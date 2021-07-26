В 2022 году состоится премьера документального фильма о Левандовски

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26 июля 2021, 17:12

Компания Amazon снимет документальный фильм о нападающем «Баварии» .

Как сообщается, премьера картины должна состояться в 2022 году, точная дата неизвестна. Фильм можно будет посмотреть на платформе Amazon Prime Video. Левандовски обещает, что фильм будет правдоподобным и без выдуманных историй.

Я хотел бы, чтобы этот документальный фильм стал источником вдохновения для детей, которые мечтают достичь чего-то великого, но не полностью верят в себя.

Напомним, что осенью этого года состоится премьера фильма о другом известном нападающем.