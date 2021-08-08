Что такое Major League Soccer (MLS) и почему она прогрессирует?

- Популярность футбола в Северной Америке растёт колоссальными темпами, и если ещё 15 лет назад вы сказали бы рядовому американцу или канадцу, что матчи в главной североамериканской футбольной лиги ( MLS ) по посещаемости обойдут хоккей, бейсбол и баскетбол, вас бы попросту подняли на смех. Сегодня купить билет на футбол и пойти поболеть на стадион за команду из своего родного города, для жителя Северной Америки такая же норма, как и посетить игру любого другого популярного на континенте вида спорта.

Удивляться здесь абсолютно не чему. Настоящая страсть североамериканцев к европейской, как считалось ранее, игре пришла после Чемпионата Мира 1994 года в США . И как все в Америке, футбол должен был тоже стать самым лучшим в мире.

Структура футбола в Северной Америке довольно сложна и не очень похожа на привычную нам европейскую. В Европе все достаточно просто , каждое европейское государство имеет свои собственные лиги, где чемпионом становится команда занявшая первое место, а несколько команд, занявшие последние места, выбывают в лигу рангом ниже. В Северной Америке существует несколько профессиональных футбольных лиг, в которых играют клубы из США и Канады, при этом одни и те же клубы могут принимать участия в дополнительных турнирах. Например футбольные клубы из Канады играют в MLS и одновременно во внутреннем первенстве Канады по футболу, что даёт им право бороться за право участия в международной Лиги Чемпионов КОНКАКАФ . Впрочем обо всем по порядку.

MAJOR LEAGUE SOCCER

Флагманом североамериканского футбола является, упомянутая выше Major League Soccer ( MLS ). Профессиональная футбольная лига была создана в 1993 году. Первый сезон прошёл в 1996 году с участием 10 профессиональных клубовДаллас Бёрн, Ди Си Юнайтед, Коламбус Крю, Колорадо Рэпидз, Лос-Анджелеса Гэлакси, Нью-Инглэнд Революшн, Нью-Йорк/ Нью-Джерси МетроСтарз, Канзас Сити Уиз, Сан Хосе Клэш и Тампа Бэй Мьютини. Играли в лиге и свои звёзды, например знаменитый мексиканский голкипер Хорхе Кампос отыграл тот сезон на воротах Лос Анджелес Гэлакси, а колумбиец Карлос Вальдеррама защищал цвета Тампа Бэй Мьютини, а позднее Майами Фьюжн.

Матчи первого сезона проводились в основном на огромных стадионах, предназначенных для игр в американский футбол, что перестало привлекать внимание рядового зрителя, и посещаемость игр стала падать. К этому следует добавить и неудачные эксперименты с правилами, например правило послематчевых буллитов в случае ничьей ( по аналогии с буллитами НХЛ . Игрок начинал ведение мяча с 35-ярдовойотметки и ему давалось пять секунд на попытку обвести вратаря команды соперника и забить гол). Все это не прижилось у любителей традиционного европейского футбола и лига начала чахнуть. Ситуация в лучшую строну начала меняться с 1998 года, когда на должность Комиссара лиги пришёл Дон Гарбер. С его приходом, в лиге начался упор на постройку специализированных стадионов, предназначенных только для игры в футбол, футбольные правила остались привычными для всех, стабилизировалась финансовая ситуация.

Пожалуй финансовый аспект лиги является главной отличительной чертой от всех европейских профессиональных футбольных лиг. Дело в том, что владельцем всех клубов MLS является сама лига. Инвесторы клубов приобретают права управления клубом как франшизу ( по аналогии с ресторанами Макдональдс) и становятся акционерами лиги. Инвесторы частично управляют клубами и получают компенсацию от лиги согласно успеху клуба в сезоне. Для обеспечения финансовой стабильности лига распределяет и делит доходы между клубами. Также, игроки заключают контракты напрямую с лигой, вместо контрактов с индивидуальными клубами. Один из последних, вступившийся в лигу в 2019 году клуб Цинцинатти , заплатил на франшизу более 150 млн. долларов. Далее планируется увеличить стоимость франшизы до 200 млн.

Уровень зарплат игроков MLS также контролируется самой лигой, чтобы избежать ситуаций при которой один-два клуба скупает всех лучших и тем самым убивает интригу турнира., а также предотвратить бесконтрольные расходы, ведущие к финансовому краху клубов и, соответственно, к деградации лиги.

На сегодняшний день максимальная сумма контракта игрока за сезон составляет около 500 тысяч долларов, минимальная около 70 тысяч. При этом суммы выплат игрокам по контрактам, является открытой информацией и публикуются на сайте профсоюза футболистов MLS .

Есть правда и исключения из правил, это исключение называется «Правилом Бэкхема», позволяющее клубам иметь в составе до трёх игроков, зарплаты которых могут превышать установленный максимум. Эту дополнительную компенсацию клуб выплачивает игроку напрямую и она в бюджете не учитывается. Например шведский нападающий Златан Ибрагимович, игравший за Лос Анджелес Гэлакси, считался самым высокооплачиваемым игроком лиги, его гарантированная компенсация за сезон 2019 года составила 7 млн. 200 тыс. долларов.

