ГлавнаяНовостиФутбол и ТВГермания. Бундеслига 2021/2022

В 2022 году состоится премьера документального фильма о Левандовски

26 июля 2021, 17:12

Компания Amazon снимет документальный фильм о нападающем «Баварии» Роберте Левандовски.

Как сообщается, премьера картины должна состояться в 2022 году, точная дата неизвестна. Фильм можно будет посмотреть на платформе Amazon Prime Video. Левандовски обещает, что фильм будет правдоподобным и без выдуманных историй.

Я хотел бы, чтобы этот документальный фильм стал источником вдохновения для детей, которые мечтают достичь чего-то великого, но не полностью верят в себя.

Напомним, что осенью этого года состоится премьера фильма о другом известном нападающем.

Все новости
«Сочи» заработал на продажах трансляции матча с «Кешлей» 150 тыс. рублей
22 июля Комментарии18
Самый рейтинговый фильм о футболе в истории. Обошел «Проклятый Юнайтед» и «Хулиганов»
17 июляСтанислав Горин в блоге Модный разговорКомментарии19
Ибрагимович назвал дату премьеры фильма «Я Златан»
11 июля ФотоКомментарии9
Матч Италия — Испания смотрели почти 20 млн итальянцев
07 июля Комментарии5
Вылет сборной России с Евро не сказался на интересе к трансляциям матчей
06 июля ФотоКомментарии13
Удары Захаряна, сэйвы Лещука. «Динамо» показало хайлайты игры против АЕЛа
03 июля ВидеоКомментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ Непроходимые (раскрыть)
вчера в 06:55
Я не говорю, что он плохой футболист. Напротив, он очень хороший игрок, но в нем нет ничего прям выдающегося. В топ 10 лучших игроков мира он точно не входил.
Непроходимые
Непроходимые ответ Igo0rek (раскрыть)
26 июля в 22:43
"Нет ничего кроме синдрома Бога")
Не фанат носатого, НО:

Клубная карьера[* 1]
1999—2001 Мальмё 40 (16)
2001—2004 Аякс 74 (35)
2004—2006 Ювентус 70 (23)
2006—2009 интернационале 88 (57)
2009—2011 Барселона 29 (16)
2010—2011 Милан 29 (14)
2011—2012 Милан 32 (28)
2012—2016 Пари Сен-Жермен 122 (113)
2016—2018 Манчестер Юнайтед 33 (17)
2018—2019 Лос-Анджелес Гэлакси 58 (53)
2020—н. в. Милан 37 (25)
Национальная сборная[* 2]
1999 Швеция (до 18) 4 (1)
2001 Швеция (до 21) 7 (6)
2001 - н.в. Швеция 118 (62)

Как бы шикарная стата на высочайшем уровне и всюду был лидером. Просто не у всех клубов есть панамские счета, что бы распиаренным ГнОМИКАМ ЗМ покупать.
Cat01
Cat01
26 июля в 17:45
Будем ждать и затем смотреть
Igo0rek
Igo0rek
26 июля в 17:22, ред.
Зачем? Какую историю они хотят показать? Хороший футболист, стабильно забивающий голы. Но это несмотрибельно и не интересно в рамках кино.

Когда смотришь кино про спортсменов, хочется видеть драму. В этом плане кино про Формулу 1, показывает как надо. Например документальный фильм про Айртона Сенну (рекомендую всем к просмотру), художественный фильм "Гонка" про Ники Лауду и Джеймса Ханта, документальный сериал от Netflix.

А тут... Еще хуже будет про Ибру. Где в футболисте нет ничего сверхвыдющегося, кроме синдрома бога...
88_DEIVID
88_DEIVID
26 июля в 17:20
Там тоже будут сопли про мальчишку из Польши, который не может быть лучшим в Мире?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100