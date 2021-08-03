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Смородская считает, что Карпин ушёл из «Ростова» из-за давления

вчера, 14:46

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

Я считаю, если Валерий Карпин принял такое решение, значит, это правильно. Это неплохо. Просто так он решения никогда не принимает. Думаю, причина в том, что клуб оказывал на него слишком большое давление из-за того, что он проиграл 2 стартовых матча подряд. Но нужно смотреть именно на то, кому именно он проиграл.

Без сомнений гораздо лучше, когда тренер занимается только одной командой. Считаю, это очень хорошо скажется на игре нашей сборной.

Ранее о своем уходе из «Ростова» высказался и сам Валерий Карпин.

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протон1
протон1
вчера в 21:17
ну тут она правильно говорит
pomor45
pomor45 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 19:34
Не исключаю возможность, что он же и будет возвращать Ростов из ФНЛ, после изгнания из сборной.
pomor45
pomor45
вчера в 19:31, ред.
У этой особы, конечно, чрезвычайно длинный нос и болтливый язык , но претензии надо предъявлять не к ней, а к тем, кто лезет к неё с интервью.
112910415
112910415
вчера в 17:07
под давлением обстоятельств
berda2003
berda2003
вчера в 16:17
кухарка опять лезет со своими выводами - не дают поуправлять паровозом, так решила комбайном?
Alhunah
Alhunah
вчера в 15:16
валера накосячил и будет безработным через некоторое время
1-я конная
1-я конная
вчера в 15:07
Просто Валера гипертоник )))
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:54
Очканул Валера после 2-х баранок на старте, что доведёт он Ростов до ФНЛ, вот и поспешил ретироваться.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:54, ред.
Из-за давления, головной боли и тахикардии. )))
Одним словом его зае..Или. )
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