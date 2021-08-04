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Чемпион России возвращается в футбол. «Ростов» доверился опытному Сёмину

вчера, 14:10
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А Карпину подарили торт на дорожку в Москву.

Сёмин давно ждал хорошей возможности

Говорили, что Юрия Павловича приглашали в «Арсенал». Но эту фазу карьеры уже проходил с «Мордовией». Конечно, в случае с туляками сильно не развернешься. Но опытный наставник – 74 года, точно хотел работать снова. Ведь когда появилась вакансия в «Краснодаре», то называли и Сёмина.

В разговоре об уходе Карпина на днях упоминали не только Бердыева, но и Юрия Павловича. Если у Курбана Бекиевича личные конфликты с президентом «Ростова» — не поделили деньги, что повлияло на выбор нового наставника, то Юрий Павлович к южанам отношения не имел. Хотя обыгрывал их в последнем матче с «Локомотивом».

После того как стал лишним в родном клубе, не получив управленскую должность – «железнодорожники» предпочитают доверять казенные миллиарды немцам, Сёмин активно отдыхал. Но в 74 года опыта, чтобы возвращаться так часто, как Дик Адвокат, хватает. Вот и Сёмин вернулся.

В случае с этим тренером не нужно подписывать длительный контракт с огромной суммой компенсации за досрочное расторжение. Зато получаете проверенного человека, что смотрел поединки РПЛ, а также мог спокойно оценить Евро-2020 – обязательно увидим тактические фишки этого турнира в интерпретации Палыча.

В случае с Юрием Павловичем важен тренерский штаб

В принципе, «Ростов» мог довериться еще одному бывшему наставнику «Локомотива» — Черевченко. Игорь Геннадьевич заметно подрос, он умеет делать ставку на результат, которая сейчас нужна «Ростову» после непростого старта и вообще всего 2021 года.

Команда Карпина выиграла лишь 3 из 14 последних поединков, зато потерпела сразу 8 поражений, в том числе болезненных. Конечно, по тому, как футболисты «Ростова» прощались с тренером – пришли к дому Карпина с тортом и файерами, желали успехов в сборной, понятно, что коллектив Сёмину достался здоровый.

Тем более что Юрий Павлович берет с собой Батуренко – верного помощника времен «Локомотива», и получит усиление штаба в лице Кафанова, специалиста по подготовке голкиперов и стандартов. Когда тренер в возрасте, то необязательно страдают когнитивные функции, но крайне важно иметь поддержку мнениями.

Старшие люди нередко действуют «на автомате», поскольку новое для них вызывает стресс. Но Сёмин – современный дедушка. А Кафанову всего 61 год, боевой возраст для крутого помощника главного наставника. И с Бердыевым, и с Карпиным сработался, с Сёминым тоже должны поладить, ведь профессионалы.

«Ростову» важно подтянуть физику и реализацию

Тренера Карпина сложно назвать фартовым. «Спартак» был серебряным, а не золотым, хотя по игре чемпионские отрезки видели. «Мальорка» с ним не выстрелила, не задержался в любимой Испании. «Ростов» не совершил такой прорыв в Кубке России, как с Божовичем, или в еврокубках, как с Бердыевым.

Валерий Георгиевич ищет свой фарт, а вот Сёмин – классический удачливый наставник. И «Локомотив», и киевское «Динамо», и даже «Мордовия» с ним много раз выигрывали вопреки обстоятельствам. Не потянул прорыв в плей-офф еврокубков, как в тренерской юности, но в «Ростове» задачи скромнее.

Команда Карпина на лучшем отрезке в прошлом хорошо выходила в атаку по схеме «4-3-3», но сейчас они смотрятся странно. Попытки играть в прежнем стиле видим, но на весь матч не хватает. Возможно, где-то был прокол с физической подготовкой. Но вспомните «Локомотив» Сёмина – этот наставник умеет реанимировать команды.

