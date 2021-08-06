«Динамо» Москва – ЦСКА: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Динамо» Москва — ЦСКА , который состоится 8 августа 2021 года

«Динамо» Москва

«Динамо» отлично начало турнир и клуб забрал максимальные шесть очков в первых двух турах. Команда находится в отличной форме и показывает качественный футбол. Московское дерби против ЦСКА привлекает немалый интерес среди болельщиков и в этот раз фаворитами считаются именно динамовцы. Команда постарается с первых минут завладеть преимуществом и добиться успеха.

31 июля «Динамо» Москва обыграло на выезде «Уфу» (2:3), а 23 июля команда оказалась сильнее «Ростова» (2:3).

ЦСКА

Команда набрала три очка в стартовых двух матчах РПЛ , но игра коллектива не внушает оптимизма. На данный момент игрокам очень тяжело даются забитые мячи, и в матче с «Динамо» Москва «армейцам» придется сложно. Сможет ли главный тренер команды Алексей Березуцкий привести команду к самым высоким местам по итогам очередного сезона РПЛ – покажет только время.

31 июля ЦСКА уступил на своем поле «Локомотиву» (1:2), а 25 числа команда минимально обыграла «Уфу» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Москва – 2.69

Ничья – 3.07

Победит ЦСКА – 2.98

Статистика

Пять из семи последних матчей ЦСКА закончились тоталом меньше 2.5 мячей

закончились тоталом меньше 2.5 мячей «Динамо» Москва выиграло последние три поединка (включая товарищеский матч)

ЦСКА выиграл только один матч у «Динамо» из последних восьми встреч

выиграл только один матч у «Динамо» из последних восьми встреч Три из четырех последних встреч клубов на поле «Динамо» Москва закончились со счетом (0:0).

Прогноз

Поставить на победу «Динамо» Москва, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.69. Под руководством немецкого специалиста Сандро Шварца, хозяева нынешнего матча выглядят очень уверенно и им по силам обыграть нестабильных «армейцев».