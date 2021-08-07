«Мец» – «Лилль»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Мец» — «Лилль», который состоится 8 августа 2021 года
«Мец»
В прошлом сезоне команда показывала достаточно неплохое выступление и задолго до конца чемпионата обеспечила себе место в Лиге 1 на следующий сезон. Коллектив постарается закрепить успех и в этом футбольном году, а уже в первом туре их ждет испытание чемпионом Франции. «Мец» вероятнее всего сыграет в закрытый футбол, изредка пытаясь выходить в контратаки.
31 июля «Мец» обыграл в товарищеском поединке «Монпелье» (1:0),а 30 числа команда оказалась сильнее UNFP (4:0).
«Лилль»
Коллектив заслуженно завоевал чемпионство в прошлом году, ведя борьбу до самого последнего тура. Команду ждет групповой этап Лиги Чемпионов и дополнительные нагрузки, но сейчас ничто не мешат играть в полную силу основным составом. Игроки «Лилля» постараются на самом старте матча «распечатать» ворота оппонента, ведь чем дальше будет защищаться «Мец», тем сложнее будет «Лиллю» выиграть данный поединок.
1 августа «Лилль» выиграл Суперкубок Франции у ПСЖ (1:0), а 25 июля команда уступила в товарищеском матче «Порту» (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Мец»– 5.5
- Ничья – 3.35
- Победит «Лилль» – 1.8
Статистика
- «Мец» выиграл три последних товарищеских поединка
- «Лилль» проиграл три матча из десяти последних встреч (включая товарищеские поединки)
- «Лилль» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Мецом»
- Пять из шести последних матчей между командами закончились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Лилля», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Команда очень успешно играет против «Меца» и мы предполагаем, что в этот раз исключения не случится. Всех болельщиков ждет очень интересный и напряженный поединок.