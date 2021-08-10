«Мидтьюлланд» – ПСВ: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Мидтьюлланд» — ПСВ, который состоится 10 августа 2021 года
«Мидтьюлланд»
Команда из Дании провалила первый поединок с ПСВ и теперь шансы на общий успех у клуба минимальные. Коллектив не смог показать свою игру и очень невнимательно сыграл в обороне, что в итоге вылилось в крупный счет не в пользу датчан. В чемпионате Дании команда идет на втором месте после четырех сыгранных туров. Матч обещает быть насыщенным на моменты и интересным.
Шестого августа «Мидтьюлланд» уверенно обыграл в чемпионате «Вайле» (4:1), а третьего числа команда крупно уступила ПСВ (0:3).
ПСВ
ПСВ в начале нового футбольного года оставляет очень приятное впечатление своей игрой. Команда очень давно не проигрывает, а в большинстве матчей имеет серьезное преимущество над оппонентом. Первый матч клуб из Нидерландов очень уверенно выиграл и практически обеспечил себе попадание в финал квалификации Лиги Чемпионов, однако коллективу не стоит расслабляться, а уверенно отыграть ответный поединок до конца.
Седьмого августа ПСВ уверенно обыграл «Аякс» (4:0) в матче за Суперкубок страны, а третьего числа команда крупно победила «Мидтьюлланд» в Лиге Чемпионов (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Мидтьюлланд» – 3.56
- Ничья – 3.78
- Победит ПСВ – 2.07
Статистика
- ПСВ не проигрывает уже 15 матчей подряд во всех турнирах
- Семь из десяти последних матчей «Мидтьюлланда» закончились исходом «обе забьют»
- Клуб из Нидерландов уже семь выездных матчей не пропускает больше одного мяча
- Четыре из пяти домашних матчей «Мидтьюлланда» закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу ПСВ, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. Гости сейчас в отличной физической форме и очень сложно представить, что датчане смогут предложить им неразрешимые задачи. Предполагаем, что и второй поединок выиграет ПСВ.