В MLS существует и свой лимит на легионеров. В 2008 году на каждый клуб лигой было выделено по восемь мест, отведённых для легионеров. Эти места в дальнейшем могли вымениваться между клубами. Клубы-новички, вошедшие в лигу с тех пор также получали по восемь мест. Остальные места клубы обязаны заполнить домашними игроками. Для клубов, базирующихся в США , домашними игроками являются граждане США , обладатели грин-карт или статуса беженца. Для канадских клубов лиги домашними игроками считаются домашние игроки США , граждане Канады или обладатели статуса постоянного жителя Канады. В то же время канадские клубы MLS обязаны иметь в составе не менее трёх игроков-граждан Канады.

Формат соревнований в MLS , традиционен для Северной Америки, и мало чем отличается от проведения турниров скажем в НХЛ , НБА и других. Команды MLS разделены по географическому признаку на Западную и Восточную конференции, с нынешнего сезона по тринадцать команд в каждой.

Регулярный чемпионат лиги 2021 стартовал 16 апреля , завершится 07 ноября. С нынешнего сезона в лиге играет 27 команд вместо 26.

Команда, занявшая первое место в регулярном чемпионате, награждается трофеем MLS Supporters’ Shield. Членство клубов в лиге постоянно; как и в других американских профессиональных спортивных лигах, в MLS отсутствует практика выбывания в низшую лигу.

Турнир плэй-офф и матч за кубок MLS в нынешнем сезоне пройдет с 19 ноября по 11 декабря.

USL CHAMPIONSHIP (UNITED SOCCER LEAGUE)

Второй по значимости футбольной лигой в Северной Америке можно назвать USL Championship. Это профессиональная футбольная лига ещё моложе чем MLS , она была образована в сентябре 2010 года , а первый сезон состоялся в 2011 году. Лига была образована в результате слияний двух профессиональных футбольных лиг USL Division One и USL Division Two.

Как и в MLS владельцами клубов лиги, является сама USL, клубы формируются по принципу франшизы и инвесторы-акционеры вправе управлять ими. В основном в USL Championship собраны фарм-клубы главных команд MLS , так например, Нью-Йорк Ред Булл II аффилирован с клубом MLS Нью-Йорк Ред Булл, Лос Анджелес Гэлакси имеет дочернюю команду Лос Анджелес Гэлакси II, Питтсбург Риверхаундс стал партнёром клуба MLS Коламбус Крю. Но есть и независимые клубы, решающие собственные задачи, например клуб с созвучным нам названием Эль Пасо Локомотив, или Реал Монархс.

Сезон 2021лига начнёт 35 клубами, к которым с нынешнего сезона присоединился клуб Сан Диего Лойал, но выбыл канадский Оттава Фьюри, приостановивший свою деятельность в связи с тем, что не прошёл лицензирование КОНКАКАФ .

Команды также поделены на две конференции Западную и Восточную. Игры регулярного первенства USL Championship стартуют 06 марта и завершаются 17 октября. Далее стартуют матчи плей-офф. Здесь как и MLS нет клубов выбывающих в низшую лигу.

USL LEAGUE ONE и USL LEAGUE TWO

Третьим и четвёртым по значимости футбольным турниром в Северной Америке я бы назвал USL League I и USL League II соответственно. Это две низшие профессиональные футбольные лиги объединяемые USL Championship.

Свой первый сезон USL I провела два года назад. Победителем турнира стал клуб Северного Техаса.

В нынешнем сезоне в USL I примут участие 12 команд, каждая в регулярном сезоне проведёт 28 матчей в период с 27 марта по 03 октября. Занявшие первые шесть мест команды встретятся в турнире плэй-офф.

Хотя USL II считается профессиональной футбольной лигой, в ней играют и полу-профессиональные клубы, которых в нынешнем сезоне насчитывается 81, поделённых на 12 дивизионов. Матчи регулярного сезона стартуют с 03 мая по 17 июля.

CANADIAN PREMIER LEAGUE

Отдельно хотелось сказать о новой футбольной лиги в Канаде, стране, где каждый второй ребёнок рождается «с клюшкой и в коньках». Но и в этой стране меняется отношение к футболу. Теперь он не воспринимается, как некая забава, в которую играют девочки. О футболе стали писать, спортивные каналы увеличили количество трансляций футбольных матчей, и как следствие народ пошёл на стадионы. Например, дебютный матч в MLS клуба Монреаль Импакт на Олимпийском стадионе посетило почти 60 тыс. болельщиков.

Канадская Премьер Лига была основана 06 мая 2017 года, но первый сезон состоялся только в позапрошлом году. В лиге участвуют 8 команд ( в прошлом сезоне их было 7) из пяти провинций, регулярный сезон проводится с апреля по октябрь и состоит из двух отдельных соревнований: весеннего и осеннего. Кульминацией сезона является финал Премьер Лиги, который проводится между двумя победителями сезонов. Чемпион Канадской Премьер Лиги получает место в лиге КОНКАКАФ , играя против команд из Центральной Америки и Карибского бассейна. Победителем первого сезона Канадской Премьер Лиги стал футбольный клуб Фордж из онтарийского Гамильтона.

Главной целью лиги является увеличение национальных футбольных талантов в Канаде, и как следствие, укрепление канадского футбола в мире. Для этого в Канадской Премьер Лиги введено ряд ограничений: количество легионеров в каждом клубе не должно превышать семи игроков в общей заявке, в стартовом составе должны быть обязательно доморощенные футболисты возрастом до 21-го года.

Параллельно с играми в Канадской Премьер Лиги, канадские клубы участвуют в Канадском Чемпионате по футболу.

CANADIAN CHAMPIONSHIP