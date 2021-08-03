Смородская считает, что Карпин ушёл из «Ростова» из-за давления

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».
Я считаю, если Валерий Карпин принял такое решение, значит, это правильно. Это неплохо. Просто так он решения никогда не принимает. Думаю, причина в том, что клуб оказывал на него слишком большое давление из-за того, что он проиграл 2 стартовых матча подряд. Но нужно смотреть именно на то, кому именно он проиграл.
Без сомнений гораздо лучше, когда тренер занимается только одной командой. Считаю, это очень хорошо скажется на игре нашей сборной.
Ранее о своем уходе из «Ростова» высказался и сам Валерий Карпин.
Одним словом его зае..Или. )
Одним словом его зае..Или. )