«Серен» — «Мехелен»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1627466104

вчера, 12:55

Букмекерская компания Pinnacle открыла прием ставок на матч второго тура чемпионата Бельгии «Серен» — «Мехелен», который состоится 31 июля 2021 года.

«Серен»

Клуб «Серен» получил право сыграть в Высшей лиге Бельгии в переходных играх. В них команда сначала сыграла вничью дома с «Васланд-Беверен» (1:1), а потом разгромила соперника в гостях с крупным счетом 5:2.

Но дебют «Серена» в элите бельгийского футбола оказался неудачным. В первом туре команда отправилась в гости к «Кортрейку», где было зафиксировано поражение со счетом 0:2. К вышесказанному добавим, что в шести прошлых домашних матчах команды сыграла ставка на ТМ(2,5) голов.

«Мехелен»

«Мехелен» успешно начал новый розыгрыш чемпионата Бельгии. В стартовом туре команда принимала дома «Антверпен» и, не смотря на статус аутсайдера встречи, ей удалось одержать результативную победу (3:2).

Предыдущей розыгрыш Высшей лиги «Мехелен» завершал в группе Лиги Конференций УЕФА . Там команда одержала три победы и две ничьи, при одном поражении, но не смогла обойти в турнирной таблице «Гент».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Серен» — 3.450

Ничья – 4.150

Победит «Мехелен» — 1.961

Статистика

«Серен» не пропускал больше одного гола в 5 последних матчах на своем поле

«Мехелен» не проигрывал в 4 предыдущих гостевых поединках Высшей лиги

В 11 предыдущих матчах «Мехелана» в чемпионате прошла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

Разместить ставку на тотал больше (2,5) голов букмекерская контора Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.678. «Мехелен» очень результативно проводит гостевые игры, при этом, стабильно пропуская голы от соперников разного уровня. «Серен» после неудачи в стартовом круге попытается реабилитироваться, а для этого нужно искать моменты у ворот оппонента.