«Шахтер» – «Александрия»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Украины «Шахтер» — «Александрия», который состоится 7 августа 2021 года

«Шахтер»

Донецкий «Шахтер» начал сезон с трех побед подряд, однако без игровых проблем встречи не обошлись. Команда испытывает определенные проблемы в защите, и чтобы продлить свой успех, тренерскому штабу необходимо поработать над этим компонентом. Коллектив сделал первый шаг к последнему этапу квалификации, выиграв первый выездной матч у оппонента.

3 августа «Шахтер» обыграл на выезде «Генк» (1:2) в квалификации Лиги Чемпионов, а 30 июля в чемпионате оказался сильнее «Львова» (3:0).

«Александрия»

«Александрия» в летний перерыв лишилась главного тренера и нескольких игроков основы, а потому, от них мало кто ждет высоких результатов. Команда набрала три очка в двух стартовых матчах УПЛ и готовится на матч с вице-чемпионом Украины. Коллективу придется очень тяжело, так как с такими ресурсами сдерживать атакующий бразильский потенциал донецкой команды довольно непросто.

31 июля «Александрия» проиграла минимально «Минаю» в чемпионате Украины (0:1), а 25 числа команда неожиданно обыграла «Зарю» (1:0)

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шахтер» – 1.16

Ничья – 7.2

Победит «Александрия» – 20

Статистика

«Шахтер» выиграл четыре последних игры во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Александрии» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Шахтер» выиграл только один матч из последних четырех против «Александрии»

Пять из семи последних встреч между командами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Шахтера» с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.41. «Александрия» исторически достойно выступает в матчах с «Шахтером», однако на данный момент состояние дел в команде не позволит ей оказать качественное сопротивление.