«Ман Сити» предложит Кейну контракт до 2026 года с зарплатой €21 млн в год

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вчера, 15:37

«Манчестер Сити» продолжает работу над трансфером форварда «Тоттенхэма» .

По информации инсайдера Николо Ширы, после подписания Джека Грилиша из «Астон Виллы» манчестерский клуб сконцентрируется на переходе Кейна, которого в команду очень хочет заполучить Хосеп Гвардиола.

«Манчестер Сити» предложит Кейну контракт сроком до 2026 года с зарплатой 21 млн евро в год.

Ранее появлялась информация, что «Тоттенхэм» уже нашёл замену Кейну.