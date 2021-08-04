Чемпион России возвращается в футбол. «Ростов» доверился опытному Сёмину

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вчера, 14:10

А Карпину подарили торт на дорожку в Москву.

Сёмин давно ждал хорошей возможности

Говорили, что Юрия Павловича приглашали в «Арсенал». Но эту фазу карьеры уже проходил с «Мордовией». Конечно, в случае с туляками сильно не развернешься. Но опытный наставник – 74 года, точно хотел работать снова. Ведь когда появилась вакансия в «Краснодаре», то называли и Сёмина.

В разговоре об уходе Карпина на днях упоминали не только Бердыева, но и Юрия Павловича. Если у Курбана Бекиевича личные конфликты с президентом «Ростова» — не поделили деньги, что повлияло на выбор нового наставника, то Юрий Павлович к южанам отношения не имел. Хотя обыгрывал их в последнем матче с «Локомотивом».

После того как стал лишним в родном клубе, не получив управленскую должность – «железнодорожники» предпочитают доверять казенные миллиарды немцам, Сёмин активно отдыхал. Но в 74 года опыта, чтобы возвращаться так часто, как Дик Адвокат, хватает. Вот и Сёмин вернулся.

В случае с этим тренером не нужно подписывать длительный контракт с огромной суммой компенсации за досрочное расторжение. Зато получаете проверенного человека, что смотрел поединки РПЛ , а также мог спокойно оценить Евро-2020 – обязательно увидим тактические фишки этого турнира в интерпретации Палыча.

В случае с Юрием Павловичем важен тренерский штаб

В принципе, «Ростов» мог довериться еще одному бывшему наставнику «Локомотива» — Черевченко. Игорь Геннадьевич заметно подрос, он умеет делать ставку на результат, которая сейчас нужна «Ростову» после непростого старта и вообще всего 2021 года.

Команда Карпина выиграла лишь 3 из 14 последних поединков, зато потерпела сразу 8 поражений, в том числе болезненных. Конечно, по тому, как футболисты «Ростова» прощались с тренером – пришли к дому Карпина с тортом и файерами, желали успехов в сборной, понятно, что коллектив Сёмину достался здоровый.

Тем более что Юрий Павлович берет с собой Батуренко – верного помощника времен «Локомотива», и получит усиление штаба в лице Кафанова, специалиста по подготовке голкиперов и стандартов. Когда тренер в возрасте, то необязательно страдают когнитивные функции, но крайне важно иметь поддержку мнениями.

Старшие люди нередко действуют «на автомате», поскольку новое для них вызывает стресс. Но Сёмин – современный дедушка. А Кафанову всего 61 год, боевой возраст для крутого помощника главного наставника. И с Бердыевым, и с Карпиным сработался, с Сёминым тоже должны поладить, ведь профессионалы.

«Ростову» важно подтянуть физику и реализацию

Тренера Карпина сложно назвать фартовым. «Спартак» был серебряным, а не золотым, хотя по игре чемпионские отрезки видели. «Мальорка» с ним не выстрелила, не задержался в любимой Испании. «Ростов» не совершил такой прорыв в Кубке России, как с Божовичем, или в еврокубках, как с Бердыевым.

Валерий Георгиевич ищет свой фарт, а вот Сёмин – классический удачливый наставник. И «Локомотив», и киевское «Динамо», и даже «Мордовия» с ним много раз выигрывали вопреки обстоятельствам. Не потянул прорыв в плей-офф еврокубков, как в тренерской юности, но в «Ростове» задачи скромнее.

Команда Карпина на лучшем отрезке в прошлом хорошо выходила в атаку по схеме «4-3-3», но сейчас они смотрятся странно. Попытки играть в прежнем стиле видим, но на весь матч не хватает. Возможно, где-то был прокол с физической подготовкой. Но вспомните «Локомотив» Сёмина – этот наставник умеет реанимировать команды.

У «железнодорожников» сложные отрезки с поражениями, когда Юрий Павлович орал на бровке, а оборона чудила, много раз сменялись агрессивным прессингом и новыми победами. В принципе, даже Николич выехал в ЛЧ на багаже Сёмина – отставка не была результатом ужасной работы главного тренера, там личные конфликты.

Коих в «Ростове» не было. Видим прекрасную подачу клуба публике, а также уважительное отношение по линии тренер-руководство. Карпину нравилось работать в этом клубе, и Сёмин вряд ли пожалеет, если Соу вернется в основу и положит пять мячей в ближайших матчах, а Байрамян будет играть с мыслями о вызове в сборную Армении.

Многое можно сделать, чтобы результаты улучшились. «Сынок Карпина» Глебов ждет поддержку Норманна в опорной зоне. Скауты клуба точно присмотрели нового плеймейкера – последнего паса в стиле Еременко не хватает. Наконец, надо искать новые крылья, ведь Калинин может прибавить, а Терентьева способен заменить яркий новичок.

У «Ростова» после двух трансферных чисток сохраняется потенциал. Песьяков и Бабурин – классные вратари, Осипенко и Хаджикадунич – пара центральных защитников как раз в стиле Сёмина, он таких оборонцев любит. Хашимото – умный, Сухомлинов – перспективный.

В РПЛ формируется пул крепких середняков

Москвичи плюс «Рубин», «Краснодар» и отдельно ото всех «Зенит» — фавориты. Но нельзя назвать безнадежной игру «Ростова», «Сочи» или «Химок». Да и «Крылья Советов» себя еще не показали, поскольку паникуют в защите. Но достаточно парочки удачных матчей от Сергеева, Зиньковского и Пиняева – новичок поймает волну.

РПЛ чисто по игре в футбол не такая безнадежная лига, поскольку грамотных тренеров не стало меньше. Конечно, Березуцкий может стать временным экспериментом – бросили в омут с головой, посмотрят, выплывет ли на спасательном круге закрытого футбола без Влашича, который явно намеревается покинуть ЦСКА .

Но «Ростов» уже пережил ключевые потери – Еременко набирает форму и готовится к возвращению в большой футбол, а Шомуродова можно поздравить с прорывом в карьере, работой на Моуриньо. Другой титулованный тренер – Сёмин, легко может удержать планку Карпина. И даже внести нужные правки в игру «Ростова».

Понятно, что ни Бердыев, ни Сёмин глубоко не пахали в последнее время, но если бы поставили на Петреску – риск развала стабильного в целом «Ростова» возрос бы. Юрий Павлович не гордый, спокойно работает в провинции, поэтому Карпин зря извинялся за решение уйти. Может, даже пришло время двигаться дальше спустя 11 безумных дней.

В клубах, которые вынужденно выбрали стратегию выживания через массовые распродажи, тренеры – основа основ, а Валерий Георгиевич себя загнал. Отдохнувший Сёмин – грамотное решение, далеко не первое от Рыскина и Арутюнянца. Надеемся, не последнее, ведь по топ-5 знаем, что крепкие середняки – фундамент увлекательного чемпионата.