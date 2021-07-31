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«Ман Сити» предложит Кейну контракт до 2026 года с зарплатой €21 млн в год

вчера, 15:37

«Манчестер Сити» продолжает работу над трансфером форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.

По информации инсайдера Николо Ширы, после подписания Джека Грилиша из «Астон Виллы» манчестерский клуб сконцентрируется на переходе Кейна, которого в команду очень хочет заполучить Хосеп Гвардиола.

«Манчестер Сити» предложит Кейну контракт сроком до 2026 года с зарплатой 21 млн евро в год.

Ранее появлялась информация, что «Тоттенхэм» уже нашёл замену Кейну.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:10
зачем вам нап? лысый купит еще одну 10-тку, а потом еще одну, и будет катать мяч))
3ton
3ton
вчера в 19:10
Его потолок АПЛ
Там он Лев , а за пределами котёнок .
протон1
протон1
вчера в 17:00
Ещё месяц назад никто в Сити и подумать не мог, откуда взять деньги на покупку Грилиша и Кейна, но шейх Мансур на днях, когда отдавал джинсы в химчистку, решил проверить карманы и случайно нашёл там карточку, на счету которой лежат столь необходимые клубу 200 млн евро.
L. F. С.
L. F. С. ответ allemz (раскрыть)
вчера в 16:52
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 16:51
    Жирная наглая утка !!!)
    allemz
    allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 16:48
    Привет))
    Да, похоже на то, что снова велосипеды будут
    juvenale
    juvenale
    вчера в 16:48
    шейхи могут и больше дать
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 16:40
    Он не стоит таких денег
    sihafazatron
    sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 16:34
    Приветствую!)
    да мне тоже не верится, что кейн перейдет в мс. но, блин, опять весь сезон без напа играть не лучшая затея. остается надеется, что торрес заиграет и будет забивать
    allemz
    allemz ответ L. F. С. (раскрыть)
    вчера в 16:23
      sv_1969
      sv_1969
      вчера в 15:49
      Шира все знает?Не думаю!Вот когда объявят тогда и поговорим)
      L. F. С.
      L. F. С.
      вчера в 15:47
      Когда уже шейхи купят Ливерпуль. Интересно было бы глянуть на Клоппа который будет строить команду исходя из собственных пожеланий а не из принципа "сколько там в бюджете денег осталось".
      ДСА
      ДСА
      вчера в 15:43
      Тут трудно отказаться.
      dimagas2
      dimagas2
      вчера в 15:43
      Гномяре стока плотют или чуть больше)))
      Igo0rek
      Igo0rek
      вчера в 15:41
      Пускай в Лондоне сидит. Это не тот игрок, который достоин подобной зарплаты.
      allemz
      allemz
      вчера в 15:40
      Смешно, можете забыть про Кейна, он точно не перейдет в МС, по типичному сценарию месяц утками кормить будут. Это всё бред.
      Максимум Грилиш приедет
      Брулин
      Брулин
      вчера в 15:38
      Совсем друрели с такми деньгами
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