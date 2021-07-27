«Црвена Звезда» — «Кайрат»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекерская контора Pinnacle открыла линию на ответный матч квалификации Лиги Чемпионов «Црвена Звезда» — «Кайрат», который пройдет 28 июля 2021 года в Белграде.
«Црвена Звезда»
Гостевой матч против соперника «Црвена Звезда» проиграла со счетом 1:2. Это поражение обязует клуб из Белграда брать реванш в домашней игре, чтобы продолжить борьбу за проход в следующий этап квалификации Лиги Чемпионов УЕФА.
В новом сезоне чемпионата Сербии «Црвена Звезда» провела два поединка. После домашний ничьи против «Войводины» (0:0) команда добилась минимальной победы над «Младостью» (1:0).
«Кайрат»
Не являясь фаворитом первой встречи, «Кайрат» смог добиться домашней победы над «Црвеной Звездой», тем самым увеличив свои шансы на выход в полуфинальную стадию квалификации Лиги Чемпионов.
На предыдущем этапе отборочной кампании чемпион Казахстана смог выбить «Маккаби» из Хайфы – победа дома (2:0) и ничья в гостях (1:1). Также отметим, что в шести прошлых выездных матчах во всех турнирах «Кайрат» не уступал своим соперникам – три ничьи и три победы.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Црвена Звезда» — 1.452
- Ничья – 4.510
- Победит «Кайрат» — 7.430
Статистика
- «Кайрат» побеждал «Црвену Звезду» в 3 прошлых очных встречах
- «Кайрат» забивал минимум 2 гола в 3 предыдущих поединках против соперника
- В 3 из 4 предыдущих встречах оппонентов выиграла ставка ТБ(2,5)
Прогноз
Сыграть ставку на победу «Кайрата» с учетом форы (+1,5) гола букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.657. «Кайрат» успешно провел последние игры против «Црвены Звезды», которая в предстоящей игре нужно отыгрываться, чем могут воспользоваться гости.