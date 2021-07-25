«Жальгирис» – «Ференцварош»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1627213663

вчера, 14:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Жальгирис» — «Ференцварош», который состоится 27 июля 2021 года

«Жальгирис»

Команда проиграла первый матч и теперь, чтобы пройти дальше необходимо совершить маленькое чудо. Литовцы неплохо провели игру, однако не хватило реализации и везения в определенных моментах. Ответный матч с «Ференцварошом» обещает быть интересным не только для болельщиков команд, но и для нейтральных поклонников футбола.

20 июля «Жальгирис» проиграл первый матч на выезде «Ференцварошу» (0:2), а 13 числа выиграл ответный поединок прошлого этапа у «Линфилда» (2:1).

«Ференцварош»

«Ференцварош» после проведенного межсезонья набрал хороших ход и идет без поражений в официальных матчах этого сезона. Коллектив добился уверенной победы в первом матче, и теперь клубу осталось закрепить успех на выезде. В команде есть несколько ключевых игроков, на которых строится игра и все они находятся в отличной физической форме.

20 июля «Ференцварош» обыграл в квалификации Лиги Чемпионов «Жальгирис» (2:0), а 13 числа победил в ответном матче прошлого этапа с «Приштиной» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Жальгирис» – 3.55

Ничья – 3.6

Победит «Ференцварош» – 2.02

Статистика

«Ференцварош» одержал 11 побед подряд во всех турнирах (включая товарищеские матчи)

«Жальгирис» забивает в домашних матчах на протяжении 26 матчей во всех турнирах

«Ференцварош» не пропускает на выезде более одного мяча уже семь поединок подряд

Четыре из пяти последних матчей «Ференцвароша» закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Ференцвароша», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.02. Клуб из Венгрии на данный момент объективно сильнее своего соперника и является одним из фаворитов на попадание в групповой этап Лиги Чемпионов, поэтому в данном матче у «Ференцвароша» не возникнет проблем.