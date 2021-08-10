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«Легия» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки БК Pinnacle

10 августа 2021, 15:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Легия» — «Динамо» Загреб, который состоится 10 августа 2021 года

«Легия»

Польская команда смогла на поле оппонента выстоять и добиться ничейного результата, хотя большинство экспертов и болельщиков в это не слишком верило. Коллектив надеется на своем поле дожать хорватский клуб и сделать серьезный шаг к попаданию в групповой этап Лиги Чемпионов. В чемпионате «Легия» выступает с переменным успехом, набрав три очка в двух стартовых поединках.

Четвертого августа «Легия» разошлась миром с «Динамо» Загреб в первом матче квалификации Лиги Чемпионов (1:1), а 31 июля неожиданно проиграла «Радомяку Радом» (1:3).

«Динамо» Загреб

«Динамо» Загреб не смогло выиграть первый матч на своем поле, чем немного осложнили себе задачу выхода в финал квалификации Лиги Чемпионов. Однако, хорватские футболисты уверены в своих силах и попытаются приложить все усилия, чтобы выиграть ответный поединок, порадовав болельщиков и руководство. В чемпионате у команды всего четыре очка за три стартовых тура, что немного беспокоит всех поклонников этого клуба.

Четвертого августа «Динамо» Загреб сыграло вничью с «Легией» (1:1), а первого числа команда разошлась миром в чемпионате с «Риекой» (3:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Легия» – 3.31
  • Ничья – 3.24
  • Победит «Динамо» Загреб – 2.4

Статистика

  • «Динамо Загреб» проиграл только один матч из последних десяти встреч во всех турнирах
  • Хорватский клуб выиграл шесть выездных встреч подряд во всех турнирах
  • «Легия» не уходила с поля без забитого мяча в девяти матчах из десяти последних на своем поле
  • Четыре из шести последних матчей Легии закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на «Динамо» Загреб, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.4. Гости нынешнего матча имеют более классный подбор игроков и за счет опыта тренерского штаба вероятнее всего, коллектив сможет продавить оборону польского клуба.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
Все комментарии
Faik Farajev
Faik Farajev
10 августа в 20:41
Думаю Легия дома сыграет на все 100%, а в этом сезоне они на подъёме, темболее они приобрели форварда Агдамского Карабаха --- Махира Эмрели, и как минимум дубль с него в этой встрече...
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