«Рубин» – «Ахмат»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Рубин» — «Ахмат», который состоится 8 августа 2021 года

«Рубин»

Подопечные Леонида Слуцкого продолжают показывать хорошие результаты и уже несколько матчей не проигрывают. Команда хорошо стартовала в РПЛ и в матче с «Ахматом» попытается продлить свою победную серию. Коллектив обладает несколькими лидерами, которые даже в трудный момент способны повести команду за собой. Матч с «Ахматом» обещает быть очень интересным и напряженным.

05 августа «Рубин» сыграл вничью с «Ракувом» (0:0) в первом матче квалификации Лиги Конференций, а 30 июля команда крупно обыграла на выезде «Арсенал» Тулу (3:0).

«Ахмат»

Команда из Грозного набрала три очка в первых двух поединках чемпионата России и на данный момент сложно сказать, насколько коллектив готов к борьбе за первую половину турнирной таблицы. Матч с «Рубином» будет очень сложным для гостей, поэтому команда попытается сыграть от обороны, изредка рассчитывая на немногочисленные контратаки.

2 августа «Ахмат» уступил на своем поле «Сочи» (1:2), а 25 июля команда обыграла на выезде «Крылья Советов» (2:1). Оба матча прошли в рамках РПЛ .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рубин»– 2.17

Ничья – 3.38

Победит «Ахмат» – 3.67

Статистика

Пять из шести последних матчей «Рубина» закончились исходом «обе забьют — нет»

Последние три матча между командами закончились ничейным результатом

Восемь из десяти последних матчей «Ахмата» закончились исходом «обе забьют»

Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.724. Команды играют между собой очень нерезультативно, поэтому мы предполагаем, что и этот матч обойдется без большого количества мячей.