У «железнодорожников» сложные отрезки с поражениями, когда Юрий Павлович орал на бровке, а оборона чудила, много раз сменялись агрессивным прессингом и новыми победами. В принципе, даже Николич выехал в ЛЧ на багаже Сёмина – отставка не была результатом ужасной работы главного тренера, там личные конфликты.

Коих в «Ростове» не было. Видим прекрасную подачу клуба публике, а также уважительное отношение по линии тренер-руководство. Карпину нравилось работать в этом клубе, и Сёмин вряд ли пожалеет, если Соу вернется в основу и положит пять мячей в ближайших матчах, а Байрамян будет играть с мыслями о вызове в сборную Армении.

Многое можно сделать, чтобы результаты улучшились. «Сынок Карпина» Глебов ждет поддержку Норманна в опорной зоне. Скауты клуба точно присмотрели нового плеймейкера – последнего паса в стиле Еременко не хватает. Наконец, надо искать новые крылья, ведь Калинин может прибавить, а Терентьева способен заменить яркий новичок.

У «Ростова» после двух трансферных чисток сохраняется потенциал. Песьяков и Бабурин – классные вратари, Осипенко и Хаджикадунич – пара центральных защитников как раз в стиле Сёмина, он таких оборонцев любит. Хашимото – умный, Сухомлинов – перспективный.

В РПЛ формируется пул крепких середняков

Москвичи плюс «Рубин», «Краснодар» и отдельно ото всех «Зенит» — фавориты. Но нельзя назвать безнадежной игру «Ростова», «Сочи» или «Химок». Да и «Крылья Советов» себя еще не показали, поскольку паникуют в защите. Но достаточно парочки удачных матчей от Сергеева, Зиньковского и Пиняева – новичок поймает волну.

РПЛ чисто по игре в футбол не такая безнадежная лига, поскольку грамотных тренеров не стало меньше. Конечно, Березуцкий может стать временным экспериментом – бросили в омут с головой, посмотрят, выплывет ли на спасательном круге закрытого футбола без Влашича, который явно намеревается покинуть ЦСКА.

Но «Ростов» уже пережил ключевые потери – Еременко набирает форму и готовится к возвращению в большой футбол, а Шомуродова можно поздравить с прорывом в карьере, работой на Моуриньо. Другой титулованный тренер – Сёмин, легко может удержать планку Карпина. И даже внести нужные правки в игру «Ростова».

Понятно, что ни Бердыев, ни Сёмин глубоко не пахали в последнее время, но если бы поставили на Петреску – риск развала стабильного в целом «Ростова» возрос бы. Юрий Павлович не гордый, спокойно работает в провинции, поэтому Карпин зря извинялся за решение уйти. Может, даже пришло время двигаться дальше спустя 11 безумных дней.

В клубах, которые вынужденно выбрали стратегию выживания через массовые распродажи, тренеры – основа основ, а Валерий Георгиевич себя загнал. Отдохнувший Сёмин – грамотное решение, далеко не первое от Рыскина и Арутюнянца. Надеемся, не последнее, ведь по топ-5 знаем, что крепкие середняки – фундамент увлекательного чемпионата.

