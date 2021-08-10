«Мидтьюлланд» – ПСВ: прогноз и ставки БК Pinnacle

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10 августа 2021, 12:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Мидтьюлланд» — ПСВ , который состоится 10 августа 2021 года

«Мидтьюлланд»

Команда из Дании провалила первый поединок с ПСВ и теперь шансы на общий успех у клуба минимальные. Коллектив не смог показать свою игру и очень невнимательно сыграл в обороне, что в итоге вылилось в крупный счет не в пользу датчан. В чемпионате Дании команда идет на втором месте после четырех сыгранных туров. Матч обещает быть насыщенным на моменты и интересным.

Шестого августа «Мидтьюлланд» уверенно обыграл в чемпионате «Вайле» (4:1), а третьего числа команда крупно уступила ПСВ (0:3).

ПСВ

ПСВ в начале нового футбольного года оставляет очень приятное впечатление своей игрой. Команда очень давно не проигрывает, а в большинстве матчей имеет серьезное преимущество над оппонентом. Первый матч клуб из Нидерландов очень уверенно выиграл и практически обеспечил себе попадание в финал квалификации Лиги Чемпионов, однако коллективу не стоит расслабляться, а уверенно отыграть ответный поединок до конца.

Седьмого августа ПСВ уверенно обыграл «Аякс» (4:0) в матче за Суперкубок страны, а третьего числа команда крупно победила «Мидтьюлланд» в Лиге Чемпионов (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мидтьюлланд» – 3.56

Ничья – 3.78

Победит ПСВ – 2.07

Статистика

ПСВ не проигрывает уже 15 матчей подряд во всех турнирах

не проигрывает уже 15 матчей подряд во всех турнирах Семь из десяти последних матчей «Мидтьюлланда» закончились исходом «обе забьют»

Клуб из Нидерландов уже семь выездных матчей не пропускает больше одного мяча

Четыре из пяти домашних матчей «Мидтьюлланда» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз