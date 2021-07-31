«Реал» подарит Мбаппе 40 млн евро, а Алаба дороже Варана. Секреты свободных агентов

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вчера, 19:31

Килиан и Давид помогают понять уловки агентов и родственников игроков.

Конец контракта – повод для шантажа

Когда до конца контракта много лет, то всегда можно найти непутевого покупателя, как «Брайтон» нашел «Арсенал». Отдали 23-летнего Бена Уайта с двумя матчами за сборную и 0 игр в еврокубках за почти 60 млн евро. Откуда эта стоимость взялась? С потолка, ведь рынок оценивает парня в лучшем случае в 30 млн евро.

И когда контракт заканчивается – тоже выгодно не для футбола. У игроков РПЛ есть шутка, что надо стараться раз в три-пять лет, строго за пару месяцев до перезаключения старого контракта. Но в топ-5, где нет глупых лимитных правил, игроки через агентов иначе используют короткие трудовые соглашения.

Или шантажируют, или просто диктуют свои условия. Например, Перес предложил Мбаппе невероятный денежный подарок – 40 млн евро, но с одним условием Перес готов ждать, лишь бы не платить 160 млн евро ПСЖ прямо сейчас.

Но не думайте, что отец игрока, который представляет интересы Килиана, не попросит дикую зарплату. Чтобы именно «Реал» подписал свободного агента Мбаппе, нужно для начала обмануть ожидания ПСЖ . В Килиана вложили сотни миллионов евро в Париже, а он «отблагодарит», досидев старый контракт.

Свободный агент — не значит бесплатный

Многие аутсайдеры РПЛ становились героями некрологов, поскольку хватали «свободных агентов». Или брали игроков в аренды, вешая на шею часть непомерной зарплаты. Вроде бы выгодно, а на деле получаете парня, что диктует с порога условия, а потом еще и хочет уйти бесплатно, как привык.

Агенты могут наглеть, футболисты – требовать нерыночные зарплаты. Причем и фавориты, вроде «Зенита», когда подписывали пачками свободных агентов – например, Нобоа, Полоза или Ерохина, точно платили «подъемные». Как и в случае с Маркизио, что лишь формально «бесплатный» игрок.

Давнее решение по делу Босмана – правосудный шаг, футболист не может быть заложником клуба. Но теперь свободные агенты часто в руках жадных посредников. Если говорим о РПЛ , то зависимость от капризов орды вроде как «бесплатных» убивала целые клубы. А в топ-5 гонка за бесплатным сыром – путь к долгам.

Агенты выкручивают руки новым клубам

Понятно, что Мухин обошелся ЦСКА не в 15 млн рублей, что «Локомотив» получил за игрока официально. Агент Шпинев точно раскрутил «армейцев» на дополнительные выплаты, увидели ограбление поезда не из фильма о Диком Западе, а в реальности.

Но в этом случае сделка была выгодной. У ЦСКА попросту нет зарплат уровня старого «Локомотива», поэтому Мухин точно не получит в новом клубе столько, как раньше РЖД платил Чорлуке. Хотя хавбек юный, а бывают и случаи взрослых манипуляций.

Немцы расписали детали перехода Алабы в «Реал», и там скрытый трансфер. Перес отвалил новичку 17.7 млн евро подписного бонуса. Целый 6.3 млн евро получил отец футболиста. А 5.2 млн евро заплатили Пини Захави, что вывел из себя боссов «Баварии»

Агент стал динамитом, что взорвал переговоры. Немцы предлагали Алабе достойные 12 млн евро в год зарплаты, а Захави запросил больше, чем у Левандовского. «Реалу» пришлось значительно переплатить австрийцу – 19.47 млн евро в год до уплаты налогов.

Контракт у новичка и клуба на 5 лет, так что только переплаты Переса составили целых 76 млн евро. А теперь смотрим рыночную стоимость 29-летнего универсального игрока, который не является профильным центральным защитником, но с порога должен заменить Рамоса и Варана.

Алаба оценивается рынком уже после свежего контракта с «Реалом» всего в 55 млн евро. Так что Пересу нечем хвастаться, Пини Захави выдавил из него переплату в размере, что позволяла поторговаться за многих интересных защитников, что моложе, чем Давид.

Дарят миллионы родственникам игроков

Отец Холанда стал богаче в день трансфера Эрлинга из «Зальцбурга» в «Боруссию» Д, причем существенно. Позицию немцев знаем, но агент Райола и отец норвежца хотят по 20 млн евро от нового клуба Эрлинга. Причем это далеко не первый такой случай в истории больших сделок.

Уже хрестоматийным и затасканным по судам стал случай с переходом Неймара из «Сантоса» в «Барселону». Там каталонцы забрали себе таланта, на которого также претендовал «Реал», и сделали это юридически не совсем чисто. На трансферах сына Неймар старший поднял около 100 млн евро.

При этом не платил налоги, поэтому нанимал дорогих адвокатов, отбиваясь от прокуроров в судах. Ибрагимовича в суд никто не таскал, но его переход в «Манчестер Юнайтед» не был таким легким и простым, как строчка в досье – «свободный агент». Нет, Златан

Конечно, в случае со Златаном МЮ за неделю продал его футболок на общую сумму в 90 млн евро. Но и здесь все бывалые знают, где скрыт подвох – фирмы, что изготавливают майки, забивают почти все деньги себе. Клубам достается маленький процент.

В случае с МЮ за счет личного контракта с техническим спонсором и щедрых фанатов по всему миру сделка по примеру подписания Ибрагимовича может быть выгодной, пускай игрок и получал травмы, и надолго не задержался. Но сама практика настораживает.

Во-первых, свободный агент, что специально досиживает контракт, чтобы сбить трансферную стоимость, часто теряет мотивацию. Во-вторых, часто видим неблагодарность по отношению к бывшему клубу. В-третьих, нет ни одной причины отдавать миллионы отцам игроков.

Эта мода выгодна агентам – они потом годами рассказывают родителям клиентов, что сделали их безумно богатыми. Но если подсчитать все, что получаем сотни миллионов евро, которые не идут в футбол. По удивительному контракту Месси знаем, что даже когда речь о легенде, если сделка финансово нездоровая – клуб будет разгребать годами.

У экономики есть правила, и случайные люди – а у отцов Холанда, Мбаппе или Неймара нет юридического или экономического образования, строят подкоп под системой трансферов. Тоннель прорыли не по правилам, он может обвалиться.