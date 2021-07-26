В 2022 году состоится премьера документального фильма о Левандовски

Компания Amazon снимет документальный фильм о нападающем «Баварии» Роберте Левандовски.
Как сообщается, премьера картины должна состояться в 2022 году, точная дата неизвестна. Фильм можно будет посмотреть на платформе Amazon Prime Video. Левандовски обещает, что фильм будет правдоподобным и без выдуманных историй.
Я хотел бы, чтобы этот документальный фильм стал источником вдохновения для детей, которые мечтают достичь чего-то великого, но не полностью верят в себя.
Напомним, что осенью этого года состоится премьера фильма о другом известном нападающем.
Не фанат носатого, НО:
Клубная карьера[* 1]
1999—2001 Мальмё 40 (16)
2001—2004 Аякс 74 (35)
2004—2006 Ювентус 70 (23)
2006—2009 интернационале 88 (57)
2009—2011 Барселона 29 (16)
2010—2011 Милан 29 (14)
2011—2012 Милан 32 (28)
2012—2016 Пари Сен-Жермен 122 (113)
2016—2018 Манчестер Юнайтед 33 (17)
2018—2019 Лос-Анджелес Гэлакси 58 (53)
2020—н. в. Милан 37 (25)
Национальная сборная[* 2]
1999 Швеция (до 18) 4 (1)
2001 Швеция (до 21) 7 (6)
2001 - н.в. Швеция 118 (62)
Как бы шикарная стата на высочайшем уровне и всюду был лидером. Просто не у всех клубов есть панамские счета, что бы распиаренным ГнОМИКАМ ЗМ покупать.
Не фанат носатого, НО:
Клубная карьера[* 1]
1999—2001 Мальмё 40 (16)
2001—2004 Аякс 74 (35)
2004—2006 Ювентус 70 (23)
2006—2009 интернационале 88 (57)
2009—2011 Барселона 29 (16)
2010—2011 Милан 29 (14)
2011—2012 Милан 32 (28)
2012—2016 Пари Сен-Жермен 122 (113)
2016—2018 Манчестер Юнайтед 33 (17)
2018—2019 Лос-Анджелес Гэлакси 58 (53)
2020—н. в. Милан 37 (25)
Национальная сборная[* 2]
1999 Швеция (до 18) 4 (1)
2001 Швеция (до 21) 7 (6)
2001 - н.в. Швеция 118 (62)
Как бы шикарная стата на высочайшем уровне и всюду был лидером. Просто не у всех клубов есть панамские счета, что бы распиаренным ГнОМИКАМ ЗМ покупать.
Когда смотришь кино про спортсменов, хочется видеть драму. В этом плане кино про Формулу 1, показывает как надо. Например документальный фильм про Айртона Сенну (рекомендую всем к просмотру), художественный фильм "Гонка" про Ники Лауду и Джеймса Ханта, документальный сериал от Netflix.
А тут... Еще хуже будет про Ибру. Где в футболисте нет ничего сверхвыдющегося, кроме синдрома бога...
Когда смотришь кино про спортсменов, хочется видеть драму. В этом плане кино про Формулу 1, показывает как надо. Например документальный фильм про Айртона Сенну (рекомендую всем к просмотру), художественный фильм "Гонка" про Ники Лауду и Джеймса Ханта, документальный сериал от Netflix.
А тут... Еще хуже будет про Ибру. Где в футболисте нет ничего сверхвыдющегося, кроме синдрома бога...