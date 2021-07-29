«Краснодар» – «Химки»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Химки», который состоится 1 августа 2021 года

«Краснодар»

«Быки» начали чемпионат с уверенной победы и имеют очень серьезные цели на сезон. Команда усилилась несколькими игроками и рассчитывает, как минимум занять место в зоне Лиги Чемпионов. Коллектив победой на старте чемпионата смог прервать серию неудачных матчей на подготовительном этапе и более уверенно готовиться к следующим играм РПЛ

25 июля «Краснодар» на выезде крупно выиграл у «Урала» (3:0), а 14 числа сыграл вничью в товарищеском матче с «Ческе-Будеевице» (2:2).

«Химки»

Подмосковный клуб не может настроиться на правильный лад и очень давно побеждал. Чтобы не провалить старт сезона, тренерскому штабу необходимо принимать срочные меры и наладить игру в коллективе. Матч с «Краснодаром» станет настоящим испытанием для «Химок» и если гости смогут не уступить в этой игре, это станет небольшой сенсацией всего тура.

24 июля «Химки» уступили в первом туре РПЛ чемпиону России «Зениту» (1:3), а 18 числа в товарищеском поединке были разгромлены «Спартаком» (1:5).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Краснодар» – 1.505

Ничья – 4.34

Победят «Химки» – 7.01

Статистика

«Химки» проиграли шесть последних матчей (включая товарищеские поединки)

Шесть из девяти последних матчей «Краснодара» закончились тоталом больше 2.5 мячей

В прошлом сезоне «Краснодар» и «Химки» обменялись домашними победами

«Краснодар» не может победить на своем поле уже девять матчей подряд

Прогноз

Поставить на победу «Краснодара» с форой -1.5, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.41. «Химки» находятся в плохом состоянии и ничего хорошего их на выезде не ждет. Предполагаем, что «Краснодар» одержит уверенную победу.