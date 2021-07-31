«Ман Сити» предложит Кейну контракт до 2026 года с зарплатой €21 млн в год

«Манчестер Сити» продолжает работу над трансфером форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.
По информации инсайдера Николо Ширы, после подписания Джека Грилиша из «Астон Виллы» манчестерский клуб сконцентрируется на переходе Кейна, которого в команду очень хочет заполучить Хосеп Гвардиола.
«Манчестер Сити» предложит Кейну контракт сроком до 2026 года с зарплатой 21 млн евро в год.
Ранее появлялась информация, что «Тоттенхэм» уже нашёл замену Кейну.
Там он Лев , а за пределами котёнок .
Там он Лев , а за пределами котёнок .
Да, похоже на то, что снова велосипеды будут
Да, похоже на то, что снова велосипеды будут
да мне тоже не верится, что кейн перейдет в мс. но, блин, опять весь сезон без напа играть не лучшая затея. остается надеется, что торрес заиграет и будет забивать
да мне тоже не верится, что кейн перейдет в мс. но, блин, опять весь сезон без напа играть не лучшая затея. остается надеется, что торрес заиграет и будет забивать
По такому принципу вряд ли будут отваливать бешенные суммы за Кэрролов, Кейта, Чемберленов, Минамино и т.д. (примеров достаточно), которые вообще не уровень и слились. Самому не смешно такое писать?
По такому принципу вряд ли будут отваливать бешенные суммы за Кэрролов, Кейта, Чемберленов, Минамино и т.д. (примеров достаточно), которые вообще не уровень и слились. Самому не смешно такое писать?
Максимум Грилиш приедет
Максимум Грилиш приедет