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Все комментарии
Бен Зопилой
Бен Зопилой
сегодня в 10:44
Котаны ростовские, рррравняйсь!
Петушки примкнуть! Шпалы наголо!
До вас снизошёл тащ страшный прапорщик!
Товсь-цельсь-...пля...
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 09:17
Что ж, в какой бы то ни было прогресс Ростова с приходом Шпалыча верится с трудом, но по крайней мере в ФНЛ тоже не вылетят, я думаю. Как итог: кувыркание в середине таблицы с вечным прицелом на Лигу Европы или Лигу Конференций ))
Анатолий Котельников
Анатолий Котельников ответ Красный богатырь (раскрыть)
сегодня в 09:08
    Красный богатырь
    Красный богатырь
    сегодня в 05:36, ред.
    Бедный дедушка
    Ему бы водочку попивать на бережку с удочкой
    И кряхтеть укрываясь пледом до самого красного носа
    А теперь придется напрягать свои засохшие и пропитые извилины в поисках светлых идей для клуба или хотя бы чтобы связать несколько слов на пресс конференции после матча
    протон1
    протон1
    сегодня в 01:28, ред.
    в любом случае у Семина есть своя футбольная харизма, от этого РПЛ только выиграет...у них можно много научится. .. их все мало и мало у нас в футболе. люди прошли огонь воду и медные трубы.
    Serdar Pashakow 1
    Serdar Pashakow 1
    вчера в 21:51
    Комментарий по заглавлению читать остальное лень, одно и то же. РПЛ катится в в низ, на дно
    Фанат Мутко
    Фанат Мутко
    вчера в 18:50
    Ну что же, удаче легенде нашего футбола.
    nubom
    nubom
    вчера в 17:00
    Палычу предоставили возможность активной физической деятельности - это, конечно, пойдет ему на пользу. Главное - не нервничать!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Smoke Some Weed (раскрыть)
    вчера в 15:46
    Рую по вежливому уступит, нам ещё за страну ПСВ рватт
    Kosmos58
    Kosmos58
    вчера в 15:32
    Да, Шпалыч - это хорошо! Но нужны исполнители!!!
    Robinson
    Robinson
    вчера в 15:19
    Ничего против Сёмина не имею, но е мое, ему уже 74 года! Может пора уже и честь знать? Надо взращивать молодое поколение тренеров, не надо быть как обнуленец, нужна свежая кровь.
    YVG
    YVG ответ Smoke Some Weed (раскрыть)
    вчера в 15:17
    Руй это само собой, даже не обсуждается.
    Smoke Some Weed
    Smoke Some Weed ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 14:51
    Рую Викторию забыл спартаковскую
    Валерыч
    Валерыч
    вчера в 14:40, ред.
    Теперь за "Ростов" можно быть спокойным.
    В зоне еврокубков будет как минимум.
    Палыч дело знает. Матёрый тренер.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 14:38
    Спасибо за статью....ну что, Ростов» нашёл неожиданную замену Карпину... один из самых титулованных тренеров в отечественном футболе постарается спасти ситуацию.... и думается мне, что болельщики Ростова наверняка довольны такой рокировке, Семин всяко похлеще чем Карпин....тем более руководить местным клубом было бы уместно дать успешному человеку с оттенком легендарности – чтобы трибуны сразу приняли, а у игроков не оставалось вопросов, кто их возглавил через два тура после начала сезона и эта победно-уважительная аура окружает только Сёмина (и родной, и классный....)...я очень хочу пожелать Палычу удачи и фарта, а его назначение в Ростов – как минимум любопытно и как максимум – с Палычем клуб вернётся в еврокубковую гонку и будет удивлять....
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 14:32
    У Ростова появился шанс спасти сезон!!!
    Да Палычу какое то время придётся притираться с игроками, как и игрокам с Палычем, но результат будет. Теперь Ростов точно должен бороться за еврокубки.
    Ещё один плюс для ростовского футбола то, что Палыч любит и умеет работать с молодёжью, а самое главное доверяет им.
    Не удивлюсь десанту молодых железнодорожников в Ростове.
    Удачи Палычу и здоровья!!!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 14:32
    Уровень чемпионата определяется уровнем команды - середняка этого чемпионата. Семин не так давно мог оказаться у руля "Ротора", но сделал этого, то ли потому, что не нравились процессы происходящие в команде, то ли перспективы "Ротора" ему не внушали никакой надежды. То что, он оказался главным тренером в "Ростове", показывает, что он верит в будущее и турнирные перспективы этого клуба. Надеюсь и "Ростов" и "Крылья" наконец то начнут набирать очки в этом чемпионате и как минимум смогут оказаться в десятке лучших.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 14:30
    Очень надеюсь, что Палыч вставит палки в колеса Ниголичу, Семаку и даст по щам Березуцкому
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 14:12
    Пожелаем им удачи...
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