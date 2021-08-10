«Легия» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Легия» — «Динамо» Загреб, который состоится 10 августа 2021 года
«Легия»
Польская команда смогла на поле оппонента выстоять и добиться ничейного результата, хотя большинство экспертов и болельщиков в это не слишком верило. Коллектив надеется на своем поле дожать хорватский клуб и сделать серьезный шаг к попаданию в групповой этап Лиги Чемпионов. В чемпионате «Легия» выступает с переменным успехом, набрав три очка в двух стартовых поединках.
Четвертого августа «Легия» разошлась миром с «Динамо» Загреб в первом матче квалификации Лиги Чемпионов (1:1), а 31 июля неожиданно проиграла «Радомяку Радом» (1:3).
«Динамо» Загреб
«Динамо» Загреб не смогло выиграть первый матч на своем поле, чем немного осложнили себе задачу выхода в финал квалификации Лиги Чемпионов. Однако, хорватские футболисты уверены в своих силах и попытаются приложить все усилия, чтобы выиграть ответный поединок, порадовав болельщиков и руководство. В чемпионате у команды всего четыре очка за три стартовых тура, что немного беспокоит всех поклонников этого клуба.
Четвертого августа «Динамо» Загреб сыграло вничью с «Легией» (1:1), а первого числа команда разошлась миром в чемпионате с «Риекой» (3:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Легия» – 3.31
- Ничья – 3.24
- Победит «Динамо» Загреб – 2.4
Статистика
- «Динамо Загреб» проиграл только один матч из последних десяти встреч во всех турнирах
- Хорватский клуб выиграл шесть выездных встреч подряд во всех турнирах
- «Легия» не уходила с поля без забитого мяча в девяти матчах из десяти последних на своем поле
- Четыре из шести последних матчей Легии закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на «Динамо» Загреб, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.4. Гости нынешнего матча имеют более классный подбор игроков и за счет опыта тренерского штаба вероятнее всего, коллектив сможет продавить оборону польского клуба.