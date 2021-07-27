«Црвена Звезда» — «Кайрат»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:52

Букмекерская контора Pinnacle открыла линию на ответный матч квалификации Лиги Чемпионов «Црвена Звезда» — «Кайрат», который пройдет 28 июля 2021 года в Белграде.

«Црвена Звезда»

Гостевой матч против соперника «Црвена Звезда» проиграла со счетом 1:2. Это поражение обязует клуб из Белграда брать реванш в домашней игре, чтобы продолжить борьбу за проход в следующий этап квалификации Лиги Чемпионов УЕФА .

В новом сезоне чемпионата Сербии «Црвена Звезда» провела два поединка. После домашний ничьи против «Войводины» (0:0) команда добилась минимальной победы над «Младостью» (1:0).

«Кайрат»

Не являясь фаворитом первой встречи, «Кайрат» смог добиться домашней победы над «Црвеной Звездой», тем самым увеличив свои шансы на выход в полуфинальную стадию квалификации Лиги Чемпионов.

На предыдущем этапе отборочной кампании чемпион Казахстана смог выбить «Маккаби» из Хайфы – победа дома (2:0) и ничья в гостях (1:1). Также отметим, что в шести прошлых выездных матчах во всех турнирах «Кайрат» не уступал своим соперникам – три ничьи и три победы.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Црвена Звезда» — 1.452

Ничья – 4.510

Победит «Кайрат» — 7.430

Статистика

«Кайрат» побеждал «Црвену Звезду» в 3 прошлых очных встречах

«Кайрат» забивал минимум 2 гола в 3 предыдущих поединках против соперника

В 3 из 4 предыдущих встречах оппонентов выиграла ставка ТБ (2,5)

Прогноз

Сыграть ставку на победу «Кайрата» с учетом форы (+1,5) гола букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.657. «Кайрат» успешно провел последние игры против «Црвены Звезды», которая в предстоящей игре нужно отыгрываться, чем могут воспользоваться гости.