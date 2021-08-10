«Легия» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки БК Pinnacle

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10 августа 2021, 15:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Легия» — «Динамо» Загреб, который состоится 10 августа 2021 года

«Легия»

Польская команда смогла на поле оппонента выстоять и добиться ничейного результата, хотя большинство экспертов и болельщиков в это не слишком верило. Коллектив надеется на своем поле дожать хорватский клуб и сделать серьезный шаг к попаданию в групповой этап Лиги Чемпионов. В чемпионате «Легия» выступает с переменным успехом, набрав три очка в двух стартовых поединках.

Четвертого августа «Легия» разошлась миром с «Динамо» Загреб в первом матче квалификации Лиги Чемпионов (1:1), а 31 июля неожиданно проиграла «Радомяку Радом» (1:3).

«Динамо» Загреб

«Динамо» Загреб не смогло выиграть первый матч на своем поле, чем немного осложнили себе задачу выхода в финал квалификации Лиги Чемпионов. Однако, хорватские футболисты уверены в своих силах и попытаются приложить все усилия, чтобы выиграть ответный поединок, порадовав болельщиков и руководство. В чемпионате у команды всего четыре очка за три стартовых тура, что немного беспокоит всех поклонников этого клуба.

Четвертого августа «Динамо» Загреб сыграло вничью с «Легией» (1:1), а первого числа команда разошлась миром в чемпионате с «Риекой» (3:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Легия» – 3.31

Ничья – 3.24

Победит «Динамо» Загреб – 2.4

Статистика

«Динамо Загреб» проиграл только один матч из последних десяти встреч во всех турнирах

Хорватский клуб выиграл шесть выездных встреч подряд во всех турнирах

«Легия» не уходила с поля без забитого мяча в девяти матчах из десяти последних на своем поле

Четыре из шести последних матчей Легии закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на «Динамо» Загреб, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.4. Гости нынешнего матча имеют более классный подбор игроков и за счет опыта тренерского штаба вероятнее всего, коллектив сможет продавить оборону польского клуба.