона. Коллектив добился уверенной победы в первом матче, и теперь клубу осталось закрепить успех на выезде. В команде есть несколько ключевых игроков, на которых строится игра и все они находятся в отличной физической форме.
20 июля «Ференцварош» обыграл в квалификации Лиги Чемпионов «Жальгирис» (2:0), а 13 числа победил в ответном матче прошлого этапа с «Приштиной» (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Жальгирис» – 3.55
- Ничья – 3.6
- Победит «Ференцварош» – 2.02
Статистика
- «Ференцварош» одержал 11 побед подряд во всех турнирах (включая товарищеские матчи)
- «Жальгирис» забивает в домашних матчах на протяжении 26 матчей во всех турнирах
- «Ференцварош» не пропускает на выезде более одного мяча уже семь поединок подряд
- Четыре из пяти последних матчей «Ференцвароша» закончились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Ференцвароша», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.02. Клуб из Венгрии на данный момент объективно сильнее своего соперника и является одним из фаворитов на попадание в групповой этап Лиги Чемпионов, поэтому в данном матче у «Ференцвароша» не возникнет проблем.