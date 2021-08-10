«Бенфика» – «Спартак» Москва: прогноз и ставки БК Pinnacle

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10 августа 2021, 14:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Бенфика» — «Спартак» Москва, который состоится 10 августа 2021 года

«Бенфика»

Португальский коллектив не мог несколько сезонов пройти в группу Лиги Чемпионов, но после первого матча команда сделала большой шаг к финалу квалификаций. Клуб за последние сезоны очень много потратил финансов на обновление и усиление состава, поэтому руководство ожидает от игроков результативной игры и достойного результата. Вероятнее всего, «Бенфика» попытается сыграть первым номером, несмотря на победу в первой встрече.

Седьмого августа «Бенфика» обыграла в чемпионате Португалии «Морейренси» (2:1), а четвертого числа выиграли первый матч Лиги Чемпионов у «Спартака» (2:0).

«Спартак» Москва

«Спартак» вновь разочаровал своих болельщиков неудовлетворительным результатом, хотя по игре у команды было не все так плохо. Тем не менее, перед игроками сейчас стоит сложная задача в ответном поединке. Еще больше удручает руководство и болельщиков «народной» команды, статистика главного тренере Руи Витории, который проиграл три из четырех поединков во главе команды.

Седьмого августа «Спартак» проиграл на своем поле в РПЛ «Нижнему Новгороду» (1:2), а четвертого уступил в первом матче квалификации Лиги Чемпионов «Бенфике» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бенфика» – 1.414

Ничья – 4.98

Победит «Спартак» Москва – 8.02

Статистика

«Спартак» Москва уже четыре матча подряд не может забить более одного мяча за игру

«Бенфика» не знает поражений на своем поле уже десять матчей подряд (включая товарищеские поединки)

Португальский клуб выиграл последние две встречи у «Спартака»

В семи последних матчах с участием «Бенфики» не было забито более 3 мячей за игру

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.98. «Спартак» постарается исправить ситуацию на поле оппонента, но команде не хватит ресурсов для достижения успеха. Предполагаем, что команды разыграют результативную ничью в этом поединке.