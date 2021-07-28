«Шарлеруа» — «Синт-Трёйден»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:15

Букмекерская компания Pinnacle открыла выгодную линию для ставок на матч второго тура чемпионата Бельгии «Шарлеруа» — «Синт-Трёйден», который пройдет 31 июля 2021 года.

«Шарлеруа»

В первом туре нового сезона Высшей лиги «Шарлеруа» играл в гостях против «Остенде». В этой встрече команде удалось оформить убедительную победу со счетом 3:0.

На финише минувшего розыгрыша чемпионата Бельгии «Шарлеруа» проиграл три матча подряд, завершив кампанию на итоговом 13-м месте в турнирной таблице. При этом, в трех последних домашних поединках команды прошла ставка на «обе забьют – да».

«Синт-Трёйден»

«Синт-Трёйден» тоже успешно начал сезон в бельгийском чемпионате. Команда, принимая дома «Гент» в стартовом туре, смогла добыть три очка, оформив победу со счетом 2:1.

В концовке прошлого созыва бельгийского чемпионата «Синт-Трёйден» проиграл два матча кряду. Турнир команда завершила на итоговом 15- месте рейтинга, обойдя зону вылета на семь баллов.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шарлеруа» — 2.060

Ничья – 3.650

Победит «Синт-Трёйден» — 3.580

Статистика

В 2 из 3 прошлых встречах соперников голы забивали обе команды

«Шарлеруа» побеждал в 3 из 5 прошлых дуэлях против «Синт-Трёйдена»

В 3 из 4 предыдущих противостояниях соперников выиграла ставка ТБ (2,5)

Прогноз

Разместить ставку с условием «обе команды забьют – да» букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.756. «Шарлеруа» и «Синт-Трёйден» результативно сыграли в атаке в стартовых турах, поэтому ожидать от команд забитых мячей в этой встрече вполне логично.