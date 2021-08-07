«Мец» – «Лилль»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Мец» — «Лилль», который состоится 8 августа 2021 года

«Мец»

В прошлом сезоне команда показывала достаточно неплохое выступление и задолго до конца чемпионата обеспечила себе место в Лиге 1 на следующий сезон. Коллектив постарается закрепить успех и в этом футбольном году, а уже в первом туре их ждет испытание чемпионом Франции. «Мец» вероятнее всего сыграет в закрытый футбол, изредка пытаясь выходить в контратаки.

31 июля «Мец» обыграл в товарищеском поединке «Монпелье» (1:0),а 30 числа команда оказалась сильнее UNFP (4:0).

«Лилль»

Коллектив заслуженно завоевал чемпионство в прошлом году, ведя борьбу до самого последнего тура. Команду ждет групповой этап Лиги Чемпионов и дополнительные нагрузки, но сейчас ничто не мешат играть в полную силу основным составом. Игроки «Лилля» постараются на самом старте матча «распечатать» ворота оппонента, ведь чем дальше будет защищаться «Мец», тем сложнее будет «Лиллю» выиграть данный поединок.

1 августа «Лилль» выиграл Суперкубок Франции у ПСЖ (1:0), а 25 июля команда уступила в товарищеском матче «Порту» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мец»– 5.5

Ничья – 3.35

Победит «Лилль» – 1.8

Статистика

«Мец» выиграл три последних товарищеских поединка

«Лилль» проиграл три матча из десяти последних встреч (включая товарищеские поединки)

«Лилль» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Мецом»

Пять из шести последних матчей между командами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Лилля», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Команда очень успешно играет против «Меца» и мы предполагаем, что в этот раз исключения не случится. Всех болельщиков ждет очень интересный и напряженный поединок.