«Шахтер» – «Александрия»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Украины «Шахтер» — «Александрия», который состоится 7 августа 2021 года
«Шахтер»
Донецкий «Шахтер» начал сезон с трех побед подряд, однако без игровых проблем встречи не обошлись. Команда испытывает определенные проблемы в защите, и чтобы продлить свой успех, тренерскому штабу необходимо поработать над этим компонентом. Коллектив сделал первый шаг к последнему этапу квалификации, выиграв первый выездной матч у оппонента.
3 августа «Шахтер» обыграл на выезде «Генк» (1:2) в квалификации Лиги Чемпионов, а 30 июля в чемпионате оказался сильнее «Львова» (3:0).
«Александрия»
«Александрия» в летний перерыв лишилась главного тренера и нескольких игроков основы, а потому, от них мало кто ждет высоких результатов. Команда набрала три очка в двух стартовых матчах УПЛ и готовится на матч с вице-чемпионом Украины. Коллективу придется очень тяжело, так как с такими ресурсами сдерживать атакующий бразильский потенциал донецкой команды довольно непросто.
31 июля «Александрия» проиграла минимально «Минаю» в чемпионате Украины (0:1), а 25 числа команда неожиданно обыграла «Зарю» (1:0)
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шахтер» – 1.16
- Ничья – 7.2
- Победит «Александрия» – 20
Статистика
- «Шахтер» выиграл четыре последних игры во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Александрии» закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Шахтер» выиграл только один матч из последних четырех против «Александрии»
- Пять из семи последних встреч между командами закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Шахтера» с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.41. «Александрия» исторически достойно выступает в матчах с «Шахтером», однако на данный момент состояние дел в команде не позволит ей оказать качественное сопротивление.