«Динамо» Москва – ЦСКА: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Динамо» Москва — ЦСКА, который состоится 8 августа 2021 года
«Динамо» Москва
«Динамо» отлично начало турнир и клуб забрал максимальные шесть очков в первых двух турах. Команда находится в отличной форме и показывает качественный футбол. Московское дерби против ЦСКА привлекает немалый интерес среди болельщиков и в этот раз фаворитами считаются именно динамовцы. Команда постарается с первых минут завладеть преимуществом и добиться успеха.
31 июля «Динамо» Москва обыграло на выезде «Уфу» (2:3), а 23 июля команда оказалась сильнее «Ростова» (2:3).
ЦСКА
Команда набрала три очка в стартовых двух матчах РПЛ, но игра коллектива не внушает оптимизма. На данный момент игрокам очень тяжело даются забитые мячи, и в матче с «Динамо» Москва «армейцам» придется сложно. Сможет ли главный тренер команды Алексей Березуцкий привести команду к самым высоким местам по итогам очередного сезона РПЛ – покажет только время.
31 июля ЦСКА уступил на своем поле «Локомотиву» (1:2), а 25 числа команда минимально обыграла «Уфу» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Динамо» Москва – 2.69
- Ничья – 3.07
- Победит ЦСКА – 2.98
Статистика
- Пять из семи последних матчей ЦСКА закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Динамо» Москва выиграло последние три поединка (включая товарищеский матч)
- ЦСКА выиграл только один матч у «Динамо» из последних восьми встреч
- Три из четырех последних встреч клубов на поле «Динамо» Москва закончились со счетом (0:0).
Прогноз
Поставить на победу «Динамо» Москва, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.69. Под руководством немецкого специалиста Сандро Шварца, хозяева нынешнего матча выглядят очень уверенно и им по силам обыграть нестабильных «армейцев».