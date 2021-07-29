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«Серкль Брюгге» — «Хеверли Лувен»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 11:43

Букмекерская контора Pinnacle открыла прием ставок на матч второго тура чемпионата Бельгии «Серкль Брюгге» — «Хеверли Лувен», который состоится 31 июля 2021 года.

«Серкль Брюгге»

Новый сезон Высшей лиги «Серкль Брюгге» начинал с гостевой встречи против «Беерсхота». В этом поединке команда смогла добиться минимальной победы (1:0) благодаря голу, который удалось организовать под занавес первого тайма.

Минувший сезон чемпионата Бельгии сложился для «Серкль Брюгге» непросто. Благодаря трем удачным поединкам на финише клуб избежал вылета и завершил выступления на 16-м месте в турнирной таблице.

«Хеверли Лувен»

В стартовом туре бельгийского чемпионата «Хеверли Лувен» принимал дома «Зюльте-Варегем». В этой встрече команда пропустила быстрый гол, но сумела отыграться еще до перерыва, а во втором тайме не воспользовалась удалением в составе соперника – ничья 1:1.

По итогам предыдущего розыгрыша Высшей лиги «Хеверли Лувен» занял 11-е место в рейтинге. Команда набрала 45 очков, отстав от первой восьмерки на три зачетных пункта.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Серкль Брюгге» — 2.370
  • Ничья – 3.830
  • Победит «Хеверли-Лувен» — 2.800

Статистика

  • В 6 из 7 прошлых встречах команд выиграла ставка ТБ(2,5)
  • «Серкль-Брюгге» побеждал «Хеверли Лувен» в 2 последних очных встречах
  • «Серкль-Брюгге» не проигрывал в 5 предыдущих домашних матчах во всех турнирах

Прогноз

Разместить ставку на победу «Серкль Брюгге» с форой (0) букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.678. «Серкль Брюгге» успешно проводил последние матчи на своем поле. Кроме того, «Хеверли-Лувен» дважды кряду уступал сопернику в очных встречах.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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вчера в 16:36
Футбольный клуб «Хеверли Лувен» одержит победу.
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вчера в 16:36
Футбольный клуб «Серкль Брюгге» выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 15:27
Возможен ничейный результат
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